مصری عملے نے خلیج عدن میں قزاقوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا
مصری وزارت ٹرانسپورٹ نے تصدیق کی کہ سان مارینو کے جہاز گولڈن جوائے پر خلیج عدن میں قزاقوں کے تین حملے ناکام رہے۔
مصری وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق 17 نومبر کو خلیج عدن میں تجارتی جہاز پر بحری قزاق وں کے متعدد حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سان مارینو کے پرچم تلے سفر کرنے والا جہاز گولڈن جوائے تیز رفتار کشتیوں میں سوار مشتبہ افراد کا نشانہ بنا۔ وزارت نے واضح کیا کہ جہاز کے تمام 21 مصری ملاح محفوظ ہیں اور وہ اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے۔
جہاز گولڈن جوائے کا محفوظ مقام اور عملے کی شناخت
وزارت ٹرانسپورٹ کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق جہاز گولڈن جوائے پر کپتان علی سلیمان سمیت کل اکیس ملاح سوار تھے۔ یہ جہاز عمان کی بندرگاہ دقم کی جانب جا رہا تھا اور اسی راستے پر اس پر حملے کی کوشش کی گئی۔ وزارت نے یہ بھی وضاحت کی کہ بعض میڈیا رپورٹس میں جہاز کا نام غلط طور پر قاہرہ لائٹ لکھا گیا تھا جبکہ یہ اصل میں سان مارینو کا جہاز ہے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
مصری عملے کی حکمت عملی اور جوابی کارروائی
حملہ آور کشتیوں نے جہاز کو گھیرنے کے تین مختلف مواقع پر کوشش کی لیکن مصری عملے نے مؤثر دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ عملے نے راستہ تبدیل کیا اور جہاز کی رفتار بڑھا کر حملہ آور کشتیوں سے فاصلہ قائم رکھا۔ ساتھ ہی جہاز پر تعینات مسلح سیکیورٹی اہلکاروں نے انتباہی فائرنگ کر کے قزاقوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جس سے تینوں حملے ناکام رہے۔
بین الاقوامی ایجنسیوں کی سیکیورٹی انتباہات
اس واقعے سے قبل برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز اور لائبیریا میری ٹائم اتھارٹی نے بھی سیکیورٹی انتباہات جاری کیے تھے۔ خلیج عدن عالمی تجارت کے لیے ایک اہم سمندری راستہ ہے جو بحیرہ احمر کو بحر ہند سے ملاتا ہے۔ اس خطے میں بحری قزاقوں کی سرگرمیوں کے باعث تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی کے خدشات بڑھ رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر احتیاطی تدابیر پر زور دیا جا رہا ہے۔
واقعے کے بعد جہاز کی صورتحال اور اہم نکات
مصری وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ اس واقعے میں کسی بھی ملاح کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ جہاز گولڈن جوائے نے حملوں کو ناکام بنانے کے بعد اپنا سفر جاری رکھا اور عمان کی بندرگاہ دقم کی طرف روانہ ہوا۔ وزارت نے عملے کی پیشہ ورانہ کامیابی کی تعریف کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام ملاح صحت مند ہیں۔
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