مسلم لیگ ن نئے صوبوں اور سیاسی صورتحال پر کمیٹی بنائے گی
مسلم لیگ ن کی مرکزی قیادت نے نئے صوبوں اور آئینی ترمیم کے معاملے پر تمام پارلیمانی جماعتوں سے رابطے اور رابطہ کار کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔
مسلم لیگ ن کی مرکزی قیادت نے ملک کی موجودہ پیچیدہ سیاسی صورتحال اور نئے صوبوں کے قیام کے متنازعہ معاملے پر فوری اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے اعلیٰ ذرائع کے مطابق، حکومتی پالیسیوں اور آئینی تجاویز پر جامع بحث کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں سے باقاعدہ رابطہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک خاص رابطہ کار کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں کو شامل کیا جائے گا۔ یہ اقدام ایک مشترکہ سیاسی حکمت عملی وضع کرنے کی کوشش کا حصہ ہے تاکہ ملک میں جاری عدم استحکام کو کم کیا جا سکے اور نئی انتظامی تقسیم پر واضح نقطہ نظر سامنے آ سکے۔
نئے صوبوں اور آئینی امور پر تفصیلی جائزہ
نئے انتظامی یونٹس اور صوبوں کے قیام کے حوالے سے مسلم لیگ ن نے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر گہرائی سے غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کی قیادت اس وقت ملک کے سیاسی منظر نامے کے ساتھ ساتھ ممکنہ عوامی ریفرنڈم کے اثرات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اس معاملے پر قومی سیاسی کانفرنس منعقد کر سکتی ہے جہاں تمام فریقین کی رائے سامنے آئے گی۔ اگر اس کانفرنس میں کوئی لائحہ عمل طے پاتا ہے تو اسے پارلیمان میں پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ آئینی ترمیمات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
اگر مختلف جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے تو ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے جو آئینی امور کو حتمی شکل دے گی۔ مسلم لیگ ن کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ تمام قومی اور آئینی معاملات پر مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ پارٹی کا ماننا ہے کہ صرف اتفاق رائے سے ہی ایسے فیصلے طویل مدتی مستحکم ہوں گے۔ ان مذاکرات کا مقصد صرف صوبوں کا نہیں بلکہ دہشت گردی کے خاتمے اور معیشت کی مضبوطی کے لیے بھی ایک مشترکہ قومی لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔
سیاسی رابطوں اور بلدیاتی نظام کی تفصیلات
سیاسی رابطوں کے اس نئے دور میں نئے صوبوں کے مجوزہ خاکے کے ساتھ ساتھ مربوط بلدیاتی نظام کے قیام کے معاملات بھی زیر غور لائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق، سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی میں تبدیلی یا مزید وضاحت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ ن چاہتی ہے کہ ہر ایسا فیصلہ عوامی رضامندی اور قانونی فریم ورک کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ اس سلسلے میں جلد از جلد سیاسی رابطوں کا آغاز متوقع ہے تاکہ مختلف جماعتوں کے درمیان اعتماد کا سفر شروع ہو سکے۔
لیاقت عباس بھٹی قتل کیس اور سماجی حقائق
اسی دور میں سابق وفاقی وزیر لیاقت عباس بھٹی کے قتل کے کیس میں کارروائی جاری ہے جس میں ان کے محافظوں سمیت کل گیارہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ کیس سیاسی تشدد کے خاتمے کے حوالے سے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب، پاکستان کی آبادی کے اعداد و شمار بھی انتہائی پریشان کن ہیں کیونکہ ملکی آبادی کا 67.5 فیصد حصہ صرف میٹرک سے کم تعلیم یافتہ ہے۔ یہ حقائق عوامی سطح پر آگاہی اور تعلیمی اصلاحات کی اشد ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں جو سیاسی پالیسیوں کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔
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