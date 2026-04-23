مصطفیز الرحمٰن اور ناہد رانا پی ایس ایل سے دستبردار، بی سی بی کا این او سی واپس لینا

بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے مصطفیز الرحمٰن اور ناہد رانا کے پی ایس ایل 2026 کے باقی میچوں میں شرکت کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ واپس لے لیے ہیں۔ مصطفیز الرحمٰن گھٹنے کی انجری کے باعث ریہبلٹیشن کے لیے واپس بلائے گئے ہیں جبکہ رانا کو کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے آرام دیا گیا ہے۔
بنگلادیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے پی ایس ایل 2026 کے باقی میچوں کے لیے مصطفیز الرحمٰن اور ناہد رانا کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ( این او سی ) واپس لے لیے ہیں۔ دونوں کھلاڑی پہلے لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے لیے کھیل رہے تھے لیکن انہیں گھر پر نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے واپس بلایا گیا تھا۔ تاہم، تیسرے میچ کے بعد، بی سی بی نے اطلاع دی کہ دونوں کرکٹرز پی ایس ایل میں واپس نہیں جائیں گے۔ مصطفیز الرحمٰن پی ایس ایل سے واپسی کے بعد گھٹنے کی انجری سے پریشان تھے۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے دو ون ڈے میچوں میں حصہ نہیں لیا لیکن چٹاگانگ میں تیسرے میچ میں فائیو فر حاصل کیا۔ بی سی بی کے ایک بیان کے مطابق، 'یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کھلاڑی کی حالت کا مزید جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر اسکین کرایا جائے گا، جس کے بعد وہ بی سی بی کے طبی ٹیم کی نگرانی میں ریہبلٹیشن پروگرام شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں، بورڈ نے مصطفیز الرحمٰن کو پہلے جاری کردہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ( این او سی ) واپس لے لیا ہے۔ اس لیے وہ پی ایس ایل 2026 کے باقی حصوں میں شرکت کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔' بی سی بی نے رانا کے ساتھ مصطفیز الرحمٰن اور تسکین احمد کو بھی اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے دو ٹی 20 میچ وں کے لیے آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان پر کام کا بوجھ نہ پڑے۔ اس کے نتیجے میں، وہ بھی پی ایس ایل کے باقی حصوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ رانا زلمی کے لیے متاثر کن رہے، انہوں نے ایک چار وکٹ ہال کے علاوہ تیز اور درست گیند بازی بھی کی۔ انہوں نے 5.
42 کی اکانومی ریٹ پر چار میچوں میں سات وکٹیں حاصل کیں۔ مصطفیز الرحمٰن نے قلندرز کے لیے 7.17 پر پانچ میچوں میں چھ وکٹیں حاصل کیں۔ رانا کا اگلا تعیّن مئی میں پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے، جبکہ مصطفیز الرحمٰن جون میں آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال میچوں میں حصہ لیں گے۔ مصطفیز الرحمٰن کی انجری کی تفصیلات ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، لیکن بی سی بی نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور انہیں فوری طور پر ریہبلٹیشن کے لیے بلایا ہے۔ یہ فیصلہ ان کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ وہ مستقبل میں بنگلادیش کے لیے مکمل فٹنس کے ساتھ کھیل سکیں۔ رانا کو آرام دینے کا فیصلہ بھی کھلاڑیوں پر کام کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مسلسل میچوں میں کھیل رہے تھے۔ بی سی بی کا یہ اقدام کھلاڑیوں کی صحت اور کیریئر کو اہمیت دینے کا ثبوت ہے۔ پی ایس ایل میں ان دونوں کھلاڑیوں کی پرفارمنس قابل تعریف تھی اور ان کی ٹیموں کو ان کی کمی محسوس ہوگی۔ تاہم، بی سی بی نے قومی ذمہ داری کو ترجیح دی ہے اور انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے دستیاب رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس صورتحال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی کرکٹ بورڈز کھلاڑیوں کے شیڈول کو کس طرح منظم کرتے ہیں اور قومی اور فرینچائز کرکٹ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے مختلف لیگز میں کھیلنا ایک اچھا موقع ہوتا ہے، لیکن ان کی صحت اور قومی ذمہ داریوں کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ بی سی بی نے اس معاملے میں ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کیا ہے اور کھلاڑیوں کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ مصطفیز الرحمٰن جلد ہی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے اور وہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں اپنی ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ رانا بھی پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیار رہیں گے اور اپنی ٹیم کو کامیابی دلانے میں مدد کریں گے۔ مجموعی طور پر، یہ فیصلہ بنگلادیش کرکٹ کے لیے ایک مثبت پیشرفت ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ بی سی بی کھلاڑیوں کی صحت اور کیریئر کو اہمیت دیتا ہے
