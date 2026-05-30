مشرقی بحرالکاہل میں امریکی حملہ، تین ہلاک

امریکی فوج نے مشرقی بحرالکاہل میں ایک کشتی پر حملہ کیا جس میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک ہفتے میں تیسرا مہلک حملہ ہے جس سے ہلاکتوں کی تعداد 198 تک پہنچ گئی۔
امریکی فوج نے جمعہ کے روز مشرقی بحرالکاہل میں ایک کشتی پر مہلک حملہ کیا جس میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر تیسرا مہلک حملہ ہے جس کے باعث ستمبر میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے شروع کی گئی کارروائی کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کم از کم 198 ہو گئی ہے۔ امریکی سدرن کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ یہ کشتی مشرقی بحرالکاہل میں منشیات کی اسمگلنگ کے معروف راستوں پر سفر کر رہی تھی اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھی۔ حملے کی ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کشتی کھلے سمندر میں تھی کہ اچانک ایک بڑے دھماکے سے گھیر لی گئی اور اس کے بعد فوٹیج میں ڈوبتے ہوئے جلتی ہوئی ملبے کا قریبی منظر دکھایا گیا ہے۔ امریکی فوج نے ستمبر کے اوائل میں آپریشن 'سدرن اسپیئر' شروع کیا تھا جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا کہ امریکہ لاطینی امریکہ سے کام کرنے والے منشیات کے کارٹل کے ساتھ مؤثر طور پر جنگ میں مصروف ہے۔ تاہم ان کی انتظامیہ نے اس بات کا حتمی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے کہ وہ جن کشتیوں پر حملہ کر رہے ہیں وہ منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھیں۔ قانونی ماہرین اور حقوق گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ حملے ماورائے عدالت قتل کے مترادف ہو سکتے ہیں کیونکہ بظاہر ان میں ایسے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھے۔ اس سے قبل بھی امریکی فوج نے اسی قسم کی کارروائیاں کی ہیں، جن میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق ستمبر سے اب تک 198 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں سے زیادہ تر کا تعلق منشیات کی سمگلنگ سے بتایا جاتا ہے، لیکن شواہد کی کمی کے باعث تنقید کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ ان کارروائیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں قومی سلامتی کے لیے ضروری ہیں اور منشیات کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں سولین ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں جس سے علاقائی تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے.
امریکی بحریہ منشیات کی سمگلنگ مشرقی بحرالکاہل ہلاکتیں انسانی حقوق
