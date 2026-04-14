مشرقِ وسطیٰ میں امن: فرانسیسی صدر میکرون کی سفارتی کوششیں، مذاکرات پر زور

فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرقِ وسطیٰ میں قیام امن کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں، جس میں عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا گیا ہے۔
فرانس یسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرقِ وسطیٰ میں امن قائم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں اہم پیشرفت کی ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، صدر میکرون نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران متعدد عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ان رابطوں کا مقصد خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنا اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران ی صدر مسعود پزیشکیان سے بھی بات چیت کی، جس میں مذاکرات کی بحالی پر زور دیا گیا۔ صدر میکرون نے دونوں رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ غلط فہمیاں دور کریں اور مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت ہی خطے میں امن قائم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ میکرون نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فریقین کو جنگ بندی کی پاسداری کرنی چاہیے اور لبنان کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ فرانس یسی صدر نے دو ہفتے کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ جنگ بندی خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ، صدر میکرون نے آبنائے ہرمز کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور اس کو فوری طور پر بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط یا ٹیکس کے دوبارہ کھولا جائے تاکہ جہاز رانی میں آسانی ہو سکے۔ فرانسیسی صدر نے اس سلسلے میں برطانیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی اعلان کیا اور بتایا کہ جمعے کے روز آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اس کانفرنس میں خطے کے ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے، جس کا مقصد آبنائے ہرمز کی اہمیت اور اس کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے کی جانے والی یہ کوششیں مشرقِ وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ایک اہم قدم سمجھی جا رہی ہیں اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے ان کا خیرمقدم کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب، ایران کی جانب سے بھی مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق، ایرانی حکام نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے اور اس سلسلے میں مختلف فریقوں سے رابطے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان کی سرحد کے قریب پندرہ مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے اور امن کی کوششوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ مجموعی طور پر، مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پیچیدہ ہے اور اس میں امن کے قیام کے لیے تمام فریقوں کو سنجیدگی سے مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے کی جانے والی کوششیں اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور خطے میں امن کے لیے امید کی کرن پیدا کر سکتی ہیں۔
