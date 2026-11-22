مصدق ملک نیوڈیلی میں ایس سی او فورم میں شرکت کرتے ہوئے دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی مذاکرات کا مطالبہ
پاکستان کے وفاقی وزیر موسموں کے تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے نیوڈیلی میں ایس سی او سولزیشنل ڈائیلاگ فورم میں شرکت کے دوران بھارت سے دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی مذاکرات کا مطالبہ کیا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر موسموں کے تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نیوڈیلی میں تین روزہ دورے پر موجود ہیں جہاں وہ سکو سولزیشنل ڈائیلاگ فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں بھارت ی میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ دہشت گردی کے معاملے پر گفتگو ضرور کی جائے گی لیکن وہ مکمل طور پر ثبوتوں پر مبنی ہوگی۔ مصدق ملک نے زور دیا کہ صرف الزام تراشی یا پرتشدد رویہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔
دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی مذاکرات کا نفاذ
ڈاکٹر مصدق ملک نے وضاحت کی کہ پاکستان نے متعدد مواقع پر یہ موقف اپنایا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق تمام شواہد دونوں فریقین کی جانب سے پیش کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی دہشت گردی پر بات ہوگی تو وہ ثبوتوں کے بغیر نہیں ہوگی۔ وزیراعظم نے بھارتی صحافیوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مقصد صرف پرتشدد رویہ اپنانا نہیں بلکہ ایک مستحکم اور مسلسل جواب دینا ہے تاکہ مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
دو طرفہ اور کثیرالجہتی فورمز میں ثبوت
پاکستانی وزیر نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ثبوت دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ مذاکرات یا پھر بین الاقوامی کثیرالجہتی فورمز میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے ثبوت لاے اور پاکستان بھی اپنے شواہد پیش کرے گا۔ مصدق ملک نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ صرف باہمی مل کر کوششوں سے ہی ممکن ہے کیونکہ یہ خطے کے لیے شدید خطرہ ہے اور اسے ختم کرنے کی ضرورت فوری ہے۔
بilateral مسائل کے علاوہ سیکیورٹی کی ترجیحات
وفاقی وزیر نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کا نیوڈیلی کا دورہ کسی بھی دوطرفہ تنازعہ کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اہم سیکیورٹی موضوعات پر بات چیت کے لیے ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ دہشت گردی ایک ایسا مشترکہ مسئلہ ہے جس پر بات چیت ہونی چاہیے۔ مصدق ملک نے یہ بھی یاد دلایا کہ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور اس کے پاس اس کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں۔
پاکستان کا پہلا وزیراعظمی دورہ بعد 2023
یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مصدق ملک وہ پہلے پاکستانی وزیر ہیں جو پچھلے کئی عرصے بعد بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ستمبر 2023 میں سابق وزیر خارجہ بلبال بھٹو زرداری نے ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیوڈیلی کا دورہ کیا تھا۔ مصدق ملک کا یہ تین روزہ سفر دونوں ممالک کے درمیان باہمی تفہیم اور باہمی تعاون کے نئے باب کا آغاز مانا جا سکتا ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور باہمی تعاون
ڈاکٹر مصدق ملک نے اپنی تقریر میں یہ بھی واضح کیا کہ وہ بھارتی میڈیا کو یقین دلاتے ہیں کہ ایسی بات چیت ضرور ہوگی جس میں ثبوتوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت بھی مستقل حل چاہتا ہے تو اسے پرتشدد رویے کے بجائے ثبوتوں پر مبنی طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ یہ سفر خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کی تعمیر شامل ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics