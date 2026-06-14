ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے بلدیہ فیکٹری کیس کے فیصلے کو اپنے نظریے کی فتح اور قوم پر لگنے والی تہمت کا داغ ہٹنے کے طور پر نزدیک کیا ہے۔ انہوں نے متاثرین اور وکلاء کی خدمات کی تعریف کی اور پارٹی کے اندرونی معاملات پر بھی روشنی ڈالی۔
اللہ کا شکر ہے کہ میری قوم پر لگی ایک ایسی تہمت کا داغ ہٹ گیا جو تا قیامت ہمارے ساتھ رہ سکتا تھا۔ ایم کیو unmeted قومی موومنٹ ( ایم کیو ایم ) کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بلدیہ فیکٹری کیس کے حتمی فیصلے کو اپنے بیانیے کی فتح اور قوم کے ساتھ ایک بڑی بات سمجھی ہے۔ بہادر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے سانحہ بلدیہ کے متاثرین اور شہداء کے لواحقین کو خراجِ تحسین پیش کیا اور ان کے صبر کی تعریف کی۔ مصطفیٰ کمال نے واضح کیا کہ متاثرین نے خود تسلیم کیا ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں لگنے والی آگ ایک حادثہ تھی، جسے غلط بنیادوں پر ایم کیو ایم سے جوڑا گیا تھا جو کہ انصاف کا قتل تھا۔ اگر وہی پرانا دور ہوتا تو نہ جانے کتنے بے گناہ کارکن پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے جاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری قوم پر لگی ایک ایسی تہمت کا داغ ہٹ گیا جو تا قیامت ہمارے ساتھ رہ سکتا تھا۔ یہ ان کے نظریے کی جیت ہے، کیونکہ وہ پہلے دن سے اس بات پر قائم تھے کہ یہ کیس جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے سانحہ بلدیہ کیس میں قانونی لڑائی لڑنے پر بیرسٹر فروغ نسیم اور حسان صابر کی خدمات کو زبردست الفاظ میں سراہا اور انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔ ان وکلاء نے اے ٹی سی سے لے کر سپریم کورٹ تک اس کیس کو قوم کے مقدمے کے طور پر لڑا اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال نے اپنی جماعت کی موجودہ قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزارت یا عہدوں کے لیے نہیں بلکہ قوم کے حقوق کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا قیادت قوم کے مسائل حل کرنے آئی ہے یا صرف گورنر شپ اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے؟
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی کے لیڈر کی اتنی رٹ ہوتی ہے کہ اسے الیکشن کا ڈر نہیں ہوتا، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ جن سے حقوق مانگنے ہیں، انہی سے ایکسٹینشن کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ ایکسٹینشن لینے والے حقوق کیسے لیں گے؟ اگر قبلہ درست نہ کیا گیا تو وہ مزید حقائق عوام کے سامنے لانے پر مجبور ہوں گے۔ ابھی تک صرف وہی کہا ہے جو ٹی وی پر چل چکا ہے، صادق افتخار ہمارا ایم این اے ہے اور اس کا نام پنکی نے ڈرگ کیس میں لیا ہے، پارٹی نے کیا کاروائی کی؟
کارکن کیسے جا کر ووٹ مانگیں؟
مصطفیٰ کمال نے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ مایوس نہ ہوں، وہ حق پر ہیں اور کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ ہم اس پارٹی میں کسی لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اگر قوم کی خاطر کچھ برداشت کرنا پڑا تو کریں گے۔ وہ اس قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اپنے نظریے پر کاربند رہیں گے۔ خاتمے پر انہوں نے الیکشن میں پارٹی工作了 کی کارکردگی اور عوامی رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ مزید معلومات کے لیے سی ٹی او لاہور کا جلوس کے روٹس کا دورہ اور انتظامات کا جائزہleqa ہے، جو خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
مصطفیٰ کمال بلدیہ فیکٹری کیس ایم کیو ایم قومی تحریک عدالت کا فیصلہ