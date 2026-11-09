مشفق الرحیم ٹیسٹ میں 7 ہزار رنز بنانے والے پہلے بنگلادیشی کھلاڑی بن گئے
مشرف الرحیم نے سلہٹ ٹیسٹ میں 7000 رنز کا سنگ میل عبور کیا۔ وہ تاریخ رقم کرنے والے پہلے بنگلادیشی بیٹر ہیں۔ مومن الحق اور تمیم اقبال کے ریکارڈز کا جائزہ۔
بنگلادیش کے تجربہ کار بیٹر مشفق الرحیم نے ٹیسٹ کرکٹ میں 7 ہزار رنز مکمل کرکے تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے۔ وہ اس ایسا کرنے والے بنگلادیش کے پہلے بیٹر بن گئے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف جاری سلہٹ ٹیسٹ کے آخری روز انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ کھانے کے وقفے کے بعد روسٹن چیز کی گیند پر ایک رن لے کر انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔
تاریخی سنگ میل کا تفصیلی جائزہ
مشفق الرحیم نے سلہٹ میں کھیلے جانے والے اس میچ میں 7000 رنز کا ہندسہ عبور کیا۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 5000 اور 6000 رنز بنانے والے پہلے بنگلادیشی بیٹر بھی بن چکے ہیں۔ انہوں نے 2022 میں 5000 رنز اور 2024 میں 6000 رنز کا سنگ میل عبور کیا تھا۔ ڈریسنگ روم میں موجود ساتھی کھلاڑیوں نے کھڑے ہوکر تالیاں بجائیں۔ مشفق الرحیم اس لمحے سے بظاہر بے خبر تھے لیکن تالیوں نے انہیں آگاہ کیا۔Also readپانچ گھنٹے سے کم نیند ڈپریشن کے خطرات میں اضافہ کرتی ہے
بینکوں کی فہرست اور ریکارڈ
بنگلادیش کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں مومن الحق دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے نام 5293 رنز ہیں۔ مومن الحق مشفق الرحیم سے تقریباً 2000 رنز پیچھے ہیں۔ ریٹائرڈ تمیم اقبال تیسرے نمبر پر ہیں۔ مومن الحق مشفق الرحیم سے تقریباً 2 ہزار رنز پیچھے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بنگلادیش کی جانب سے سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والوں میں بھی مشفق الرحیم سرفہرست ہیں۔ ان کے نام 14 سنچریاں ہیں۔
انفرادی اسکور اور بڑے اننگز
مشفق الرحیم کا بہترین انفرادی اسکور 219 ناٹ آؤٹ ہے۔ تاہم جاری سلہٹ ٹیسٹ میں توحید ہردوئے نے 242 ناٹ آؤٹ رنز بنا کر ریکارڈ توڑا۔ توحید ہردوئے نے بنگلادیش کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے بڑی انفرادی اننگز کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ یہ کارنامہ مشفق الرحیم کے بہترین اسکور سے بھی بڑا ہے۔ توحید ہردوئے کی اس شاندار بیٹنگ نے ٹیم کے لیے بڑی بنیاد رکھی۔
کیریئر کا عروج اور ٹیسٹ میچز
مشفق الرحیم نے 2005 میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اب وہ بنگلادیش کی جانب سے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے والے کرکٹر ہیں۔ سلہٹ ٹیسٹ ان کے کیریئر کا 107واں ٹیسٹ ہے۔ وہ نومبر 2025 میں 100 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے پہلے بنگلادیشی کرکٹر بھی بنے تھے۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں ابتدائی 1000 رنز مکمل کرنے کے لیے 20 میچز درکار ہوئے۔
فارمیٹس میں کارکردگی کا خلاصہ
2011 میں کپتان بننے کے بعد ان کی رنز بنانے کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے 6000 سے 7000 ٹیسٹ رنز تک پہنچنے کے لیے صرف 25 اننگز کھیلیں۔ مشفق الرحیم ون ڈے کرکٹ میں 6697 رنز بن چکے ہیں۔ ٹی 20 انٹرنیشنل میں انہوں نے 1495 رنز بنائے ہیں۔ وہ دونوں فارمیٹس سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ کارنامہ بنگلادیشی کرکٹ کے لیے ناقابل فراموش ہے۔
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