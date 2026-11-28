مشفق الرحیم فروری میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں
بنگلہ دیش کے سربراہ ٹیمم اقبال نے اعلان کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز مشفق الرحیم فروری میں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ہفتے کو باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بنگلہ دیش کی تاریخ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز مشفق الرحیم فروری میں انگلینڈ کے خلاف گھر پر ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ یہ اعلان بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر ٹیمم اقبال نے ڈھاکہ میں بورڈ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ مشفق الرحیم نے خود درخواست کی تھی کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان بورڈ کی جانب سے کیا جائے۔
مشفق الرحیم کے ٹیسٹ ریکارڈ اور کارنامے
مشفق الرحیم نے 2005 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی ڈیبیو کی تھی اور اس مدت میں انہوں نے کل 108 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، جن میں انہوں نے مجموعی طور پر 7,062 رنز بنائے ہیں، جس میں ان کی اوسط 38.80 رہی ہے۔ ان کی بیٹنگ میں 14 سنچریاں اور تین ڈبل سنچریاں بھی شامل ہیں، جو ان کی شاندار بیٹنگ کی صلاحیت کی گواہ ہیں۔ حال ہی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سلیہٹ میں ہونے والی گھر کی سیریز کے دوران مشفق الرحیم بنگلہ دیش کے پہلے بیٹسمین بن گئے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 7,000 رنز کا ریکارڈ عبور کیا۔Also readکراچی: مہم گڑھ میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے عمارت ڈھہ گئی، دو افراد کی بچائی گئی
مشفق الرحیم نے 110 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے بنگلہ دیش کے پہلے کھلاڑی ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا تھا، جو انہوں نے گزشتہ نومبر میں آئرلینڈ کے خلاف میچ کھیلتے ہوئے ایک سنچری بناتے ہوئے حاصل کیا تھا۔ اس وقت، ان کا بیٹنگ اوسط اور مجموعی رنز بنگلہ دیشی ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی غیر معمولی پائیداری اور صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں، جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے ٹیم کی قیادت اور بیٹنگ لائن میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔
قائدانہ کردار اور بنگلہ دیش کی فتح میں حصہ
مشفق الرحیم نے 2011 سے 2017 کے درمیان بنگلہ دیش کی قیادت 34 ٹیسٹ میچز میں کی، جن میں سے سات میچوں میں انہیں کامیابی ملی۔ ان کامیابیوں میں 2016 میں انگلینڈ کے خلاف تاریخی پہلی ٹیسٹ فتح بھی شامل ہے، جو بنگلہ دیشی کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس فتح نے نہ صرف ٹیم کی خود اعتمادی کو بڑھایا بلکہ عالمی سطح پر بنگلہ دیشی کرکٹ کو ایک مضبوط قوت کے طور پر بھی ابھارا۔
ٹیمم اقبال نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک ایسے کھلاڑی نے جو اس کے معیار کے حامل ہیں، کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مشفق الرحیم کو کرکٹ کے بہترین سفیر اور کئی کھلاڑیوں اور بچوں کے لیے ایک Idol کے طور پر بیان کیا۔ ٹیمم اقبال نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان کی خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ کرکٹ کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔
بادشاہت کا اختتام اور مستقبل کے پلانز
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشفق الرحیم کی دو دہائیوں پر مشتمل کیریئر کا اعزاز کرنے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کریں گے۔ اس تقریب کے ذریعے بورڈ ان کی بے مثال خدمات کو تسلیم کرے گا اور انہیں یادگار انداز میں الوداع کہے گا۔ یہ اقدام نہ صرف مشفق الرحیم کی ذاتی کامیابیوں کا اعتراف ہے بلکہ بنگلہ دیشی کرکٹ کے مستقبل کے لیے بھی ایک اہم سبق بھی فراہم کرتا ہے۔
مشفق الرحیم کی ریٹائرمنٹ کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو نئی قیادت اور نئے بلے بازوں کو اپنا مرکزی کردار سنبھالنا ہوگا۔ تاہم، ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں چھوڑا گیا ورثہ ہمیشہ ٹیم کے لیے تحریک کا باعث بنے گا۔ فروری میں آنے والی انگلینڈ سیریز ان کی بین الاقوامی کرکٹ کی زندگی کا آخری باب ثابت ہوگی، جس میں تمام کرکٹ پسند ان کے آخری میچز کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔
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