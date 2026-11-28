مصطفیٰ کمال کا اعلان: پاکستان میں صحت کا نظام نہیں بیماریوں کا علاج جاری ہے
وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بقائی انسٹی ٹیوٹ میں کہا کہ پاکستان میں علاج کا نظام ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا نہیں، آبادی 36 کروڑ ہو چکی ہے۔
وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے لاہور میں بقائی انسٹی ٹیوٹ آف ڈائیابیٹولوجی اینڈ اینڈوکرائنولوجی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صحت کے نظام کی سنگین خامیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ابھی تک ایسا کوئی نظام موجود نہیں جو لوگوں کو بیماریوں سے بچا سکے، بلکہ موجودہ ڈھانچہ صرف لوگوں کے بیمار ہونے کے بعد ان کا علاج کرنے پر مرکوز ہے۔
صحت کی بجائے سک کیئر کا نظام
وفاقی وزیر نے تفصیل سے وضاحت کی کہ اسپتالوں میں عمارات کی تعمیر، ڈاکٹرز کی بھرتی، اور جدید مشینری کی فراہمی ہیلتھ کیئر کا اصل مطلب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ صرف سک کیئر (Sick Care) یعنی بیماریوں کے علاج کا حصہ ہے، جبکہ اصل ہیلتھ کیئر کا مقصد شہریوں کو بیمار ہونے سے روکنا ہونا چاہیے۔Also readانڈین ایئر فورس کے رافیل طیاروں کی تعداد میں کمی، 36 سے 32 ہو گئی
انہوں نے کہا کہ بیماریوں سے بچاؤ ایک دن کا کام نہیں بلکہ اس کے لیے مسلسل آگاہی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال میں احتیاط تدابیر کو علاج سے مقدم رکھا جائے تو ہی مستقبل میں صحت کے نظام کو بچایا جا سکے گا۔
نجی اسپتالوں میں مہنگائی اور رش
سید مصطفیٰ کمال نے نجی طبی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہاں لاکھوں روپے فیس لینے کے باوجود بھی مریضوں کو بیڈ نہیں مل رہے۔ انہوں نے بتایا کہ سفارش کے ذریعے مریضوں کو اسپتالوں میں بیڈ دلوانے کی درخواستیں عام ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام میں شفافیت اور سہولت کا فقدان ہے۔
وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ جب دنیا بھر کی بڑی طاقتیں کورونا کی وجہ سے دباؤ میں آگئی تھیں، تو پاکستان میں بھی مختلف بیماریوں کی وجہ سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر پر توجہ نہ دی گئی، تو یہ نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔
آبادی کا دباؤ اور وسائل کی کمی
وفاقی وزیر نے پاکستان کی موجودہ آبادیاتی صورتحال کو بھی نظام کی خرابی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی آبادی 36 کروڑ تک پہنچ چکی ہے اور آبادی میں سالانہ اضافے کی شرح 2.5 فیصد ہے، جبکہ شرح پیدائش بھی 3 فیصد کے قریب ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت کمزور ہے اور وسائل محدود ہیں۔ اس محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے صرف کتنے اسپتال بنانے یا کتنے ڈاکٹرز تیار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
بین الاقوامی تجربہ اور مستقبل کے اقدامات
مصطفیٰ کمال نے کورونا وبا کے دوران امریکا، برطانیہ، یورپ، چین، بھارت اور ترکی کے صحت کے نظاموں کے دباؤ کو برداشت نہ کرنے کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت میں بڑی تعداد میں لوگوں کے بیمار ہونے سے دنیا کی بڑی طاقتوں کے اسپتالوں کا نظام بھی متاثر ہوا۔
وزیر صحت نے آخر میں یہ تاثر دیا کہ بیماریوں سے بچاؤ پر توجہ دیے بغیر اسپتالوں کی تعداد بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا اعلان ہے کہ آنے والے ایجنڈے میں روگ روک تھام اور عوامی آگاہی کو صحت کے نظام کا مرکزی محور بنایا جائے گا تاکہ مہنگے علاج کے بجائے صحت مند زندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔
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