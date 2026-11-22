مصداق ملک کی ایس سی او اجلاس میں علاقائی تعاون کی دعوت
وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصداق ملک نے ایس سی او اجلاس میں تمام رکن ممالک کو باہمی مکالمے، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور مشترکہ ماحولیاتی اقدامات کی تجویز پیش کی۔
پاکستان نے بھارت سمیت شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کو باہمی مکالمے اور تعاون کی دعوت دیتے ہوئے علاقائی روابط مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصداق ملک نے نئی دہلی میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے تنظیم کے رکن ممالک کو یہ پیغام دیا۔
ثقافتی مکالمے کا بنیادی اصول اور نظریات کا احترام
شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے مصداق ملک نے کہا کہ حقیقی مکالمہ مختلف نظریات اور ثقافتوں کے حامل افراد اور قوموں کے درمیان ہی ممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر تمام شرکا کی سوچ یکساں ہو تو اسے مکالمے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔Also readفرانس میں احتجاج کے لیے 70,000 سیکورٹی فورسز تعینات، costs of living اور طلبہ کے derechos کے خلاف مظاہرے
ان کا کہنا تھا کہ ثقافتی تنوع ہی مکالمے کی طاقت ہے اور یکسانیت اس کی جڑ کو کمزور کرتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے شرکا کو مختلف ثقافتی نقطہ نظر کو قبول کرنے اور ان کے درمیان پل بنانے کی ترغیب دی۔
تاریخی ورثے کا تحفظ اور مشترکہ نیٹ ورک کی تجویز
فصیہ وزیر نے پاکستان کے تاریخی اور تہذیبی پس منظر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے ثقافتی روابط فارس اور عرب سے لے کر بخارا اور سمرقند تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمام رکن ممالک کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کے اس تاریخی اور تہذیبی ورثے سے استفادہ کریں۔
مصداق ملک نے اپنے خطاب میں ثقافتی اثاثوں اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت ایک مشترکہ نیٹ ورک قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ڈیجیٹل لائبریری کے قیام پر بھی زور دیا تاکہ معلومات کا باہمی تبادلہ آسان ہو سکے۔
موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج اور مشترکہ اقدامات
فصیہ وزیر نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایس سی او کے مشترکہ پلیٹ فارم کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رکن ممالک کو ماحولیاتی تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہئیں۔
اس سلسلے میں انہوں نے تجویز پیش کی کہ ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ان کا زور اس بات پر تھا کہ یکساں کوششوں سے ہی علاقائی سطح پر ماحولیاتی برائیاں کم کی جا سکتی ہیں۔
اردو زبان اور ادبی شخصیات کا ذکر
واضح رہے کہ ڈاکٹر مصداق ملک نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی اجلاس میں اردو زبان میں خطاب کیا۔ اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے اردو ادب کے عظیم شعرا مرزا غالب اور علامہ محمد اقبال کا حوالہ بھی دیا۔
اس اقدام سے مقامی زبان اور ثقافت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ گہرے فلسفی اور تہذیبی پیغامات کی حامل ہے۔ ان کا خطاب تنظیم کے دیگر ممالک میں بھی ثقافتی گہرائی کے لیے ایک مثال بنا۔
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