مشرق وسطیٰ: پاکستان کی سفارتکاری، ایران امریکہ مذاکرات اور نئی پیشرفت

ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی کی کوششوں میں پاکستان کا اہم کردار، جنگ بندی کی توسیع اور صدر ٹرمپ کے لیے سفارتی چیلنجز۔
مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی حساس اور اہم مرحلے میں داخل ہوگئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان برسوں سے جاری کشیدگی، جنگ بندی کی کوششیں اور سفارتی رابطوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں پاکستان کی فعال اور متحرک سفارتکاری نمایاں اور فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ سفارتی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ابھی تک کسی فوری اور مکمل پیش رفت کا باعث نہیں بن سکے ہیں۔ تاہم، دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اصولی اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ایک مثبت قدم ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران کے سینئر ڈپلومیٹ سید عباس عراقچی نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایک جامع اور قابلِ عمل فریم ورک پیش کیا ہے۔ لیکن، اس فریم ورک کی کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ امریکہ عملی طور پر سنجیدہ اقدامات اٹھائے گا یا نہیں۔ اگر امریکہ نے مثبت ردعمل نہ دیا تو یہ فریم ورک صرف ایک کاغذی دستاویز تک محدود رہ جائے گا۔ پاکستان نے اس پورے عمل میں ایک اہم ثالثی کا کردار نبھایا ہے۔ وزیراعظم اور ان کی ٹیم نے اعلیٰ سطح کے رابطوں اور مسلسل سفارتی کوششوں کے ذریعے جنگ بندی میں توسیع ممکن بنائی ہے، جسے سفارتی حلقوں میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد نے دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی میں کلیدی کردار ادا کیا اور مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ ایران ی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ پاکستان کو اس سلسلے میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جس کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ وزیراعظم نے ایران ی وزیر خارجہ کے ساتھ طویل گفتگو کی اور انہیں یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے کوشاں رہے گا۔ وزیراعظم نے صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور ان سے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران، امریکی وفد کا متوقع دورہ پاکستان منسوخ کر دیا گیا ہے، جسے سفارتی حلقوں میں ایک غیر معمولی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس بارے میں ابھی تک کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے نئی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اب تمام تر توجہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب مبذول ہے کہ وہ اس پیچیدہ صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک بڑا سفارتی چیلنج بن چکا ہے، اور مستقل امن کا دارومدار ایران اور امریکہ کے آئندہ اقدامات پر ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ایک آزمائش کا وقت ہے۔ انہیں نہ صرف اپنے داخلی سیاسی دباؤ کو مدنظر رکھنا ہوگا، بلکہ عالمی رائے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اگر وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، تو انہیں سخت موقف سے نرمی کی جانب آنا پڑے گا۔ وزیراعظم نے ایران ی وزیر خارجہ کی روانگی کے بعد صدر ابراہیم رئیسی سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ 50 منٹ تک گفتگو کی۔ اس گفتگو میں خطے کی صورتحال، جنگ بندی کی کوششوں اور مستقبل کے تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے صدر رئیسی کو یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ دوسری جانب، یورپی یونین نے کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیلاب متاثرین کے لیے قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، جو برسوں سے پانی کی قلت اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے یہ قرض کراچی کی بنیادی تنصیبات کی مرمت اور جدید پانی کے نظام کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوگا۔
مشرق وسطیٰ ایران امریکہ سفارتکاری پاکستان جنگ بندی مذاکرات صدر ٹرمپ صدر رئیسی یورپی یونین