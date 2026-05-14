مشہور اداکار علی رحمان نے اپنی نجی زندگی اور شادی سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑی

اداکار علی رحمان نے ایک حالیہ انٹرویو میں اپنی نجی زندگی، شادی کے سوالات سے اپنی بیزاری اور ساتھی اداکاروں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔
پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے والے باصلاحیت اداکار علی رحمان نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جنہیں اکثر مداح اور میڈیا گمانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ علی رحمان نے اے آر وائی ڈیجیٹل کے مشہور ڈرامہ سیریل نور جہاں اور میری زندگی ہے تو جیسے شاہکار ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ ان کی اداکاری میں موجود فطری پن اور کرداروں کو زندہ کرنے کی صلاحیت نے انہیں بہت کم عرصے میں ایک مقبول ستارہ بنا دیا ہے۔ تاہم شہرت کے ساتھ ساتھ نجی زندگی میں مداخلت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس پر اداکار نے کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اداکار کے طور پر وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن جب بات ان کی ذاتی زندگی کی آتی ہے تو وہ اسے خفیہ رکھنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے کام کی بنیاد پر ان کی شناخت کریں۔ شادی کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالات علی رحمان کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ جب بھی ان سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اکثر غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کے بجائے ان کی ازدواجی زندگی پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں اس طرح کے سوالات سے شدید چڑ ہو چکی ہے اور وہ اب ان کا جواب دینے سے کتراتے ہیں۔ ماضی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر کئی بار ان کا نام اداکارہ حریم فاروق اور نصرت ہدایت اللہ کے ساتھ جوڑا گیا، جس کے نتیجے میں بہت سی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ علی رحمان نے ان تمام خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ فی الحال ایک بیچلر ہیں اور اپنی زندگی کے اس مرحلے پر اپنے کیریئر اور کام پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ مزید بہتری لا سکیں۔ انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں کبھی کسی ساتھی اداکارہ پر کرش ہوا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بتایا نہ ہو تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جی ہاں ایسا کافی مرتبہ ہوا ہے۔ انہوں نے مذاقاً کہا کہ کرش آتے جاتے رہتے ہیں اور کبھی کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ ان باتوں کو راز رکھنے میں یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذاتی پسند ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کسی نے پہلے کبھی کرش کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں دیں لیکن یہ ایک فطری انسانی عمل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامہ نور جہاں میں صبا حمید کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کا ذکر کیا اور بتایا کہ شروع میں وہ ان سے کافی ڈرتے تھے کیونکہ صبا حمید کی شخصیت بہت رعب دار ہے لیکن وقت کے ساتھ انہیں معلوم ہوا کہ وہ بہت پیار کرنے والی اور عزت دینے والی خاتون ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹر مصدق کے ساتھ اپنی گہری دوستی کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ سیٹ پر کام کرنے کا ماحول بہت خوشگوار رہتا ہے جس کی وجہ سے کام میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرنے والے فنکاروں کو اکثر اپنی نجی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علی رحمان کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جہاں ان کے کام کی تعریف ہو لیکن ان کی نجی حدود کا احترام کیا جائے۔ آج کل کے دور میں جہاں سوشل میڈیا ہر لمحہ کسی نہ کسی خبر کو وائرل کر دیتا ہے وہاں کسی اداکار کے لیے اپنی پرائیویسی برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ علی رحمان نے اپنے انٹرویو کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک نجی زندگی ہوتی ہے اور ہر بات کو عوامی سطح پر لانا ضروری نہیں ہوتا۔ ان کی یہ بے باکی اور سچائی ان کے مداحوں کے لیے ایک نیا پہلو سامنے لاتی ہے جس سے وہ اپنے پسندیدہ اداکار کو مزید بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ جدوجہد کی قدر کر سکتے ہیں.
پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے والے باصلاحیت اداکار علی رحمان نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جنہیں اکثر مداح اور میڈیا گمانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ علی رحمان نے اے آر وائی ڈیجیٹل کے مشہور ڈرامہ سیریل نور جہاں اور میری زندگی ہے تو جیسے شاہکار ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ ان کی اداکاری میں موجود فطری پن اور کرداروں کو زندہ کرنے کی صلاحیت نے انہیں بہت کم عرصے میں ایک مقبول ستارہ بنا دیا ہے۔ تاہم شہرت کے ساتھ ساتھ نجی زندگی میں مداخلت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس پر اداکار نے کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اداکار کے طور پر وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن جب بات ان کی ذاتی زندگی کی آتی ہے تو وہ اسے خفیہ رکھنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے کام کی بنیاد پر ان کی شناخت کریں۔ شادی کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالات علی رحمان کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ جب بھی ان سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اکثر غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کے بجائے ان کی ازدواجی زندگی پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں اس طرح کے سوالات سے شدید چڑ ہو چکی ہے اور وہ اب ان کا جواب دینے سے کتراتے ہیں۔ ماضی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر کئی بار ان کا نام اداکارہ حریم فاروق اور نصرت ہدایت اللہ کے ساتھ جوڑا گیا، جس کے نتیجے میں بہت سی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ علی رحمان نے ان تمام خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ فی الحال ایک بیچلر ہیں اور اپنی زندگی کے اس مرحلے پر اپنے کیریئر اور کام پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ مزید بہتری لا سکیں۔ انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں کبھی کسی ساتھی اداکارہ پر کرش ہوا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بتایا نہ ہو تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جی ہاں ایسا کافی مرتبہ ہوا ہے۔ انہوں نے مذاقاً کہا کہ کرش آتے جاتے رہتے ہیں اور کبھی کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ ان باتوں کو راز رکھنے میں یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذاتی پسند ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کسی نے پہلے کبھی کرش کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں دیں لیکن یہ ایک فطری انسانی عمل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامہ نور جہاں میں صبا حمید کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کا ذکر کیا اور بتایا کہ شروع میں وہ ان سے کافی ڈرتے تھے کیونکہ صبا حمید کی شخصیت بہت رعب دار ہے لیکن وقت کے ساتھ انہیں معلوم ہوا کہ وہ بہت پیار کرنے والی اور عزت دینے والی خاتون ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹر مصدق کے ساتھ اپنی گہری دوستی کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ سیٹ پر کام کرنے کا ماحول بہت خوشگوار رہتا ہے جس کی وجہ سے کام میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرنے والے فنکاروں کو اکثر اپنی نجی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علی رحمان کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جہاں ان کے کام کی تعریف ہو لیکن ان کی نجی حدود کا احترام کیا جائے۔ آج کل کے دور میں جہاں سوشل میڈیا ہر لمحہ کسی نہ کسی خبر کو وائرل کر دیتا ہے وہاں کسی اداکار کے لیے اپنی پرائیویسی برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ علی رحمان نے اپنے انٹرویو کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک نجی زندگی ہوتی ہے اور ہر بات کو عوامی سطح پر لانا ضروری نہیں ہوتا۔ ان کی یہ بے باکی اور سچائی ان کے مداحوں کے لیے ایک نیا پہلو سامنے لاتی ہے جس سے وہ اپنے پسندیدہ اداکار کو مزید بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ جدوجہد کی قدر کر سکتے ہیں
علی رحمان پاکستانی ڈرامے سیلیبریٹی انٹرویو نور جہاں نجی زندگی