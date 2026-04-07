مسجد اقصیٰ کو اسرائیلیوں کے لیے کھولنے کی تیاری: تنازع اور عالمی ردعمل

اسرائیلی حکام کی جانب سے مسجد اقصیٰ کو اسرائیلی آباد کاروں کے لیے کھولنے کی تیاریوں پر فلسطینیوں اور عالمی برادری کی جانب سے شدید ردعمل۔ اس اقدام کو مسجد کے تقدس کی خلاف ورزی اور مذہبی مقامات کی تقسیم کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔
مسلمانوں کے لیے بند مسجد اقصیٰ کو اسرائیل یوں کے لیے کھولنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں شدید تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اسرائیل ی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر کی جانب سے اسرائیل ی آباد کاروں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہونے کا عمل، جب کہ مسلمانوں پر داخلے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ اطلاعات کے مطابق، مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو اسرائیل ی آباد کاروں کے لیے کھولنے کا معاملہ زیرِ غور ہے، جو کہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اسرائیل ی
میڈیا کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے بین گویر اور ان کے ساتھ 150 اسرائیلیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کی اجازت دی، جس پر فلسطینی حلقوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ اس اقدام کو فلسطینیوں نے مسجد کے تقدس کی خلاف ورزی اور مذہبی مقامات کی تقسیم کی کوشش قرار دیا ہے۔\اس معاملے پر فلسطینی اداروں اور عالمی برادری کی جانب سے شدید ردعمل اور مذمت کی جا رہی ہے۔ القدس انٹرنیشنل انسٹی ٹیوشن نے اس منصوبے کو مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کے منصوبے کو تقویت دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انسٹی ٹیوشن کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے مسجد اقصیٰ کو ایک مشترکہ یہودی مقدس مقام میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ فاؤنڈیشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ عمل دراصل مسجد اقصیٰ پر مؤثر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس سے بین گویر کو مسجد کے معاملات میں مکمل دخل حاصل ہو جائے گا۔ اس اقدام سے خطے میں پہلے سے موجود تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور مذہبی مقامات کے حوالے سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری کو اس معاملے پر فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مذہبی مقامات کے تقدس کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی قسم کی یک طرفہ کارروائی سے گریز کیا جا سکے۔\یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اس سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایران سے متعلق حالیہ پیش رفت بھی اس تنازع میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی خزانہ ''خارگ'' پر نشانے اور ایران کے امن منصوبے پر سخت ردعمل نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کیا ہے، جو اس معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔
