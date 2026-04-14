مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی: پاکستان ایک اہم ثالث کے طور پر

مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران کے درمیان، پاکستان نے ایک اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے، جو خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ایسے نازک وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے، فوجی دباؤ بڑھ رہا ہے اور سفارتی کوششیں بمشکل کوئی پیش رفت کر پا رہی ہیں، پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن کر ابھرا ہے۔ ایکسپریس 24/7 کے پروگرام فل فریم میں گفتگو کرتے ہوئے، سینئر اینکر پرسن فہد حسین اور ایران ی امور کے ماہر ولی نصر نے مشرق وسطیٰ بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے آثار اور سفارتی مواقع ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں۔ حالیہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دو متوازی راستے تقریباً ایک ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔
فہد حسین نے کہا کہ ایک طرف تو معتبر سفارتی اشارے مل رہے ہیں کہ امریکی اور ایرانی ٹیمیں چند دنوں میں مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے اسلام آباد واپس آ سکتی ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے بحری ناکہ بندی شروع کر رکھی ہے۔ یہ دوہرا پن محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک گہری حکمت عملی کا نتیجہ ہے، جہاں دباؤ اور مذاکرات بیک وقت جاری رہتے ہیں۔
ولی نصر کا کہنا تھا کہ ناکہ بندی صرف کشیدگی میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ یہ دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت بحری ناکہ بندی جنگی عمل کے مترادف ہوتی ہے، تاہم جدید تنازعات میں مکمل بندش ہمیشہ مقصد نہیں ہوتا۔ فہد حسین نے کہا کہ تباہی کے بجائے رکاوٹیں ڈالنا اب ترجیحی طریقہ بن چکا ہے۔ آبنائے ہرمز جیسی گزرگاہوں پر جزوی ناکہ بندی بھی عالمی توانائی کے بہاؤ کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، انشورنس کے اخراجات میں اضافہ کر سکتی ہے اور سپلائی چینز پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ نظام کو مکمل طور پر روکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے غیر مستحکم کرنا ہی کافی ہے۔
تہران کی جانب سے جنگ میں نئے طریقے آزمائے جانے پر بات کرتے ہوئے، ولی نصر نے کہا کہ یہ زبان جان بوجھ کر اختیار کی گئی ہے اور غیر متناسب حکمت عملیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو روایتی میدان جنگ سے آگے بڑھتی ہیں۔ یہ تصادم اس بارے میں نہیں ہے کہ کس کے پاس زیادہ بڑے ہتھیار یا بم ہیں، بلکہ یہ دوسرے کی برداشت اور چوٹ سہنے کی صلاحیت کا اندازہ لگانے سے متعلق ہے۔ یہ حکمت عملی امریکہ اور ایران کے تعلقات کی اصل نوعیت کو ظاہر کرتی ہے، جہاں واشنگٹن فوائد حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، وہیں تہران طویل مدتی اخراجات برداشت کرنے کی اپنی آمادگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عدم توازن ایک خطرناک ماحول پیدا کرتا ہے جہاں غلط اندازوں کی وجہ سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔
موجودہ ناکہ بندی نہ تو مکمل ہے اور نہ ہی غیر متنازع، جہاز اب بھی آبنائے ہرمز سے گزرتے رہتے ہیں، کچھ واپس مڑ جاتے ہیں، اور صورتحال غیر مستحکم ہے۔ کسی بھی طویل غیر یقینی صورتحال کے اثرات عالمی منڈیوں میں لہریں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کشیدگی باب المندب تک پھیل جائے، جو بحیرہ احمر اور بحر ہند کے درمیان ایک اہم گزرگاہ ہے، تو دنیا کو اپنے دو نہایت اہم توانائی کے راستوں میں بیک وقت خلل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اب محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس نے عالمی اہمیت اختیار کر لی ہے۔
اسلام آباد کی جانب سے تاریخی مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، ولی نصر نے کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات 21 گھنٹے تک جاری رہے اور 2015 کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے اہم براہ راست رابطے کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف اس بات پر نہیں تھا کہ آیا کوئی معاہدہ ہونا چاہیے یا نہیں، بلکہ اس پر تھا کہ وہ معاہدہ کتنے عرصے تک برقرار رہے، یعنی 5 سال یا 20 سال۔ فہد حسین نے کہا کہ بات چیت ناکام نہیں ہوئی، بلکہ یہ تعطل کا شکار ہو گئی۔
ولی نصر نے کہا کہ مذاکرات میں اس وقت اسلام آباد کے علاوہ کوئی اور مرکزی کردار موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی منفرد حیثیت اس کے ان تمام بڑے فریقین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہے جو اس میں شامل ہیں۔ اس کے امریکہ، ایران، سعودی عرب اور چین کے ساتھ روابط ہیں۔ یہ غیر معمولی ہم آہنگی اسے ایک انتہائی منقسم ماحول میں ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ محض سہولت کاری نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ترین سطح کی اسٹریٹجک سفارت کاری ہے۔ پاکستان کی طاقت اس کی غیر جانبداری میں ہے۔ ایک ثالث کو اپنا مؤقف مسلط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے وفاداری کے ساتھ پیغامات منتقل کرنے اور مکالمے کے لیے حالات پیدا کرنے چاہییں۔ یہی کام پاکستان نے کیا ہے۔
سعودی عرب، ترکیہ اور چین کے ساتھ فعال روابط کے ذریعے اسلام آباد نے مذاکرات کی حمایت کے لیے ایک وسیع تر سفارتی نظام قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم کی اہم علاقائی دارالحکومتوں تک رسائی ایک مربوط کوشش کی عکاسی کرتی ہے جو رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی اعتماد کی ایک ایسی سطح قائم کر لی ہے جو تاریخی طور پر موجود نہیں تھی۔ یہ تبدیلی تہران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ دو یا تین سال پہلے، ہم کبھی یہ پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان کے پاس اس قسم کا اثر و رسوخ ہو گا۔
پاکستان کا ایک سفارتی مرکز کے طور پر ابھرنا دور رس اثرات رکھتا ہے۔ یہ ملک کو مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر پوزیشن دیتا ہے، اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھاتا ہے، اور امریکہ اور چین جیسے بڑے طاقتور ممالک کے درمیان تعلقات کو متوازن رکھنے کی اس کی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے۔
