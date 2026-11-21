مسدق کا ایشوئی تنازعات کا حل اور انفرادی الزامات سے گریز کی اپیل
پنجاب اسپیکر مسدق نے علاقائی تنازعات کے فوری حل اور ایک واقعے پر تنہا الزامات عائد کرنے کے بجائے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔
پنجاب اسمبلی کے اسپیکر مسدق نے تازہ ترین بیان میں علاقائی مسائل کو حل کرنے کی اشد ضرورت پر زور دیتے ہوئے انفرادی یا تنہا شخصیات پر الزامات عائد کرنے کے عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے علاقے یا تعلقہ والوں کے خلاف تعصب پیدا کرنا یا صرف ایک فریق کو مورد الزام ٹھہرانا مسئلے کے حل میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مسدق کا کہنا تھا کہ پائیدار امن اور بہتری کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت اور باہمی تفہیم کو ترجیح دی جانی چاہیے۔
تنہا الزامات کے بجائے جامع حل کی ضرورت
اسپیکر مسدق نے اپنی بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جب کہ علاقائی تنازعات گہرائی میں جا رہے ہیں، تو انفرادی یا چھوٹے پیمانے پر ہونے والے کسی بھی واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا درست نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک ہی واقعے پر مبنی الزامات اور تنقید سے نہ تو صورتحال بہتر ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے متعلقہ فریقین کے درمیان اعتماد بحال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، ایسا رویہ کشیدگی کو مزید بڑھانے کا باعث بنتا ہے جو کہ آخرکار عام عوام اور خطے کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔Also readAldar unveils NOMA creative district on Abu Dhabi’s Saadiyat Island
فلم پروڈیوسرز کے ساتھ میٹنگ کا اہم نقطہ نظر
واضح رہے کہ یہ بیان ایک اہم ملاقات کے سیاق و سباق میں سامنے آیا ہے جس میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر مسدق اور فلم پروڈیوسرز کا ایک وفد شامل تھا۔ اس ملاقات کا مقصد صنعت کے بحالی اور اس کے لیے درپیش چیلنجز کو دور کرنا تھا، لیکن اس دوران مسدق نے اپنا نقطہ نظر یوں بیان کیا کہ جب تک سیاسی اور علاقائی فضا کو صاف ستھرا نہیں کیا جاتا، کسی بھی قسم کی معاشی یا سماجی ترقی محض ایک خواب ہی رہے گی۔ انہوں نے پروڈیوسرز سے اپیل کی کہ وہ بھی اس عمل میں شامل ہوں اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے اپنی اثر و رسوخ کا استعمال مثبت سمت میں کریں۔
صنعت کے بحالی اور مشترکہ کوششوں کا کردار
پنجاس اسمبلی اسپیکر اور فلم پروڈیوسرز کے درمیان ہونے والی گفتگو میں صنعت کے بحالی کے حوالے سے بھی کئی اہم نکات زیرِ بحث آئے۔ مسدق نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ صنعت کے بحالی کے لیے نہ صرف مالیاتی وسائل اور پالیسی سازی کی ضرورت ہے بلکہ اس کے لیے ایک پرسکون اور مستحکم ماحول کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اگر ایک واقعے پر مبنی الزامات اور تعصب کی فضا برقرار رہی، تو نہ صرف یہ کہ صنعت کو نقصان پہنچے گا بلکہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سرمایہ کار بھی اس علاقے سے کھچھ کھچھ ہو جائیں گے۔
مستقبل کے اقدامات اور عوامی مفادات کا تحفظ
مسدق نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں اور ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات کو بھلا کر مستقبل کی طرف دیکھیں۔ ان کا ماننا ہے کہ علاقائی مسائل کا حل صرف اور صرف گفت و شنید، باہمی احترام اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی ممکن ہے۔ حکومتی سطح پر بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں تشکیل دیں گی جو کسی بھی قسم کی غیر یقینی صورتحال کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ عوام کو یقین دلاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حکومت کا اولین ترجیح عوامی فلاح اور علاقائی امن وامان کو یقینی بنانا ہے، جس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی۔
تعصب سے پاک معاشرتی ماحول کی تعمیر
آخر میں مسدق نے تمام فریقین سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے گروہ یا علاقے کے خلاف متعصبانہ رویہ اپنانے سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے متفقہ طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ صنعت کے بحالی اور خطے کی ترقی کے لیے یہ ایک لازمی شرط ہے کہ ہمارے تعلقات تعصب اور تنہا الزامات سے پاک ہوں۔ مسدق کا یہ مؤقف عوامی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے جہاں لوگ امن اور ترقی کے لیے ایک مضبوط آواز کی امید کر رہے ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics