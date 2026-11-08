مصطفیٰ کمال کے خلاف مہم: ویکسین خریداری کا معاملہ 180 ملین روپے کا
وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور ویکسین خریداری کے الزامات کا جائزہ، جس میں ایف آئی اے کی تحقیقات کا معاملہ 180 ملین روپے سے متعلق بتایا گیا ہے۔
وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک بڑھتی ہوئی مہم نے سیاسی مفادات کے بارے میں سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ مہم ویکسین خریداری کے الزامات کے گرد گھوم رہی ہے، جبکہ اس میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ( ایم کیو ایم پاکستان) کے اندرونی اختلافات کو بھی ممکنہ عوامل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
تنازع کا مرکز وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جاری تحقیقات ہے، جو حج اور عمرہ زائرین کے لیے ویکسین کی خریداری سے متعلق ہے۔ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس معاملے کو 10 ارب روپے کے اسکینڈل کے طور پر پیش کیا ہے، جس میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا ذکر ہے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق تحقیقات کا تعلق تقریباً 180 ملین روپے سے ہے، 10 ارب روپے سے نہیں۔Also readٹرانسپرنسی انٹرنيشنل کی سالانہ فہرست، پاکستان کی مزيد تنزلی
ایف آئی اے تحقیقات اور ویکسین خریداری کا تنازع
رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ کمال نہ تو ٹینڈر جاری ہونے کے وقت اس سے آگاہ تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنے دستخط سے اس کے اجرا کی اجازت دی تھی۔ یہ دعویٰ تحقیقات کے نتائج کا حصہ بتایا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر ان پر ذاتی طور پر ذمہ داری عائد کرنے کے بیانیے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔
ایف آئی اے کی رپورٹ وزیراعظم شہباز شریف کو پیش کی جا چکی ہے، جبکہ متنازع رقم ابھی تک قومی خزانے میں موجود ہے۔ اس حقیقت کو ان حلقوں کی جانب سے اہم قرار دیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔
مصطفیٰ کمال کے صحت کے اقدامات اور نئے صوبوں کا مطالبہ
مصطفیٰ کمال کے حالیہ صحت کے منصوبے بھی اس سیاسی بحث کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی نمایاں کامیابیوں میں پاک چین تعاون سے قائم ہونے والے ایک ہسپتال کی بحالی شامل ہے، جو کئی برسوں سے غیر فعال تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس منصوبے کی تکمیل پر اسے سراہتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر نے ان کا خواب حقیقت میں بدل دیا ہے۔
مصطفیٰ کمال نے جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف اقدامات بھی متعارف کرائے ہیں، جن میں ادویات کی پیکیجنگ پر بارکوڈ نظام شامل ہے۔ اس اقدام کا مقصد فارماceutical سپلائی چین میں شفافیت، مصنوعات کی شناخت اور نگرانی کو بہتر بنانا بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان اقدامات سے جعلی ادویات کی غیر قانونی تیاری اور فروخت میں ملوث کاروباری حلقوں پر دباؤ بڑھا ہے۔
دوسری جانب مصطفیٰ کمال کا نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کا مطالبہ بھی تنازع کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وہ خاص طور پر کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں انتظامی ڈھانچے کی تبدیلی کی بات کرتے رہے ہیں، ان کا موقف ہے کہ مقامی خودمختاری اور وسائل کی بہتر تقسیم ضروری ہے۔ رپورٹ کے مطابق کمال پر بڑھتی ہوئی تنقید کا مقصد عوامی توجہ اس مطالبے سے ہٹانا اور انہیں دیگر سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا ہو سکتا ہے۔
ایم کیو ایم پاکستان کے اندرونی اختلافات اور آگے کا لائحہ عمل
ایم کیو ایم پاکستان کے اندرونی اختلافات بھی اس صورتحال کا ایک ممکنہ پہلو ہیں۔ سال 2023 میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی پاک سرزمین پارٹی (پی ایس پی) ایم کیو ایم پاکستان میں ضم ہوئی تھی، جس سے مختلف سیاسی گروہ اور تنظیمی طریقہ کار ایک پلیٹ فارم پر آئے۔ تاہم رپورٹ کے مطابق پی ایس پی سے تعلق رکھنے والی قیادت اور بعض دیگر ارکان کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔
مصطفیٰ کمال کا پارٹی انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی اختلاف کا باعث بن گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات کے باوجود پارٹی انتخابی عمل ابھی تک زیر التوا ہے، اور اس معاملے پر مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کے درمیان اختلافات بتائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیاسی حریف آپس میں اختلافات رکھنے کے باوجود مصطفیٰ کمال کی مخالفت پر متفق ہو سکتے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کمزور ہونے کا فائدہ حریف جماعتوں کے ساتھ ایم کیو ایم لندن کو بھی پہنچ سکتا ہے۔
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