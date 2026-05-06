مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کی تباہی: واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں بڑے انکشافات

واشنگٹن پوسٹ کی سیٹلائٹ تصاویر پر مبنی رپورٹ کے مطابق ایران کے حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان حکومت کے سرکاری دعووں سے کہیں زیادہ ہے جس میں سینکڑوں ڈھانچے تباہ ہوئے اور متعدد فوجی ہلاک و زخمی ہوئے۔
مشرق وسطیٰ کے خطے میں حالیہ تناؤ اور ایران ی حملوں کے نتیجے میں امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور حیران کن رپورٹ سامنے آئی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے سیٹلائٹ تصاویر کے تفصیلی تجزیے کی بنیاد پر یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران ی فضائی حملوں میں امریکی فوجی اڈوں کو ہونے والی تباہی امریکی حکومت کے سرکاری دعووں سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک مشرق وسطیٰ بھر میں امریکی فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 228 اسٹرکچرز یا اہم تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ یا شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان تباہ شدہ تنصیبات میں طیاروں کے ہینگرز، فوجیوں کے قیام کے لیے بنائے گئے بیرکس، ایندھن کے بڑے ڈپو، جنگی طیارے اور انتہائی اہم ریڈار سسٹمز کے ساتھ ساتھ مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی آلات بھی شامل ہیں جن کا امریکی فوج کے لیے تزویراتی طور پر بہت زیادہ أهمیت تھی۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امریکی حکومت نے ان نقصانات کو کم کر کے پیش کیا تاکہ عوامی سطح پر اپنی دفاعی صلاحیتوں کو برقرار دکھایا جا سکے لیکن سیٹلائٹ تصاویر کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی ہیں۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران ی حملوں کی شدت کی وجہ سے خطے میں موجود متعدد امریکی فوجی اڈے اب امریکی افواج کے لیے انتہائی خطرناک بن چکے ہیں جس کے نتیجے میں کمانڈرز نے اپنے اہلکاروں کو ایران ی فائر رینج سے دور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسانی نقصانات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 28 فروری کو ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 7 امریکی فوجی اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جن میں سے 6 کویت اور ایک سعودی عرب میں ہلاک ہوا۔ مزید برآں اپریل کے آخر تک 400 سے زائد فوجی زخمی ہوئے جن میں سے 12 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ماہرین کا تجزیہ ہے کہ یہ نقصانات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی فوج نے ایران کی جدید حملہ کرنے کی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ نہیں لگایا اور خاص طور پر جدید ڈرون وارفیئر کے خطرات کے مطابق اپنی دفاعی حکمت عملی کو تبدیل نہیں کیا جس کی وجہ سے کئی اہم بیسز مناسب طریقے سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اس رپورٹ کا ایک اور اہم پہلو سیٹلائٹ تصاویر کے حصول میں آنے والی مشکلات ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی حکومت نے کمرشل سیٹلائٹ تصاویر فراہم کرنے والی دو بڑی کمپنیوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس خطے کی تصاویر کی فراہمی محدود کریں یا انہیں غیر معینہ مدت تک روک دیں تاکہ تباہی کی اصل تصویر دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ تاہم ایران ی سرکاری خبر رساں اداروں نے سوشل میڈیا پر اعلیٰ معیار کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کیں جن میں امریکی تنصیبات کی تباہی واضح نظر آرہی تھی۔ ان تصاویر کی تصدیق کے لیے یورپی یونین کے سیٹلائٹ سسٹم کی کم ریزولوشن تصاویر اور دیگر ہائی ریزولوشن ذرائع کا موازنہ کیا گیا جس سے ثابت ہوا کہ ایران ی تصاویر جعلی نہیں تھیں۔ تجزیے کے دوران 10 ایسے مقامات بھی ملے جہاں تباہی ہوئی تھی لیکن ایران ی تصاویر میں انہیں نہیں دکھایا گیا تھا۔ مجموعی طور پر 217 ڈھانچے اور فوجی سازوسامان کے 11 بڑے حصے متاثر ہوئے اور 15 امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ تفصیلی جائزہ لیا جائے تو قطر کے العدید ایئربیس پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم کو نشانہ بنایا گیا جبکہ بحرین میں رفا اور عیسیٰ ایئربیسز اور کویت کی علی ال سلیم ایئر بیس پر پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ بحرین میں نیول سپورٹ ایکٹیویٹی جو کہ امریکی پانچویں فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بھی سیٹلائٹ ڈشز تباہ ہوئیں۔ کویت کے کیمپ بوئیہرنگ میں پاور پلانٹ اور تین مختلف اڈوں پر ایندھن کے اسٹوریج بلیڈرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اردن کے موفق السلطی ایئر بیس اور متحدہ عرب امارات میں میزائل دفاعی ریڈارز یعنی تھاڈ سسٹمز کو نقصان پہنچایا گیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایک ای-3 سینٹر کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے اور ایک ایندھن ٹینکر کو بھی تباہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان پانچویں فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت کے تین بڑے اڈوں یعنی علی السالم ایئر بیس، کیمپ عارفجان اور کیمپ بیورنگ میں ہوا، کیونکہ ان اڈوں سے جارحانہ کارروائیوں کی اجازت دی گئی تھی بشمول ہیمارس راکٹ سسٹم جن کی رینج 310 میل تک ہے جس نے انہیں ایران ی حملوں کا آسان ہدف بنا دیا تھا.
