مصباح ارشد نے مس یونیورس 2026 میں ٹاپ 30 میں جگہ نہیں بنائی
پاکستان کی نمائندہ مصباح ارشد نے مس یونیورس 2026 میں ٹاپ 30 میں مقام حاصل کرنے میں ناکامی پر دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے اپنی محنت پر فخر کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کی نمائندہ اور مس یونیورس 2026 کی متوقع امیدوار مصباح ارشد نے عالمی مقابلے میں ٹاپ 30 میں جگہ بنانے میں ناکامی پر جذباتی پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنی محنت اور وقفے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سفر میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔
مصباح ارشد کا جذباتی پیغام اور خوشخبری
مصباح ارشد نے اپنی ناکامی کو مایوس کن قرار دیا لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کی کہ انہوں نے اپنے پاس موجود وسائل اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی بہترین کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس حقیقت پر سکون ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری توانائی اور عزم کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیا۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
مقابلے کا انجام اور فاتح کا اعلان
75 واں ایڈیشن مس یونیورس مقابلہ پورٹو ریکو میں 24 نومبر کو اختتام پذیر ہوا جہاں میزبان ملک کی نمائندہ جنیفر باریریٹو کو فاتح کا تاج پہنایا گیا۔ اس مقابلے میں مصباح ارشد نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک کی ثقافت، ٹیکسٹائل اور روایتی کڑھائی کو بین الاقوامی سطح پر پیش کیا۔
مصباح ارشد کی موجودہ صورتحال اور منصوبے
مصباح ارشد نے بتایا کہ وہ فی الحال پورٹو ریکو کے خوبصورت ساحلوں پر پرسکون وقت گزار رہی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ جلد ہی پاکستان واپس لوٹیں گی اور اپنی معمول کی زندگی دوبارہ شروع کر دیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل کے حوالے سے مثبت ہیں اور اس تجربے نے انہیں مزید حوصلہ افزائی دی ہے۔
پاکستانی ثقافت کی عالمی نمائندگی
اگرچہ مصباح ارشد ٹاپ 30 میں شامل نہ ہو سکیں لیکن انہوں نے اپنے لباس اور ثقافتی پیشکش کے ذریعے پاکستان کی شناخت کو اجاگر کیا۔ ان کی کوششوں نے ثابت کیا کہ محنت اور جذبے کے ساتھ کام کرنے والا کوئی بھی فرد فخر کا مستحق ہے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔
مسلسل کوشش اور مستقبل کی امید
مصباح ارشد نے اپنے مداحوں اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے سفر میں ان کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پر فخر محسوس کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ملک کی نمائندگی کے اعزاز کے قابل کام کیا۔ یہ تجربہ ان کے لیے مستقبل کی کوششوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment