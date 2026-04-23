مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری طاقت میں اضافہ: ایک اور طیارہ بردار بیڑہ پہنچ گیا

امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری موجودگی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش طیارہ بردار بحری بیڑہ کو علاقے میں تعینات کر دیا ہے۔ اس اقدام سے خطے میں امریکہ کے زیر استعمال جنگی بحری جہازوں کی تعداد تین ہو گئی ہے۔
مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری طاقت میں نمایاں اضافہ، ایک اور طیارہ بردار بیڑہ پہنچ گیا مشرق وسطیٰ کے تناظر میں امریکہ نے اپنی بحری موجودگی کو مزید تقویت بخشی ہے، جہاں یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش طیارہ بردار بحری بیڑہ علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ اس اضافے سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے زیرِ استعمال بڑے جنگی بحری جہازوں کی مجموعی تعداد تین ہو گئی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق، یہ بیڑہ 23 اپریل کو بحرِ ہند میں موجود تھا اور اب امریکی سینٹرل کمانڈ کے زیرِ انتظام آپریشنل سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے معاملات کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے، جس کا مقصد اہم سمندری راستوں کی حفاظت اور امریکہ کے اتحادی ممالک کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش ، جو کہ Nimitz-class aircraft carrier ہے، کی بحرِ ہند میں موجودگی امریکی سینٹرل کمانڈ کے دائرۂ اختیار میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اس بحری جہاز کی ایک تصویر بھی جاری کی ہے، جس میں جہاز کے ڈیک پر بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ طیارے بیڑے کی جنگی صلاحیت کا واضح اظہار ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری طاقت میں اضافہ علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس بیڑے کی تعیناتی سے امریکہ کو خطے میں تیزی سے ردعمل ظاہر کرنے اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کی صلاحیت ملے گی۔ اس بحری بیڑے کی آمد ایسے وقت میں ہوئی ہے جب مشرق وسطیٰ میں کئی پیچیدہ مسائل موجود ہیں۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ، شام میں جاری خانہ جنگی، اور یمن میں بحران جیسے مسائل نے خطے کو غیر مستحکم بنا دیا ہے۔ امریکہ کا یہ اقدام ان مسائل کے حل کے لیے ایک مضبوط پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، امریکہ بھارت میں خالصتان حامی سکھوں کے احتجاج اور جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر حملے جیسے واقعات پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ واقعات مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور سفارتی پیچیدگیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ اضافہ امریکہ کی جانب سے خطے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اپنے اتحادیوں کو یقین دلانے کا ایک واضح اشارہ ہے.
مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری طاقت میں نمایاں اضافہ، ایک اور طیارہ بردار بیڑہ پہنچ گیا مشرق وسطیٰ کے تناظر میں امریکہ نے اپنی بحری موجودگی کو مزید تقویت بخشی ہے، جہاں یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش طیارہ بردار بحری بیڑہ علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ اس اضافے سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے زیرِ استعمال بڑے جنگی بحری جہازوں کی مجموعی تعداد تین ہو گئی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق، یہ بیڑہ 23 اپریل کو بحرِ ہند میں موجود تھا اور اب امریکی سینٹرل کمانڈ کے زیرِ انتظام آپریشنل سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے معاملات کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے، جس کا مقصد اہم سمندری راستوں کی حفاظت اور امریکہ کے اتحادی ممالک کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش، جو کہ Nimitz-class aircraft carrier ہے، کی بحرِ ہند میں موجودگی امریکی سینٹرل کمانڈ کے دائرۂ اختیار میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اس بحری جہاز کی ایک تصویر بھی جاری کی ہے، جس میں جہاز کے ڈیک پر بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ طیارے بیڑے کی جنگی صلاحیت کا واضح اظہار ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری طاقت میں اضافہ علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس بیڑے کی تعیناتی سے امریکہ کو خطے میں تیزی سے ردعمل ظاہر کرنے اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کی صلاحیت ملے گی۔ اس بحری بیڑے کی آمد ایسے وقت میں ہوئی ہے جب مشرق وسطیٰ میں کئی پیچیدہ مسائل موجود ہیں۔ ایران کے ساتھ کشیدگی، شام میں جاری خانہ جنگی، اور یمن میں بحران جیسے مسائل نے خطے کو غیر مستحکم بنا دیا ہے۔ امریکہ کا یہ اقدام ان مسائل کے حل کے لیے ایک مضبوط پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، امریکہ بھارت میں خالصتان حامی سکھوں کے احتجاج اور جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر حملے جیسے واقعات پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ واقعات مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور سفارتی پیچیدگیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق یہ ویب سائٹ پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام معلومات اور خبروں تک رسائی کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ اضافہ امریکہ کی جانب سے خطے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اپنے اتحادیوں کو یقین دلانے کا ایک واضح اشارہ ہے
مشرق وسطیٰ امریکہ بحریہ طیارہ بردار بیڑہ یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش سینٹرل کمانڈ کشیدگی مفادات تحفظ