مصدق ملک نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کو تہذیبوں کا دشمن قرار دیا
وفاقی وزیر مصدق ملک نے نئی دہلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کو تہذیبوں کا بڑا چیلنج قرار دیا۔
وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پہلے تہذیبی مکالمے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی تہذیبوں کی دشمن ہے اور یہ ہماری ثقافتی ورثے کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔
پرانا قلعہ میں اردو میں خطاب اور شاعرانہ اشارات
مصدق ملک نے نئی دہلی کے پرانا قلعہ میں منعقدہ اس اہم تقریب میں اپنا خطاب اردو زبان میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ غالب کی قبر سے چند کوس کی فاصلے پر بیٹھ کر انگریزی میں بات کرتے ہوئے انہیں عجیب لگا، جس کے بعد وہ اپنے دل کی آواز اردو میں اظہار خیال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غالب، جو خود کو فارسی کا بڑا شاعر سمجھتے تھے، دنیا اردو کی وجہ سے انہیں جانتی ہے۔Also readAraghchi: China, Russia Oppose Iran Nuclear Doctrine Changes
وزیر مملکت نے کہا کہ دہلی شاعری کا گڑھ رہا ہے جبکہ لاہور اور لکھنو بھی ادب اور تہذیب کے مراکز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ غالب کے انداز بیان کی روح کو اپناتے ہوئے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی باہر سے آنے والی تہذیبوں سے کم نہیں ہوا بلکہ ان سے مضبوط ہوا ہے۔
تاریخی حوالہ اور تنوع کی مناسبت
مصدق ملک نے قلعے کی تاریخی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی بنیاد ہمایوں نے رکھی جو تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وسطی ایشیا سے آئے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس قلعے کی تکمیل شیر شاہ سوری نے کی جو افغانستان سے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک دیوار، دو حریف حکمرانوں، دو لیئرز اور ایک ٹرینچ کی کہانی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسی تنوع کی مناسبت کے لیے انہیں بلایا گیا۔ مصدق ملک نے کہا کہ مکالمہ تنوع کے درمیان ہوتا ہے اور ہم آزادانہ خیالات کے تبادلے میں دانش مندی دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل کے لیے حوصلے کی بھی ضرورت ہے۔
تہذیبی ورثہ اور شمال کی طرف تاریخی روابط
وزیر نے پاکستان کے تہذیبی ورثے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پیروں کے نیچے انڈس اور گندھارا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بدھ آرٹ شاہراہ ریشم کے ذریعے وسطی ایشیا اور چین تک پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے قریب ٹیکسلا علم کی بنیاد ہے جہاں سے سوچ کا آغاز ہوا۔
مصدق ملک نے کہا کہ تاریخ دیکھنے پر تمام راستے شمال کی جانب جاتے ہیں، بشمول بخارا اور سمرقند۔ انہوں نے کہا کہ جب شاعری کی بات آتی ہے تو ہم مشرق وسطیٰ اور ایران کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہے۔
اجلاس کے دوران دوطرفہ ملاقاتیں اور مستقبل کے اقدامات
مصدق ملک بھارت کا 2023 کے بعد دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر ہیں۔ انہوں نے نئی دہلی میں دیگر ممالک کے وفود کے ساتھ اہم ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے ایرانی تنظیم برائے ثقافت و تعلقات کے صدر ڈاکٹر محمد مہدی ایمان پور سے ملاقات کی۔
انہوں نے تاجکستان کی وزیر ثقافت ستوریون امون زادہ سے بھی الگ سے بات کی۔ ان ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات، ثقافتی تعاون اور مختلف شعبوں میں روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
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