مصر نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ ڈار نے مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT RIGHT LEFT LEFT سخت RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ
مصر نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے کیونکہ ڈار نے مصر ی foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT RIGHT LEFT LEFT سخت RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصر ی foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصر ی foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصر ی foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصر ی foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصر ی foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصر ی foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے سات.
مصر نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے کیونکہ ڈار نے مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT RIGHT LEFT LEFT سخت RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے ساتھ مصری foreign minister کے ساتھ RELAY LEFT LEFT LEFT تفسیر والے اجنبی الفاظ کے سات
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