مصدق مالک نے SCO فورم میں ایران اور تاجکستان سے ملاقاتیں کیں
پاکستان کے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے نیو دہلی میں SCO فورم کے دوران ایرانی اور تاجکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں اور ثقافتی تعاون کے لیے نئے منصوبوں پر غور کیا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے نیو دہلی میں منعقدہ پہلے شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) تسلسلِ گفتگو کے فورم کے سائڈ لائنز پر ایران اور تاجکستان کے اعلیٰ عہدیداروں سے اہم ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون کو مضبوط بنانا اور عوامی رابطوں کو فروغ دینا تھا، جس میں تعلیم اور تحقیق کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔
ایرانی عہدیدار سے ثقافتی شراکت داری پر تبادلہ خیال
ڈاکٹر مصدق ملک نے ایران کی اسلامی ثقافت اور تعلقات کی تنظیم کے صدر ڈاکٹر محمدمہدی ایمانی پور سے الگ سے ملاقات کی۔ اس اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون کے فروغ کے لیے نئے راستوں اور ممکنہ امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مذکورہ بالا نے پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رشتوں کو مزید گہرا کرنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور مستقبل کے منصوبوں پر بات چیت کی۔Also readMusadik Malik arrives in India to attend SCO cultural meeting
تاجکستان کے ساتھ تعلیمی اور ماحولیاتی تعاون کا مشن
اسی سلسلے میں ڈاکٹر مصدق ملک نے تاجکستان کے وزیرِ ثقافت ملاتب اخون萨特وريون سے بھی ملاقات کی، جس میں دو ممالک کے درمیان عوامی رابطوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تاجکستان کے وزیرِ ثقافت کے ساتھ ہونے والی اس بات چیت میں دونوں ممالک کے درمیان علمی اور ثقافتی سطح پر باہمی مفادات کو اجاگر کیا گیا، جس سے نئے تعاون کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔
ورچوئل گرین یونیورسٹی کا نفاذ اور جدید تعلیمی منصوبہ
تاجکستان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے دوران ڈاکٹر مصدق ملک نے ایک نئے اور منفرد منصوبے کا اعلان کیا، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان ورچوئل گرین یونیورسٹی قائم کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس یونیورسٹی کا بنیادی مقصد موسمیاتی تبدیلی، ثقافت اور تحقیق کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کو پروان چڑھانا ہے تاکہ دونوں ممالک کے ماہرین اور اسکالرز ایک پلیٹ فارم پر آکر اپنی مشترکہ صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں۔
مشترکہ مفادات اور مستقبل کے لیے مشترکہ ریسرچ
اس تجویز کی بنیادی نوعیت یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو ممکن بنائے گا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان علمی اور تحقیقی ہم آہنگی بڑھے گی۔ ورچوئل گرین یونیورسٹی کے ذریعے ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے نئے راستے کھل سکتے ہیں، جس سے خطے میں تعلیمی اور ماحولیاتی شعبوں میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہوگا۔
SCO فورم اور ملکی خارجہ پالیسی کے اہم پہلو
اس موقع پر ڈاکٹر مصدق ملک نے SCO فورم کے تناظر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا، جہاں ملٹیلیٹرل نظام کو مضبوط بنانے اور بلاک پالیسی کے خلاف ایک متوازن موقف کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے، خاص طور پر ان ممالک کے ساتھ جو ثقافتی اور ماحولیاتی امور میں مشترکہ ذمہ داریاں بانٹنا چاہتے ہیں، جس سے خطے میں استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا۔
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