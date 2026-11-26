مصر میں ٹینکر آگ: 31 ہلاک اور 21 زخمی
قاہرہ کے نواحی علاقے میں ایندھن کے ٹینکر میں لگی تباہ کن آگ میں کم از کم 31 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔
مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے نواحی علاقے گیزہ کے ضلع الوراق میں واقع رنگ روڈ پر پیٹرولیم مصنوعات لے جانے والا ٹینکر الٹنے کے بعد تباہ کن آگ میں بدل گیا۔ اس سانحے میں کم از کم 31 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے جبکہ 21 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایندھن سے بھرا ٹینکر حادثے کا شکار ہوا اور اس کے نتیجے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔
حادثے کی تفصیلات اور تباہی کی شرح
خبر رساں ادارے رائٹرز اور ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ قاہرہ کے نواحی علاقے گیزہ کے ضلع الوراق میں رنگ روڈ پر پیش آیا جہاں ایندھن سے بھرا ٹینکر الٹنے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریب کھڑی دیگر گاڑیوں کو بھی اپنے حصے میں لے لیا۔ اس خوفناک آگ نے نہ صرف ٹینکر کو بلکہ اس کے گرد موجود دیگر ٹرانسپورٹ کے ذرائع کو بھی تباہ کر دیا۔Also readجناب مِلڈر کی شاندار بولنگ نے بنگلہ دیش کو 2-0 سے شکست دے دی
جاں بحق افراد اور متاثرہ گاڑیوں کی تعداد
ابتدائی اندازوں کے مطابق اس آتشزدگی کے نتیجے میں کم از کم 27 گاڑیاں، جن میں کاریں اور موٹر سائیکلیں بھی شامل تھیں، مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئیں۔ بعض گاڑیوں میں سوار افراد کو حادثے کی شدت کی وجہ سے نکلنے کا موقع بھی نہ مل سکا، جس کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ متعلقہ حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جلے ہوئے لاشوں کی شناخت مشکل ہے اور اس لیے ڈی این اے ٹیسٹنگ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔
ایمرجنسی اقدامات اور طبی امداد
مصری وزارتِ صحت کے مطابق اس سانحے کے بعد فوری طور پر 39 ایمبولینسیں جائے وقوعہ پر روانہ کی گئیں تاکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر کے ان کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ مصری حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ چلا جا سکے۔ یہ تحقیقات مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور تعزیت کا اظہار
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سانحے پر گہرا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ قاہرہ میں ٹینکر میں لگنے والی تباہ کن آگ کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے المناک نقصان پر انہیں شدید افسوس ہے۔ انہوں نے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، سوگوار خاندانوں اور مصر کے برادر عوام کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
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