مصدق ملک اکتوبر ۲۰۲۶ میں نئی دہلی میں ایس سی او فورم کی قیادت کریں گے
فوجی وزیر مصدق ملک ۲۰ سے ۲۲ نومبر ۲۰۲۶ کو نئی دہلی میں ہونے والے ایس سی او شہرتوں کے سنگم کے اجلاس کی قیادت کریں گے، جہاں پاکستان کی ثقافتی وراثت پر بحث ہوگی۔
پاکستان کی وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی اور ملکی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک مالک ۲۰ سے ۲۲ نومبر ۲۰۲۶ کے دوران ہونے والے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) شہرتوں کے سنگم کے فورم کی سربراہی کریں گے۔ یہ اہم بین الاقوامی اجلاس بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقد ہو رہا ہے۔
بیرون ملک سفارتی دورے کی تفصیلات
پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جمعرات کو اسلام آباد میں جاری کردہ ایک باضابطہ بیان کے مطابق، ڈاکٹر مصدق ملک مالک اس بین الاقوامی ایونٹ میں شریک ہونے کے لیے بھارت کے وزیرِ ثقافت اور سیاحت کی دعوت پر نئی دہلی جا رہے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
اس خصوصی موقع پر ڈاکٹر مصدق ملک مالک اس بات پر زور دیں گے کہ شہرتوں کے درمیان مکالمہ کتنا اہم ہے۔ انہیں پاکستان کی جانب سے اس سفارتی شعبے میں کیے گئے مثبت کامیابیوں اور اپنی سفارتی کوششوں کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اجراء کرنا ہے۔
پاکستان کا ایس سی او میں مثبت کردار
ڈاکٹر مصدق ملک مالک اپنے بیانات میں شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت پاکستان کے تعمیری کردار کو واضح کریں گے۔ ان کی تقریر پاکستان کی وسیع اور متنوع تہذیبی و ثقافتی ورثے کی طرف خاص توجہ دلائے گی۔ یہ ثقافتی پہلو پاکستان کی سفارتی پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔
اس فورم میں پاکستان کی شرکت اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان شنگھائی روح کی بنیاد پر مکالمہ، باہمی تعاون اور باہمی فہم و فراخت کو فروغ دینے میں ایس سی او کے ایک فعال رکن ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اس تنظیم کا اہم رکن ہے۔
اگلے اجلاس اور میزبانی کی تیاریاں
پاکستانی وفد فورم کے ضمنی سیشنز میں بھی حصہ لے گا اور شنگھائی تعاون تنظیم کے دیگر رکن ممالک کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ پاکستان ۲۰۲۶ سے ۲۰۲۷ تک شنگھائی تعاون تنظیم کی اعلیٰ سطحی کونسل کا موجودہ چیئرمین ہے۔
اس ذمہ داری کو مدنظر رکھتے ہوئے، پاکستان اگلے سال کے سربراہی اجلاس سے قبل متعدد وزارتی اور ماہرین کی سطح کی میٹنگز اور دیگر سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ یہ اقدام پاکستان کی سفارتی قیادت کی عکاسی کرتا ہے۔
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