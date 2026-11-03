مشی گن میں عبدالسید کی تاریخی کامیابی اور پالیسی ایجنڈا
امریکی سینیٹ کی انتخابات میں مشی گن سے عبدالسید کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی توجہ اب پالیسی ایجنڈا کو آگے بڑھانے پر ہے۔
امریکی ریاست مشی گن سے سینیٹ کے امیدوار عبدالسید نے تاریخی کامیابی حاصل کر کے اپنے سیاسی سفر کا نیا باب کھول دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی توجہ اب امریکی سینیٹ کے لیے منتخب ہونے والے پہلے مسلمان رکن بننے کے اعزاز پر نہیں، بلکہ اپنے پالیسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے۔
عبدالسید کی کامیابی کا بنیادی مقصد
عبدالسید نے صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ اہم نکتہ اجاگر کیا کہ ان کی انتخابی کامیابی ایک جامع پیغام بھیجنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نتائج یہ ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسا وسیع ملک ہے جہاں ہر پس منظر اور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے جگہ موجود ہے۔ یہ موقف ان کی انتخابی مہم کی بنیادی روح کو واضح کرتا ہے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
نوجوان نسل کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث
امریکی سینیٹ میں تاریخ ساز جیت حاصل کرنے والے عبدالسید نے کہا کہ ان کی کامیابی ان نوجوانوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان نوجوانوں نے سیاسی بیان بازی کے دوران مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروہوں کو تنقید اور نشانہ بنتے دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی ان تمام لوگوں کے لیے امید کا باعث بنے گی جو کمزور گروہوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔
شناخت کے بجائے عوامی مسائل کی اہمیت
عبدالسید نے زور دے کر بتایا کہ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران شناخت سے زیادہ پالیسیوں اور عوامی مسائل کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا اصل مقصد اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے اور وہ اپنے عہدوں پر وفاقی ہونے کا پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پالیسیوں پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں گے۔
مستقبل کے منصوبے اور عوامی خدمت
امریکی سینیٹ میں داخل ہونے والے عبدالسید نے مستقبل کے لیے اپنے واضح اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو ایک نئے آغاز کے طور پر لے رہے ہیں۔ وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔
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