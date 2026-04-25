مشرق وسطیٰ کی صورتحال: پاکستان کی سفارتکاری کا اہم کردار، امریکی وفد کا دورہ منسوخ

ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی کی کوششوں میں پاکستان کی ثالثی، امریکی وفد کے دورے کی منسوخی اور خطے میں امن کی امیدوں پر ایک جامع رپورٹ۔
مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی حساس اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان برسوں سے جاری کشیدگی، جنگ بندی کی کوششیں اور سفارتی رابطوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں پاکستان کی فعال اور متحرک سفارتکاری نمایاں اور اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ سفارتی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ابھی تک کسی فوری اور مکمل پیش رفت کا باعث نہیں بن سکے ہیں۔ تاہم، دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اصولی اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ایک مثبت قدم ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران کے سینئر ڈپلومیٹ سید عباس عراقچی نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایک قابلِ عمل فریم ورک پیش کیا ہے۔ لیکن اس فریم ورک کی کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ امریکہ عملی طور پر سنجیدہ اقدامات اٹھائے گا یا نہیں۔ اگر امریکہ نے مثبت اور تعمیری اقدامات نہ کیے تو جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ پاکستان نے اس پورے عمل میں ایک اہم ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم اور ان کی ٹیم نے اعلیٰ سطح کے رابطوں اور مسلسل سفارتی کوششوں کے ذریعے جنگ بندی میں توسیع ممکن بنائی ہے، جسے سفارتی حلقوں میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد نے دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی میں کلیدی کردار ادا کیا اور مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ ایران ی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ پاکستان کو اس سلسلے میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جس کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ وزیراعظم نے ایران ی وزیر خارجہ کے روانہ ہونے کے بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے بذریعہ ٹیلیفون رابطہ کیا اور 50 منٹ تک گفتگو کی۔ اس گفتگو میں علاقائی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر، امریکی وفد کا متوقع دورہ پاکستان منسوخ کر دیا گیا ہے، جسے سفارتی حلقوں میں ایک غیر معمولی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم، یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ خطے میں جاری سفارتی کوششوں پر اثر انداز کر سکتا ہے۔ اب تمام تر توجہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب مبذول ہے کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ صورتحال ایک بڑا سفارتی چیلنج بن چکی ہے۔ مستقل امن کی بحالی کا دارومدار ایران اور امریکہ کے آئندہ اقدامات پر ہوگا۔ اگر دونوں ممالک نے سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ کشیدگی اور جنگ کا خطرہ برقرار رہے گا۔ پاکستان کی جانب سے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے اور ایک پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ وزیراعظم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گا۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کسی بھی فریق کی جانب نہیں بلکہ امن کی جانب ہے۔ کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے یورپی یونین نے پاکستان کو قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک خوش آئند پیشرفت ہے، جو کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی راحت کا باعث بنے گی۔ یورپی یونین کا یہ قرض کراچی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کراچی میں پانی کی قلت ایک سنگین مسئلہ ہے، جو شہریوں کی زندگیوں پر منفی اثر انداز کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے قرض سے کراچی کے پانی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور پانی کی فراہمی کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو گھر تعمیر کرنے اور اپنی زندگیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین کا قرض ان لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔
