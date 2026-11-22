مصدق مسعود ملک کا کہنا ہے کہ بھارت کو سرکاری دعوت دینی چاہیے
پاکستان کے وفاقی وزیر موسماتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے شنگھائی تعاون تنظیم کے فورم میں شرکت کے دوران بھارت کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کے لیے سرکاری دعوت کا مطالبہ کیا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے موسماتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے اتوار کے دن واضح کیا کہ اسلام آباد نئی دہلی کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن اس عمل کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ بھارت ی حکومت سرکاری سطح پر دعوت نامہ بھیجے۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ پاکستان دہشت گردی کو بطورِ موضوع زیرِ بحث لانے کے لیے تمام شواہد کے ساتھ حاضر ہے تاکہ دونوں ممالک اس خطیر مسئلے کا مشترکہ حل نکال سکیں۔
بھارت کی جانب سے سرکاری دعوت کا مطالبہ
ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ارکان کے ساتھ ایک غیر رسمی ملاقات کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاکید کی کہ پاکستان کوئی بھی دو طرفہ معاملہ بحث کے لیے کھلا رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ نئی دہلی سے باضابطہ دعوت آئے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اگر بھارت دہشت گردی کا معاملہ اٹھانا چاہتا ہے تو پاکستان اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور وہ اس حوالے سے مستند ثبوت پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔Also readپینکریکٹک کینسر کے علاج میں نئی تجربہ ادویات سے امید افزا نتائج برآمد
وزیرِ اعظم کے خاص معاون نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی استحکام کے لیے پاکستان اور بھارت کو مل کر دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مسئلہ صرف گفتگو اور سفارتی راستے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی بھی قسم کے بات چیت کے عمل کے لیے بھارتی جانب سے پہلا قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہے تاکہ رسمی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکے۔
شنگھائی تعاون تنظیم کے فورم میں شرکت
ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نئی دہلی میں موجود ہیں تاکہ 20 نومبر سے 22 نومبر تک جاری رہنے والی شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے پہلے سوللائزیشنل ڈائیلاگ فورم میں پاکستانی وفد کی قیادت کر سکیں۔ انہوں نے جمعہ کے روز اس فورم کے حاشیے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کے درمیان ثقافتی رشتوں اور باہمی مکالمے کو فروغ دینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف شناختوں اور برادریوں کے درمیان بات چیت ہمیشہ سے جاری رہی ہے، اور اس خطے کو ایسے تبادلہ خیال کا ایک طویل اور روشن تاریخی ورثہ حاصل ہے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ثقافتی ہم آہنگی اور باہمی احترام ہی وہ بنیادی ستون ہیں جو خطے کے ممالک کو مل کر چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
موسماتی تبدیلی اور ثقافتی ورثے پر اثرات
وزیرِ اعظم کے خاص معاون نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اس فورم کے دوران خطے میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی اور جیو پولیٹیکل مشکلات کا احاطہ کرنے کے لیے مجموعی رویہ اور تعاون کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاکستان کے متنوع ثقافتی ورثے کی تعریف کرتے ہوئے یہ انتباہ بھی دیا کہ موسماتی تبدیلی تاریخی اور ثقافتی عمارات کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ صدیوں کی کئی تہذیبوں، برادریوں اور تاریخی اثر و رسوخ نے پاکستان کی ثقافتی شناخت کو تشکیل دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ملک تین اہم تہذیبی ادوار کا محافظ بن گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کی وادی کی تہذیب، گندھارا تہذیب، وسطی ایشیا، فارس اور عرب دنیا کے اثرات پاکستان کے تاریخی ورثے کو خاص طور پر منقسم اور عظیم بناتے ہیں، جن کی حفاظت کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔
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