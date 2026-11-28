مصدق ملک نے شنگھائی تنظیم میں بھارت سے مکالمے اور اعتماد کی بحالی کی اپیل کی
وفاقی وزیر مصدق ملک نے SCO فورم میں بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے اور اعتماد سازی کے لیے شفاف طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ کیا۔
وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک نے نئی دہلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے موبلائزیشن ڈائیلاگ فورم میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان مکالمے اور مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی پیش رفت کے لیے پاکستان کی تسلیمی کے بغیر مکالمہ ممکن نہیں ہے اور دہشت گردی کے معاملے پر اعتماد کی بحالی کے لیے شفاف طریقہ کار اپنانا انتہائی ضروری ہے۔
شنگھائی تنظیم کی تشکیل اور رکنیت کی تاریخ
شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد 15 جون 2021ء کو رکھی گئی تھی جس کے قیام میں سابق سوویت یونین کے خاتمے کے بعد چین، روس اور قازقستان کے درمیان ہونے والی بات چیت اہم کردار ادا کیا۔ اس تنظیم کا پہلا مرحلہ 1996ء میں شنگھائی فائیو بارڈر میکنزم کے نام سے قائم ہوا تھا جس کے بانی ممالک نے بعد ازاں شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے اس تنظیم کا رکنیت حاصل کرنے کے لیے 2017ء میں باقاعدہ درخواست دی اور رکن بن گیا جبکہ ایران اور بھارت بھی اس کی رکن ممالک میں شامل ہیں۔Also readSCO forum: Pakistan, India must strengthen cultural ties through dialogue, says Musadik Malik
مکالمے کی ضرورت اور شفافیت پر زور
ڈاکٹر مصدق ملک نے بھارتی صحافیوں کے ساتھ اردو زبان میں شائستگی سے بات چیت کرتے ہوئے بھارتی رائے عامہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ الزامات کے بجائے مسائل حل کرنے کے لیے دانش مندی اور حوصلہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں موسمیاتی تبدیلیوں کو تہذیبوں کی دشمن قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کو مل کر اس چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی اقدام مکالمے کو آگے بڑھائے گا اس کے لیے تمام فریقین کو ساتھ دینا چاہیے۔
تاریخی معاہدوں اور سفارتی روابط کا جائزہ
پاکستان اور بھارت کے تعلقات گزشتہ 80 برسوں میں مدوجزر کا شکار رہے ہیں جن میں 1947ء میں کشمیر کے تنازع پر جنگ، 1960ء میں سندھ طاس معاہدہ، 1966ء کا تاشقند معاہدہ اور 1972ء کا شملہ معاہدہ شامل ہیں۔ شملہ معاہدے کے تحت 90 ہزار پاکستانی جنگی قیدی رہا کیے گئے اور دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے جس کے بعد لاہور اور نئی دہلی کے درمیان سمجھوتہ ایکسپریس چلنے لگی۔ نواز شریف اور اتل بگاری کے دور میں دوستی بس کا آغاز ہوا لیکن کارگل واقعے کے بعد تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔
مستقبل کے اقدامات اور اگلے اجلاس کی تیاریاں
شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان کا اگلا اجلاس اگست 2027ء میں اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس کے بعد پاکستان تنظیم کے چیئرمین کی نشست کے فرائض سنبھالے گا۔ وزیر اعظم مصدق ملک کے بیانات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، تجارتی اور ثقافتی رابطوں کو مضبوط بنانے کی کوششیں تیز ہونے کی توقع ہے۔ اس تنظیم کے اراکین ممالک کے درمیان امن، سیکیورٹی، تجارت، معیشت، انرجی، ٹرانسپورٹ، سائنس اور کلچر کے شعبوں میں تعاون بڑھانا بنیادی مقصد ہے۔
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