مشرق وسطیٰ کی جنگ: خلیجی ممالک تیل اور تجارتی راستوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور

مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے خلیجی بادشاہتوں کو اپنے تیل اور تجارتی راستوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان راستوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ہرمز کی تنگ آبنائے بند ہونے کے خطرے کے پیش نظر، خلیج کے عرب ممالک تہران کی اپنی برآمدات پر گرفت کو نظرانداز کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے کاروباری اور فلاحی امور کے خصوصی نمائندے بدر جابر نے اپریل کے اوائل میں فنانشل ٹائمز میں لکھا کہ خلیجی ریاستیں کبھی بھی ایک تنگ آبنائے پر اسٹریٹجک انحصار پر واپس نہیں جائیں گی جس پر ایک غیر مستحکم پڑوسی کا کنٹرول ہو۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نئی پائپ لائن اور بندرگاہی صلاحیت تعمیر کی جائے گی اور خطے کی معیشتوں کو جوڑنے والے بجلی کے گرڈ، پانی کے نظام اور تجارتی راہداریوں کو باضابطہ شکل دی جائے گی۔ تاہم، ماہرین نے اے ایف پی کو بتایا کہ معیشت، سیاست اور علاقائی سفارتی رقابت میں مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ کویت، قطر اور بحرین کی ساحلی پٹی خلیج کے باہر نہیں ہے اور سمندری راستوں سے تیل اور گیس کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے، جبکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کے پاس پائپ لائنیں ہیں جو انہیں ہرمز سے باہر کے بندرگاہوں سے اپنی پیداوار کا کچھ حصہ تو بھیجنے کی اجازت دیتی ہیں - اور مزید منصوبے بنا رہے ہیں۔ تاہم، یہ پائپ لائنیں دونوں ممالک کی جنگ سے پہلے کی برآمدات کا صرف ایک چھوٹا حصہ پورا کرتی ہیں اور اگر دونوں ممالک ہرمز کی تنگ آبنائے پر اپنی انحصار کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں توسیع کی ضرورت ہوگی۔ پیرس میں عرب خلیج ریاستوں کے انسٹی ٹیوٹ کے رابرٹ موگیلنی کی نے کہا کہ نئی پائپ لائنیں تعمیر کرنے میں وقت لگے گا اور اس طرح کے بنیادی ڈھانچے میں اب بھی کمزوریاں موجود رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ توانائی کی برآمدات کے لیے سپلائی روٹس میں تنوع آنے والے برسوں میں ضروری ہوگا۔ liquefied natural gas (ایل این جی) کے لیے، جس کا قطر اس خطے کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، ہرمز پر انحصار اور بھی زیادہ ہے۔ تاہم، مڈل ایسٹ کونسل آن گلوبل افیئرز کے سینئر فیلو فریڈرک شنائیڈر نے وضاحت کی کہ متبادل گیس انفراسٹرکچر کی تعمیر کرنا اقتصادی طور پر غیر کشش ثابت ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ trans-Arabian گیس پائپ لائن کے خیال کو کبھی کبھار پیش کیا گیا ہے لیکن کبھی بھی اسے عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ فاصلے، سیاسی پیچیدگیاں اور لاگت اسے عام حالات میں غیر کشش بناتی ہے، اور پائپ لائن کی معیشت عام حالات پر مبنی ہوتی ہے۔ خلیج کے بڑے کنٹینر بندرगाह زیادہ تر اس کے جنوبی ساحلوں پر واقع ہیں، جن میں دبئی کا جبل علی شامل ہے، جو خطے کا مرکزی لوجسٹک حب ہے۔ ہرمز کی تنگ آبنائے بند ہونے کے ساتھ، جہازوں کو عمان اور سعودی عرب کے بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف موڑ دیا گیا ہے، جہاں کنٹینروں کو بعد میں زمینی طور پر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن زمینی صلاحیت محدود ہے جبکہ لاگت 'اہم طور پر زیادہ' ہے، شنائیڈر نے کہا۔ زمینی نقل و حمل کی صلاحیت کو بڑھانے کا ایک امکان خلیج تعاون کونسل کا منصوبہ بند ریل نیٹ ورک ہے۔ تاہم، یہ منصوبہ، جس کا مقصد 2030 تک تمام چھ رکن ریاستوں کو جوڑنا ہے، تاخیر کا شکار رہا ہے۔ ایک اور امکان 2023 میں شروع کیا گیا انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ اکنامک کوریڈور پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد جزوی طور پر ہرمز کی تنگ آبنائے اور سوئیز کینال کو نظرانداز کرنا تھا، مشرق وسطیٰ میں ریل روابط کا استعمال کرتے ہوئے یورپی اور بھارتی شپنگ روٹس کو جوڑنا تھا۔ تاہم، شنائیڈر نے کہا کہ یہ خیال 'کمزور ہے، اگر نہ کہ فرضی' ہے، کم از کم اس لیے کہ اس پروجیکٹ میں سعودی عرب کو اسرائیل سے جوڑنا شامل ہوگا جب کہ ریاض نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے خیال سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ خلیجی حکومتیں انضمام کی بات کرتی ہیں، لیکن تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ ان کا اپنا مفاد راہ میں آ سکتا ہے۔ موگیلنی نے کہا کہ 'تنگ آبنائے کے گرد کشیدگی علاقائی انضمام کے منصوبوں کی حمایت کرنے کے لیے کچھ ہوا دے گی، لیکن انہیں سنگین معاشی رکاوٹوں اور حکومتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جو اپنے داخلی محاذوں پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کریں گی۔ جنگ سے پیدا ہونے والے بجٹ کے دباؤ، جس نے نہ صرف تیل اور گیس کی برآمدات کو روک دیا ہے بلکہ سیاحت، ایلومینیم اور کھاد کی پیداوار کو بھی متاثر کیا ہے، تعاون کو کم ہونے کا امکان ہے۔ شنائیڈر نے کہا کہ 'یہ مالی بحران صرف GCC کی قومی معاشی پالیسیوں کی برسوں سے جاری شدید، پڑوسیوں کے خلاف صفر مجموعی معاشی رقابت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔' انہوں نے نشاندہی کی کہ خلیج میں ماضی کے تنازعات نے علاقائی انضمام کی طرف نہیں لے جایا، یہاں تک کہ دوطرفہ معاہدے بھی ہوئے۔ اگرچہ ہرمز کے بند ہونے کا جھٹکا بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 'میں کسی بھی جغند سیاسی جھٹکے کو سیاسی ارادے اور ادارے کی صلاحیت کے متبادل کے طور پر نہیں سمجھوں گا جو اب تک غائب رہی ہے
مشرق وسطیٰ خلیج تیل تجارت ہرمز کی تنگ آبنائے پائپ لائن ایل این جی سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر