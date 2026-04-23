مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری جہاز کی آمد، پی ایس ایل کھلاڑیوں پر جرمانہ

امیر اور فہیم پر پی ایس ایل میچ کے دوران جھگڑے پر جرمانہ عائد کردیا گیا امریکی بحریہ کا جنگی جہاز ' یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش ' مشرق وسطیٰ پہنچ گیا، امریکی فوج نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ہی خطے میں امریکہ کے تین بڑے جنگی بحری جہاز متحرک ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تصویر کے ساتھ بتایا کہ 'بش بحیرہ ہند میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے زیرِانتظام علاقے میں داخل ہو گیا ہے'۔ تصویر میں جہاز کی ڈیک پر جنگی طیاروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق دوسرا بحری جہاز 'یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ' جمعرات کو لال بحر میں کام کر رہا ہے، جبکہ تیسرا جہاز 'یو ایس ایس ابراہم لنکن' بھی اس علاقے میں موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تیسرے طیارہ بردار بحری جہاز کی تعیناتی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دو ہفتے سے زائد عرصے سے جاری جنگ بندی نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے تباہ کن فضائی حملے کو معطل کر دیا ہے۔ یہ فضائی حملہ فروری کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ 'فورڈ' کئی ہفتے قبل کروشیا میں مرمت کے لیے گیا تھا، جب جہاز پر 12 مارچ کو لانڈری میں آگ لگ گئی تھی۔ تاہم، دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز اب دوبارہ آپریشنل ہو گیا ہے۔ 'فورڈ' تقریباً 10 مہینوں سے مسلسل سمندر میں ہے، اور اس دوران اس نے کیریبین میں امریکی آپریشنز میں بھی حصہ لیا ہے۔ کیریبین میں امریکی افواج نے مبینہ منشیات اسمگلنگ کرنے والی کشتیاں پر حملے کیے، سینیگزن شدہ ٹینکرز کو روک کر ضبط کیا اور وینزویلا کے رہنما نکولس میڈورو کے خلاف کارروائی کی۔ اس بحری جہاز کی تعیناتی خطے میں امریکی فوجی موجودگی کو مزید تقویت بخشے گی اور امریکہ کی جانب سے اپنے اتحائیوں کی حمایت اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کی عزم کا اظہار ہے۔ حالیہ دنوں میں، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر۔ امریکہ کا یہ اقدام اس بات کا واضح پیغام ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی قسم کی غیر مستحکم صورتحال کو قابو کرنے کے لیے تیار ہے۔ ' یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش ' جدید ترین ہتھیاروں اور جنگی طیاروں سے لیس ہے، جو اسے کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ یہ بحری جہاز علاقائی سلامتی اور بحری راستوں کی حفاظت کے لیے کام کرے گا۔ امیر اور فہیم کے درمیان پی ایس ایل میچ کے دوران ہونے والے جھگڑے کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں اور دونوں کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ پی ایس ایل انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں کھلاڑیوں نے میدان میں ناپسندیدہ رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے کھیل کی روح مجروح ہوئی۔ جرمانے کی رقم دونوں کھلاڑیوں کی فیس سے کاٹی جائے گی۔ پی ایس ایل انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ وہ کھیل کی روح کو برقرار رکھنے اور کھلاڑیوں کے درمیان اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ واقعہ پی ایس ایل کے دوران پیش آیا تھا اور اس نے سوشل میڈیا پر کافی بحث و مباحثہ جنم دیا تھا۔ اس بحری جہاز کی آمد سے خطے میں امریکہ کے فوجی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا اور یہ امریکہ کی جانب سے اپنے مفادات کی حفاظت اور علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کا فیصلہ ایران کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ امریکہ کا یہ اقدام خطے میں اپنے اتحائیوں کو یقین دلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ ' یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش ' کی تعیناتی سے خطے میں امن و استحکام کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جائے گی.
