مصری شاہی قبرستان میں چٹانی مقبروں میں چتنے والے شخص کا نام

ماہرین آثارِ قدیمہ نے ایک حیران کن دریافت میں انکشاف کیا ہے کہ تقریباً دو ہزار سال قبل ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مشہور شاہی قبرستان ویلے آف دی کنگز میں چٹانی مقبروں کے اندر اپنا نام کندہ کر دیا تھا۔ تحقیق کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والے شخص سِیکائی کورن نے قدیم تامل زبان میں اپنا نام پانچ شاہی مقبروں میں آٹھ مرتبہ تحریر کیا۔ یہ مقبرے فرعونوں اور اشرافیہ کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق پہلی سے تیسری صدی عیسوی کے درمیان لکھی گئی تقریباً 30 تحریریں چھ مختلف مقبروں میں ملی ہیں، جو چار بھارتی زبانوں میں درج ہیں۔ یہ دریافت اس بات کا مضبوط ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے لوگ نہ صرف قدیم مصر کے ساتھ تجارتی روابط رکھتے تھے بلکہ وہاں طویل عرصے تک قیام بھی کرتے تھے۔
ماہرین آثارِ قدیمہ نے ایک حیران کن دریافت میں انکشاف کیا ہے کہ تقریباً دو ہزار سال قبل ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مشہور شاہی قبرستان ویلے آف دی کنگز میں چٹانی مقبروں کے اندر اپنا نام کندہ کر دیا تھا۔ تحقیق کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والے شخص سِیکائی کورن نے قدیم تامل زبان میں اپنا نام پانچ شاہی مقبروں میں آٹھ مرتبہ تحریر کیا۔ یہ مقبرے فرعونوں اور اشرافیہ کی آخری آرام گاہیں تھے۔ ماہرین کے مطابق پہلی سے تیسری صدی عیسوی کے درمیان لکھی گئی تقریباً 30 تحریریں چھ مختلف مقبروں میں ملی ہیں، جو چار بھارتی زبانوں میں درج ہیں۔ یہ دریافت اس بات کا مضبوط ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے لوگ نہ صرف قدیم مصر کے ساتھ تجارتی روابط رکھتے تھے بلکہ وہاں طویل عرصے تک قیام بھی کرتے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف لوزان سے وابستہ محقق اِنگو اسٹراچ کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی تامل ناڈو کے تاجروں کے مصر کی بندرگاہوں تک آنے کے شواہد مل چکے ہیں۔ تاہم، نئی دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف تجارت تک محدود نہیں تھے بلکہ مصر کے تاریخی اور مذہبی مقامات کا بھی دورہ کرتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت قدیم مصر اور جنوبی ایشیا کے درمیان موجود گہرے تجارتی، ثقافتی اور انسانی روابط پر نئی روشنی ڈالتی ہے.
ماہرین آثارِ قدیمہ نے ایک حیران کن دریافت میں انکشاف کیا ہے کہ تقریباً دو ہزار سال قبل ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مشہور شاہی قبرستان ویلے آف دی کنگز میں چٹانی مقبروں کے اندر اپنا نام کندہ کر دیا تھا۔ تحقیق کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والے شخص سِیکائی کورن نے قدیم تامل زبان میں اپنا نام پانچ شاہی مقبروں میں آٹھ مرتبہ تحریر کیا۔ یہ مقبرے فرعونوں اور اشرافیہ کی آخری آرام گاہیں تھے۔ ماہرین کے مطابق پہلی سے تیسری صدی عیسوی کے درمیان لکھی گئی تقریباً 30 تحریریں چھ مختلف مقبروں میں ملی ہیں، جو چار بھارتی زبانوں میں درج ہیں۔ یہ دریافت اس بات کا مضبوط ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے لوگ نہ صرف قدیم مصر کے ساتھ تجارتی روابط رکھتے تھے بلکہ وہاں طویل عرصے تک قیام بھی کرتے تھے۔ سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف لوزان سے وابستہ محقق اِنگو اسٹراچ کا کہنا تھا کہ اس سے قبل بھی تامل ناڈو کے تاجروں کے مصر کی بندرگاہوں تک آنے کے شواہد مل چکے ہیں۔ تاہم، نئی دریافت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف تجارت تک محدود نہیں تھے بلکہ مصر کے تاریخی اور مذہبی مقامات کا بھی دورہ کرتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت قدیم مصر اور جنوبی ایشیا کے درمیان موجود گہرے تجارتی، ثقافتی اور انسانی روابط پر نئی روشنی ڈالتی ہے
Ancient Egypt South Asia Trade Cultural Exchange Human Relations
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