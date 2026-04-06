مشرف طیارہ ہائی جیکنگ کیس: نواز شریف کو دو بار عمر قید کی سزا

2000 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو اغوا کرنے کے الزام میں دو بار عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا جب مشرف نے فوجی بغاوت کے ذریعے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ اس خبر میں اس کیس کے پس منظر، عدالتی کارروائی اور شاہد خاقان عباسی کے تبصروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
کراچی میں 6 اپریل 2000 کو ایک انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 1999 میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد، پی آئی اے کے ایک طیارے کو اغوا کرنے کے جرم میں دو بار عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے ان کی تمام ذاتی جائیداد ضبط کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف بھی اس طیارے میں سوار تھے جسے سری لنکا سے کراچی آنا تھا۔ اس طیارے میں 198 افراد سوار تھے اور یہ واقعہ نواز شریف کی معزولی اور گرفتاری کے بعد پیش آیا تھا۔ مقدمہ واقعے کے تقریباً ایک
ماہ بعد درج کیا گیا تھا۔ نیویارک ٹائمز کے نمائندے بیری بیئراک کی رپورٹ کے مطابق، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج رحمت حسین جعفری نے چھ دیگر ملزمان کو بری کر دیا، جن میں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف، پی آئی اے کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی اور دیگر شامل تھے۔ یہ مقدمہ ان عدالتوں میں سے ایک میں چلایا گیا تھا جو 1997 میں نواز شریف کے دور میں قائم کی گئی تھیں۔ فیصلے کے بعد نواز شریف نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تاہم ان کی بیٹی مریم نواز کی چیخیں اور والدہ کلثوم نواز کی جانب سے غمزدہ رشتہ داروں کو خاموش کرانے کی کوشش نے ماحول کو سوگوار بنا دیا۔\استغاثہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ نواز شریف نے طیارے کو اترنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس میں ایندھن کم ہو رہا تھا۔ جنرل مشرف نے بعد میں اپنی کتاب 'ان دی لائن آف فائر' میں نواز شریف پر الزام لگایا کہ انھوں نے طیارے میں موجود افراد کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ دفاعی وکلاء نے دلیل دی کہ بالآخر طیارے کو ایندھن بھرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اس حالت میں اترنے کی کوشش کرتا جب رن وے کی لائٹس بند تھیں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں قریب کھڑی تھیں تو وہ یقینی طور پر حادثے کا شکار ہو جاتا۔ جج نے اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ پرواز کے سب سے نازک مرحلے میں جب ایندھن کم تھا اس وقت طیارہ جنرل مشرف کے کنٹرول میں تھا۔ بیئراک نے لکھا کہ واقعے کے روز وزیر اعظم نواز شریف نے سری لنکا کے دورے پر موجود جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا تھا اور ان کی جگہ جنرل ضیاءالدین بٹ کو نیا چیف آف آرمی سٹاف تعینات کیا تھا۔ فوج کے ایک حصے کی جانب سے نئے تعینات ہونے والے جنرل کو کمان سنبھالنے کی اجازت نہ دینے پر، نواز شریف نے سول ایوی ایشن اتھارٹی کے سربراہ کو حکم دیا کہ پی کے 805 نامی پرواز کا رخ کراچی کی بجائے ملک سے باہر موڑ دیا جائے۔ جج نے نواز شریف کو بیک وقت عمر قید کی دو سزائیں دیں، ایک اغوا کے الزام میں اور دوسری دہشت گردی کے الزام پر۔ پاکستان میں عمر قید کو 25 سال تصور کیا جاتا ہے اگرچہ اچھے رویے کی بنیاد پر قبل از وقت رہائی کا امکان موجود ہوتا ہے۔\157 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج نے لکھا کہ یہ اغوا 'اچانک اور جذبات کے زیرِ اثر' کیا گیا جب نواز شریف کو معلوم ہوا کہ 'چند فوجی اہل کاروں کی وجہ سے ان کا اختیار کمزور ہو چکا ہے۔' بریت پانے والے پی آئی اے کے اس وقت کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی نے بی بی سی کو بتایا کہ رحمت حسین جعفری فیصلہ گھر سے لکھ کر لائے تھے جسے صبح نو بجے سنایا جانا تھا۔ تاہم، ان پر دباؤ ڈالا گیا اور فیصلہ شام کو چھ بجے سنایا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جعفری ایک بہادر جج تھے، لیکن دباؤ کے نتیجے میں انھیں نواز شریف کو سزا سنانی پڑی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فیصلے کے وہ صفحات جہاں میاں صاحب کو سزا دی گئی، بعد میں ٹائپ کیے اور لگائے گئے۔ تعزیرات پاکستان میں طیارہ ہائی جیکنگ کی سزا موت ہے لیکن انھوں نے سزائے موت نہیں دی اور اس کی وجوہات بھی بتائیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ فیصلہ یقیناً غلط تھا لیکن دباؤ کے تحت دیا گیا
نواز شریف پرویز مشرف طیارہ ہائی جیکنگ عمر قید شاہد خاقان عباسی
