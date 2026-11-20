مصدق مسعود مالک کا اے سی او فورم پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثقافتی دیالوگ کی تلقین
فاصلہ وزیرِ کلائمیٹ چینج ڈاکٹر مصدق مسعود مالک نے اے سی او کے شنگھائی فورم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ثقافتی رابطوں کے اہمیت پر زور دیا۔
فاصلہ وزیر برائے کلائمیٹ چینج ڈاکٹر مصدق مسعود مالک نے شنگھائی تعاون تنظیم کے پہلے سولائزیشنل ڈائیلاگ فورم کے موقع پر واضح کیا کہ خطے کی ریاستوں، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تہذیبی اور ثقافتی مباحثے کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ تاریخی روابط جغرافیائی حدود سے ماورا ہیں اور یہ سرحدیں انسانی تعامل کو محدود نہیں کر سکتیں۔ وزیرِ اعظم دفتر کے اس اعلیٰ عہدیدار نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں خطے کے ممالک کے درمیان باہمی سمجھ بوجھ کو مضبوط بنانے کے لیے کثیر الجہتی ثقافتی بحث کو ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا۔
تہذیبی رابطوں کی تاریخی حیثیت
ڈاکٹر مصدق مسعود مالک نے اس بات پر زور دیا کہ تہذیبیں اور ثقافتیں قومی سرحدوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ جغرافیائی حدود کو پار کرتی ہیں۔ انہوں نے پاکستان، بھارت، روس، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان قدیم تہذیبی رابطوں کو اجاگر کیا۔ وزیر نے کہا کہ آثارِ قدیمہ کی کھدائیوں سے ملنے والا ثبوت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خطے میں مشترکہ تہذیبیں اور تاریخی ربط ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ اس مشاہدے کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ رابطے آج بھی خطے کی شناخت کا اہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔Also readNCCIA busts Karachi man's alleged operation selling stolen U.S. databases
تنوع کو تسلیم کرنے کا پیغام
ملاقاتوں کے مقصد کے حوالے سے ڈاکٹر مصدق مسعود مالک نے واضح کیا کہ ثقافتی دیالوگ کا مقصد یکسانیت پیدا کرنا نہیں بلکہ تنوع کو تسلیم اور احترام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی مشترکہ تاریخ، جغرافیہ، ثقافت اور تہذیبوں پر بحث اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے ممالک کے درمیان تعامل ایک فوری ضرورت ہے اور ایسے پلیٹ فارم کے بغیر باہمی اعتماد قائم کرنا ناممکن ہے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان مباحثے کی اہمیت
اس خاص موقع پر ڈاکٹر مصدق مسعود مالک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تہذیبی مکالمے کو انتہائی اہمیت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ سیاسی حالات کے باوجود ثقافتی اور تاریخی جڑیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ جغرافیائی فاصلے اور سیاسی سرحدیں موجود ہیں، لیکن مشترکہ ثقافتی ورثہ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ فورم دونوں ممالک کے درمیان مثبت ماحول کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔
شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم کردار
ڈاکٹر مصدق مسعود مالک کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ سولائزیشنل ڈائیلاگ فورم ممالک کو اپنے مشترکہ ثقافتی ورثے کا مطالعہ کرنے اور علاقائی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نمایاں پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اعلیٰ سطح کے اجلاس خطے کی سالمیت، استحکام اور خوشحالی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر نے امید کی کہ اس فورم سے نکلنے والے فیصلے اور تجاویز آئندہ دہائیوں میں خطے کے ثقافتی مواصلات کو نئی جہت دیں گی۔
خطے میں مستقبل کے اقدامات
وزیرِ کلائمیٹ چینج نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ تہذیبی روابط کو برقرار رکھنا اور پاکستان کے درمیان بھارت کے ساتھ ثقافتی مکالمہ جاری رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک خطے کے ممالک اپنے مشترکہ ماضی کو نہیں سمجھیں گے، تب تک مستقبل کا مشترکہ راستہ نکالنا مشکل ہے۔ اس عمل میں نوجوان نسل، اسکالر اور ثقافتی کارکنان کا فعال کردار ہونا چاہیے تاکہ پرامن ماحول کو برقرار رکھا جا سکے۔
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