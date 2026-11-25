مشرق وسطی میں کشیدگی: خلیج ہرمز میں حملے اور آئل پرائسز میں کمی
خلیج ہرمز میں آئل ٹینکرز اور ڈرون حملوں کے بعد آئی جیٹ کے منافع میں 96 فیصد کمی۔ عالمی آئل پرائسز میں کمی اور بین الاقوامی ردعمل کا تفصیلی جائزہ۔
خلیج ہرمز میں سولہ اپریل کو دو آئل ٹینکرز کے ناوگہ میں بموں سے متاثر ہونے کی وجہ سے علاقائی کشیدگی اور عالمی مارکیٹوں میں نمایاں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ ایرانی انقلابی گارڈز کی نیوی نے سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری بیان میں تصدیق کی کہ جہاز غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس واقعے نے تیل کی سپلائی چینز میں بے چینی پیدا کی اور بین الاقوامی مارکیٹوں پر گہرا اثر ڈالا۔
ایزیز جیٹ کے مالیاتی نقصان کی تفصیلات
برطانوی ایئرلائن کمپنی ایزی جیٹ (EasyJet) نے اپنے سالانہ مالیاتی نتائج میں بتایا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعے کی وجہ سے جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ان کے خالص منافع میں 96 فیصد کمی واقع ہوئی۔ ایزی جیٹ کے مطابق پچھلے سال کے اسی دورانیے میں حاصل ہونے والے منافع کے مقابلے میں اس مالیاتی سال کے اختتام تک کل منافع صرف 20 ملین ڈالر رہ گیا۔Also readعاطف اسلم کا نیا گانا ’’دل جلانے کی بات‘‘ ریلیز ہوتے ہی مقبول - ایکسپریس اردو
کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کینٹن جارس (Kenton Jarvis) نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعے نے ڈیمانڈ اور فیول کی قیمتوں کو متاثر کیا، جس کا براہ راست اثر ان کی مالی کارکردگی پر پڑا۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل کشیدگی کس طرح براہ راست تجارتی اداروں کی مالی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔
عالمی آئل پرائسز میں کمی کے اسباب
اگرچہ خلیج ہرمز میں ہونے والے واقعات نے سپلائی کے خدشات پیدا کیے، تاہم عالمی آئل پرائسز میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ برینٹ کرائیڈی (Brent crude) فی بارل 43 سینٹس یا 0.5 فیصد کم ہو کر 90.97 ڈالر پر آ گیا، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹیمیڈیٹ (WTI) کرائیڈی فی بارل 47 سینٹس کم ہو کر 81.58 ڈالر پر ٹریڈ ہونے لگی۔
اس کمی کی بنیادی وجہ سپلائی میں اضافے اور مارکیٹ میں ممکنہ surplus کے امکانات تھے۔ اس صورتحال نے پہلے دن کے منافع کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد دی، حالانکہ خلیج ہرمز میں نقل و حمل کے خطرات برقرار رہے۔ ایران کی فوج نے بھی نئی سسٹمز نصب کرکے اسرتھ کے کنٹرول کو مزید سخت کیا ہے۔
بحیرہ احمر میں ہوٹھی باغیوں کے حملے
بحیرہ احمر کے ساحل پر یمن کے ہوٹھی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی۔ ہوٹھی باغیوں کے ترجمان یحییٰ سرئی نے وارننگ دی کہ اگر سعودی عرب نے حُدیدہ پورٹ پر حملہ کیا تو وہ جدہ سمیت تمام سعودی پورٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تنازعہ اب صرف فوجی سرحدوں تک محدود نہیں رہا۔
اس سے قبل ہوٹھی باغیوں کے ڈرون سے ریاض میں موجود بلند ترین عمارت پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں کم از کم 11 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سعودی لیڈ کوalition کے دفاعی اداروں نے راس ٹانورہ میں چار ڈرونز کو مار گرایا، جس کے بعد گرنے والے ٹکڑوں میں کوئی ہلاکت کی ابتدائی اطلاع نہیں ملی۔
بین الاقوامی ردعمل اور سفارتی کوششیں
یمن کی سفارت خانے نے واشنگٹن میں جاری بیان میں امریکی سیکرٹی آف اسٹیٹ مارکو روبیو (Marco Rubio) کی تائید کی جو انہوں نے سعودی عرب کے فرسٹ منسٹر پرنس فیصل بن فرحان سے بات کرتے ہوئے ہوٹھی حملوں کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر ہم آہنگ کارروائی کا مطالبہ کیا تاکہ خلیج ہرمز اور باب المندب میں سمندری نقل و حمل محفوظ رہے۔
اس موقع پر اردن اور مصر نے بھی سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے منگل کو بات چیت میں خلیج ہرمز اور باب المندب میں آزادیِ بحران کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ سفارتی اقدامات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خطے میں مستقل امن کے لیے سیاسی مذاکرات کی ضرورت کو عالمی برادری نے تسلیم کیا ہے۔
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