مس یونیورس 2026: مصباح ارشد کی ٹاپ 30 میں ناکامی پر جذباتی تاثرات
مس یونیورس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی مصباح ارشد نے ٹاپ 30 میں جگہ نہ بنانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے لیکن اپنی محنت پر فخر کا بھی اظہار کیا ہے۔
مس یونیورس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی مصباح ارشد نے مقابلے میں ٹاپ 30 امیدواروں میں شامل نہ ہونے کے باوجود اپنی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواب پورا نہ ہونے کا دکھ ضرور ہے، لیکن انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی پوری صلاحیت اور محنت اس مقابلے کے لیے وقف کی۔
مصباح ارشد کا ذاتی تاثر
مصباح ارشد نے انسٹاگرام پر اپنے پیغام میں بتایا کہ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک ان کی تمام تر توجہ مقابلے کی تیاری پر مرکوز رہی۔ اب ایونٹ مکمل ہونے کے بعد وہ کچھ وقت سکون اور آرام سے گزارنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری کوشش کے باوجود مطلوبہ نتیجہ نہ ملنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس سے حوصلہ بھی ملتا ہے کہ انسان نے اپنی دستیاب صلاحیتوں کے مطابق بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کی۔Also readPakistan considers importing additional 500,000 tonnes of wheat for 2026-27
مس یونیورس 2026 کے اہم نتائج
مس یونیورس کا 75 واں ایڈیشن 24 نومبر کو پورٹو ریکو میں منعقد ہوا، جس کے اختتام پر میزبان ملک کی جینیفر بیریٹو نے تاج اپنے نام کیا۔ وہ پورٹو ریکو کی دوسری خاتون ہیں جنہیں اپنے ملک میں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ مقابلے میں ڈومینیکن ریپبلک کی میلیسا نونیز پہلی رنر اپ رہیں، جبکہ وینزویلا کی کلارا ویگاس گوئٹز نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔
دیگر رنرز اپ کی تفصیلات
فلپائن کی بیا میلان ونڈورسکی تیسری اور نیوزی لینڈ کی جارجیا ویڈنگٹن چوتھی رنر اپ قرار پائیں۔ مقابلے کے بعد شریک امیدواروں نے اپنے تجربات اور جذبات سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں۔ مصباح ارشد نے مستقبل کے حوالے سے بھی پُرامید ہونے کا اظہار کیا ہے اور اپنے آپ کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مقابلے کے لیے اپنی بھرپور توانائی صرف کی ہے۔
پاکستانی حسینہ کی آنے والی پلاننگ
مصباح ارشد نے بتایا کہ فی الحال وہ پورٹو ریکو کے خوبصورت ساحلوں پر وقت گزار رہی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پورٹو ریکو واپس آنے کے بعد وہ پاکستان واپس آکر روزمرہ زندگی کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گی۔ ان کا یہ سفر محنت اور جدوجہد کا عکاس ہے جس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle