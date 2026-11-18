مصطفی کمال کا نئے صوبوں کے حوالے سے بیلاو بھٹو کو تنکیہ، خون کی ذمہ داری ان پر
وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے سندھ میں نئے صوبوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بلاول بھٹو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر ایک قطرہ خون بھی بہا تو ذمہ داری انہی پر ہوگی۔
وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پاکستان بچانے کے لیے نئے صوبوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ اگر سندھ میں صوبوں کی تقسیم کے نتیجے میں خون کا ایک بھی قطرہ بہتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری پر عائد ہوگی۔
ہیپاٹائٹس فری پاکستان پروگرام کی تفصیلات
اسی موقع پر وفاقی وزیر صحت نے وزیراعظم کی ہدایت پر شروع کردہ ہیپاٹائٹس فری پاکستان پروگرام کے بارے میں بھی اہم معلومات دیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت شہریوں کے لیے جو عام طور پر 7 ہزار روپے میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اسے مکمل طور پر مفت فراہم کر رہی ہے۔ یہ ایک 70 ارب روپے کا مکمل پروجیکٹ ہے جس کے لیے حکومت کو ایک ارب روپے کی فنڈنگ حاصل ہوئی ہے اور اس کی شروعات اسلام آباد سے کی گئی ہے۔Also readPakistani Conglomerate Buys US Diplomat's Karachi Home $25M
مصطفیٰ کمال نے بتایا کہ نادرا سے معاہدے کے تحت اسکریننگ کی کارروائی ہو رہی ہے تاکہ کسی بھی مریض کا ڈیٹا محفوظ رہ سکے۔ اسلام آباد میں انہوں نے اطلاع دی کہ 1 لاکھ 50 ہزار افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ پاکستان میں فی الحال 1 کروڑ 10 لاکھ شہری ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں جو کہ دنیا بھر میں سرفہرست ہے۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر اس بیماری کا بروقت پتا چل جائے تو اس کا علاج صرف 3 ماہ میں ممکن ہے۔ تاہم بیماری کے پھیلنے کی متعدد وجوہات موجود ہیں اور حکومت شہریوں کے لیے مفت سکریننگ مہم کو مزید وسیع کرنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کیا جا سکے۔
بلاول بھٹو کے بیان پر سخت ردعمل
مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو کے اس بیان پر شدید افسوس کا اظہار کیا جس میں انہوں نے حیدرآباد، میرپورخاص اور سکھر میں خون بہنے کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو احساس نہیں کہ گزشتہ 18 سال سے مہاجروں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر کراچی کے بڑے حصے کو جلایا گیا تھا۔
وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ لاڑکانہ سے لے کر کراچی تک مہاجروں کی دکانوں کو نذر آتش کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی بی کو شہید کرنے میں مہاجروں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ ایک سیاسی سازش تھی۔ انہوں نے اپنے کارکردگی کے دعوے بھی کیے جس میں سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر لوگوں کو پانی فراہم کرنے کا ذکر شامل ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کراچی میں کسی بھی شخصیت کی ایک بھی جائیداد نہیں نکالی جا سکی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں را کے نیٹ ورک کو توڑا گیا تھا اور جب آٹھویں ترمیم کے بعد سندھ کو 22 ہزار ارب روپے ملیں تو وہاں بچے گڑھوں میں گر کر مر رہے تھے۔
سندھ میں نئے صوبوں کے مطالبے کا تفصیلی جائزہ
مصطفیٰ کمال نے سوال اٹھایا کہ اگر پیپلز پارٹی نے کارکردگی دکھائی ہے تو سندھ میں دس صوبے بننے پر انہیں پریشانی کیوں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ سندھ میں دس صوبے بنانے اور دس وزرائے اعلیٰ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ذوالفقار بھٹو کے آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار بالکل واضح ہے اور 1973 کا آئین کوئی صحیفہ نہیں ہے جس میں 27 ترامیم کی جا چکی ہیں۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے کراچی میں صرف فوڈ پانڈا کی نوکری ہی رہ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیہی کوٹہ ختم ہونے پر جعلی ڈومیسائل بنا کر شہری کوٹہ بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں کراچی میں 300 ارب روپے کے ترقیاتی کام کروانے کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہوا۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ایک قطرہ خون بھی بہا تو ساری ذمہ داری بلاول بھٹو پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مرنے سے نہیں ڈرایا جا سکتا کیونکہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے چھوٹے صوبے ناگزیر ہیں اور ہم ہمیشہ ریاست کو بچانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
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