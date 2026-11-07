مصر نے طرابلس میں سفارت خانہ کھولا، لیبیا میں خارجہ پالیسی میں تبدیلی
مصر نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں بارہ سال بعد سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ یہ قدم خلیفہ حفتر کے حامی مصر کی پالیسی میں واضح تبدیلی کی علامت ہے۔
مصر نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کیا ہے۔ یہ قدم لیبیا میں طویل عرصے سے جاری کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں نرمی اور نئے باب کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے۔ مصر ی وزارتِ خارجہ کے مطابق اس افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ سفارتی اور ثقافتی رشتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا اہم قدم اٹھایا گیا۔ طرابلس میں سفارتی موجودگی بحالی مصر ی وزارتِ خارجہ کے ایک باضابطہ بیان کے مطابق، مصر نے پیر کو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں سفارت خانے کا دوبارہ افتتاح کیا۔ یہ سفارتی کارروائی بارہ سال کی غیر موجودگی کے بعد سامنے آئی ہے۔ وزارتِ خارجہ نے یہ واضح کیا کہ کورڈینیشن اور سفارتی تعاون کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ مصر نے 2014 میں طرابلس میں اپنا سفارت خانہ بند کیا تھا۔ اس وقت لیبیا میں داخلی کشمکش بڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے متعدد غیر ملکی مشنز نے بھی اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ لیبیا ایک وسیع شمالی افریقی ملک ہے جہاں سیاسی تقسیم نے سالوں سے غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ سیاسی مڑنے کی علامت اور خلفا حفتر کی حمایتیہ سفارتی تبدیلی مصر کی خارجہ پالیسی میں نمایاں مڑنے کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ مصر نے ماضی میں لیبیا کے مشرق میں مقیم فوجی کمانڈر خلفا حفتر کی ایک نمایاں حمایتی ریاست کے طور پر کردار ادا کیا ہے۔ حفتر طرابلس میں قائم حکومت کے سخت مخالف ہیں۔ مصر کی جانب سے طرابلس کی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قاہرہ اب لیبیا کے مغربی حصے کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے مصر کی جانب سے حفتر کی حمایت لیبیا کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم کھیل تھا۔ سفیر کے بیان اور تاریخی اہمیت مصر کے خارجہ امور کے وزیر بدر عبد العاطی نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ سفارت خانے کے عمارت کی تاریخی اہمیت مصر اور لیبیا کے درمیان گہرے انسانی اور ثقافتی رشتوں سے ہم آہنگ ہے۔ وزیرِ خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخ اور ثقافت کی گہرائی میں مضبوط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانے کا دوبارہ کھلنا دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لیبیا میں سیاسی تقسیم اور قذافی کا سقوط لیبیا میں تیل پیدا کرنے والا ملک 2011 میں معمر قذافی کے زوال کے بعد سے انتشار کا شکار ہے۔ شمالی افریقیا میں ہونے والی نیٹو کی حمایت یافتہ بغاوت کے بعد سے لیبیا میں سیاسی استحکام پیدا کرنے میں ناکامی برقرار ہے۔ لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں خلیفہ حفتر کی قیادت میں لیبیا نیشنل آرمی موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں نمائندگان کا گھر اور اسام حماد کی قیادت میں ایک حکومت بھی کام کر رہی ہے۔ ان تمام اداروں کا تعلق مشرقی لیبیا سے ہے اور وہ طرابلس میں قائم حکومت کے مخالف ہیں۔ غربی لیبیا کی حکومت اور مستقبل کا راستہ لیبیا کے مغربی حصے میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ یونائیٹڈ گورنمنٹ آف نیشنل ایکورڈ قائم ہے۔ اس حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ ہیں۔ طرابلس میں ہائی کونسل آف اسٹیٹ بھی موجود ہے جو مغربی لیبیا کے سیاسی نظام کا اہم حصہ ہے۔ مصر کے طرابلس میں سفارت خانے کا افتتاح اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قاہرہ اب لیبیا کے مغربی محاذ کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ قدم لیبیا کے مستقبل کے سیاسی حل کے لیے ایک نئی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔.
مصر نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کیا ہے۔ یہ قدم لیبیا میں طویل عرصے سے جاری کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں نرمی اور نئے باب کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے۔ مصری وزارتِ خارجہ کے مطابق اس افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ سفارتی اور ثقافتی رشتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا اہم قدم اٹھایا گیا۔
طرابلس میں سفارتی موجودگی بحالیAlso readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
مصری وزارتِ خارجہ کے ایک باضابطہ بیان کے مطابق، مصر نے پیر کو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں سفارت خانے کا دوبارہ افتتاح کیا۔ یہ سفارتی کارروائی بارہ سال کی غیر موجودگی کے بعد سامنے آئی ہے۔ وزارتِ خارجہ نے یہ واضح کیا کہ کورڈینیشن اور سفارتی تعاون کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ مصر نے 2014 میں طرابلس میں اپنا سفارت خانہ بند کیا تھا۔ اس وقت لیبیا میں داخلی کشمکش بڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے متعدد غیر ملکی مشنز نے بھی اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ لیبیا ایک وسیع شمالی افریقی ملک ہے جہاں سیاسی تقسیم نے سالوں سے غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔
سیاسی مڑنے کی علامت اور خلفا حفتر کی حمایت
یہ سفارتی تبدیلی مصر کی خارجہ پالیسی میں نمایاں مڑنے کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ مصر نے ماضی میں لیبیا کے مشرق میں مقیم فوجی کمانڈر خلفا حفتر کی ایک نمایاں حمایتی ریاست کے طور پر کردار ادا کیا ہے۔ حفتر طرابلس میں قائم حکومت کے سخت مخالف ہیں۔ مصر کی جانب سے طرابلس کی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قاہرہ اب لیبیا کے مغربی حصے کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے مصر کی جانب سے حفتر کی حمایت لیبیا کے سیاسی منظر نامے میں ایک اہم کھیل تھا۔
سفیر کے بیان اور تاریخی اہمیت
مصر کے خارجہ امور کے وزیر بدر عبد العاطی نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ سفارت خانے کے عمارت کی تاریخی اہمیت مصر اور لیبیا کے درمیان گہرے انسانی اور ثقافتی رشتوں سے ہم آہنگ ہے۔ وزیرِ خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخ اور ثقافت کی گہرائی میں مضبوط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانے کا دوبارہ کھلنا دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
لیبیا میں سیاسی تقسیم اور قذافی کا سقوط
لیبیا میں تیل پیدا کرنے والا ملک 2011 میں معمر قذافی کے زوال کے بعد سے انتشار کا شکار ہے۔ شمالی افریقیا میں ہونے والی نیٹو کی حمایت یافتہ بغاوت کے بعد سے لیبیا میں سیاسی استحکام پیدا کرنے میں ناکامی برقرار ہے۔ لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں خلیفہ حفتر کی قیادت میں لیبیا نیشنل آرمی موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں نمائندگان کا گھر اور اسام حماد کی قیادت میں ایک حکومت بھی کام کر رہی ہے۔ ان تمام اداروں کا تعلق مشرقی لیبیا سے ہے اور وہ طرابلس میں قائم حکومت کے مخالف ہیں۔
غربی لیبیا کی حکومت اور مستقبل کا راستہ
لیبیا کے مغربی حصے میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ یونائیٹڈ گورنمنٹ آف نیشنل ایکورڈ قائم ہے۔ اس حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ ہیں۔ طرابلس میں ہائی کونسل آف اسٹیٹ بھی موجود ہے جو مغربی لیبیا کے سیاسی نظام کا اہم حصہ ہے۔ مصر کے طرابلس میں سفارت خانے کا افتتاح اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قاہرہ اب لیبیا کے مغربی محاذ کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ قدم لیبیا کے مستقبل کے سیاسی حل کے لیے ایک نئی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔
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