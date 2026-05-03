مصنوعی ذہانت کی مدد سے بانجھ پن کے شکار مردوں میں سپرم کی تلاش: ایک نئی امید

ایک نئی ٹیکنالوجی، سٹار سسٹم، مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایزوسپرمیا کے شکار مردوں میں سپرم خلیات کی تلاش میں کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ نظام کولمبیا یونیورسٹی نے تیار کیا ہے اور اب تک 30 فیصد کیسز میں سپرم دریافت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ خبر بانجھ پن سے نبردآزما افراد کے لیے امید کی نئی کرن ہے۔
مطالعے کا وقت: 9 منٹ مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ایک نئی ٹیکنالوجی ایسے مردوں میں سپرم خلیات تلاش کر رہی ہے جنھیں بتایا گیا تھا کہ ان میں سپرم (نطفہ) موجود نہیں۔ یہ نومبر 2025 کے اوائل کی بات ہے جب امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں کام سے گھر واپسی کے دوران پینیلوپی کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ فون پر ان کے ڈاکٹر تھے، انھوں نے پینیلوپی کو وہ خبر دی جس کا انھیں مدت سے انتظار تھا۔ ڈھائی برس کی طویل اور اذیت ناک جدوجہد کے بعد پینیلوپی آخرکار حاملہ ہو گئی تھیں۔ متعدد طبی معائنوں کے بعد پینیلوپی اور ان کے شوہر سیموئل کو معلوم ہوا کہ سیموئل کو کلائن فیلٹر سنڈروم ہے۔ یہ ایک جینیاتی کیفیت ہے جو اُن مردوں کو متاثر کرتی ہے جو اضافی ایکس کروموسوم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اکثر اس کی تشخیص جوانی تک نہیں ہو پاتی۔ کلائن فیلٹر سنڈروم کے شکار زیادہ تر افراد کی منی میں سپرم بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا، جسے طبی طور پر ایزوسپرمیا کہا جاتا ہے۔ بانجھ پن کا سامنا کرنے والے مردوں میں سے تقریباً 10 فیصد ایزوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں۔ خوشی اور حیرت سے مغلوب پینیلوپی نے اُس شام سیموئل کے گھر لوٹنے تک انتظار کیا تاکہ یہ خبر اُن کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ (رازداری کے تحفظ کے لیے دونوں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں۔) پینیلوپی کہتی ہیں کہ ’ان کے چپرے پر بے پناہ جذبات تھے۔۔ وہ رونے لگے۔ اس مرحلے تک پہنچنے میں بے پناہ محنت، وقت اور تحقیق لگی اور یہ کہ ہمارے پاس صرف ایک ایمبریو تھا اور ہمیں کامیابی ملی۔ ہم خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔‘ یہ حمل ایک نئی تکنیک کی بدولت ممکن ہوا، جسے سٹار (سپرم ٹریک اینڈ ریکوری) سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام کولمبیا یونیورسٹی نے ایزوسپرمیا کے شکار مردوں میں سپرم کے سراغ کے لیے تیار کیا۔ یہ نظام مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اُن چند ’پوشیدہ‘ سپرم خلیات کی نشاندہی اور تلاش میں مدد دیتا ہے جو اس کیفیت کے باوجود بعض مردوں میں موجود ہو سکتے ہیں۔ سیموئل کہتے ہیں کہ ’میں ڈرا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اپنی اولاد کبھی نہ پا سکوں اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔‘ انھیں بتایا گیا تھا کہ اولاد کے امکانات صرف 20 فیصد ہیں۔ بانجھ پن دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ تولیدی عمر کے تقریباً ہر چھ میں سے ایک فرد کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حاملہ ہونے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تقریباً 50 فیصد کیسز میں مردوں میں بانجھ پن ایک وجہ ہوتی ہے جبکہ تقریباً ایک فیصد مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے سپرم بالکل نہیں ہوتے (یعنی وہ ایزوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ممکنہ طور پر لاکھوں مردوں میں سپرم کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ انفرادی سپرم خلیات تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور انھیں ایزوسپرمک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اے آئی کی مدد سے ان پوشیدہ سپرم کی تلاش والدین بننے کے خواہشمند افراد کے لیے امید کی نئی کرن بن سکتی ہے۔ گذشتہ سال کے اختتام پر، پانچ سال کی تیاری کے بعد، سٹار سسٹم کے ذریعے پیدا ہونے والا پہلا بچہ دنیا میں آیا۔ اس نظام نے ایک ایسے جوڑے کو ممکنہ طور پر والدین بنایا جو تقریباً دو دہادیوں سے بانجھ پن سے نبردآزما تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے فرٹیلٹی سینٹر کے ڈائریکٹر زیو ولیمز اور ان کی ٹیم کے لیے یہ لمحہ ناقابلِ فراموش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ’سب خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اتنی محنت کا صلہ اتنی خوبصورت اور خاص صورت میں ملتا ہو۔ اب ایک ننھی بچی ہے، اور امید ہے کہ مزید بھی ہوں گے۔‘ پہلے سٹار بچے کی پیدائش کے بعد سے یہ ٹیکنالوجی فرٹیلٹی سینٹر میں باقاعدگی سے استعمال ہو رہی ہے اور حاملہ ہونے کے خواہشمند افراد کی انتظار کی فہرست سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے والے 175 مریضوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کی بنیاد پر، ولیمز کا کہنا ہے کہ تقریباً 30 فیصد کیسز میں سپرم تلاش کیا جا سکا ہے۔ یہ وہ افراد تھے جنھیں پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے سپرم کے ذریعے کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ مزید تجربات میں، ولیمز کے مطابق، سٹار نظام انسانی ماہر کے ذریعے ہاتھ سے کی جانے والی تلاش کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ سپرم دریافت کرنے میں کامیاب رہا۔ عام طور پر ایک ملی لیٹر منی میں کروڑوں سپرم موجود ہوتے ہیں۔ نمونے کی ایک چھوٹی سی بوند کو مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھ کر سپرم کی تعداد کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ متحرک اور صحت مند ہیں یا نہیں۔ یوں ہر بار ایک چھوٹی بوند کو تلاش کرنا عملی طور پر ممکن نہیں رہتا۔ ولیمز کو 2020 میں سٹار سسٹم کا خیال اس وقت آیا جب انھوں نے پڑھا کہ مصنوعی ذہانت کو نئی ستاروں کی کھوج میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جدید دوربینیں آسمان کی اتنی زیادہ تصاویر پیدا کرتی ہیں کہ انسانی ماہرین کے لیے اُن کا مکمل تجزیہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے مگر مشین لرننگ الگورتھمز یہ کام چند منٹوں میں انجام دے سکتے ہیں۔ ولیمز کہتے ہیں کہ ’آسمان کی تصاویر بالکل ویسی تھیں جیسی ہم اُن مردوں کے نمونوں میں دیکھتے ہیں جنھیں بتایا جاتا ہے کہ ان میں سپرم نہیں۔‘ یہاں سے انھوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا ایسی ہی ٹیکنالوجی کو سپرم کی نشاندہی اور علیحدگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ٹیم پہلے ہی ایک ہائی پاور امیجنگ ٹیکنالوجی استعمال کر رہی تھی جس سے نمونے سکین کیے جا سکتے تھے.
مطالعے کا وقت: 9 منٹ مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ایک نئی ٹیکنالوجی ایسے مردوں میں سپرم خلیات تلاش کر رہی ہے جنھیں بتایا گیا تھا کہ ان میں سپرم (نطفہ) موجود نہیں۔ یہ نومبر 2025 کے اوائل کی بات ہے جب امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں کام سے گھر واپسی کے دوران پینیلوپی کو ایک فون کال موصول ہوئی۔ فون پر ان کے ڈاکٹر تھے، انھوں نے پینیلوپی کو وہ خبر دی جس کا انھیں مدت سے انتظار تھا۔ ڈھائی برس کی طویل اور اذیت ناک جدوجہد کے بعد پینیلوپی آخرکار حاملہ ہو گئی تھیں۔ متعدد طبی معائنوں کے بعد پینیلوپی اور ان کے شوہر سیموئل کو معلوم ہوا کہ سیموئل کو کلائن فیلٹر سنڈروم ہے۔ یہ ایک جینیاتی کیفیت ہے جو اُن مردوں کو متاثر کرتی ہے جو اضافی ایکس کروموسوم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اکثر اس کی تشخیص جوانی تک نہیں ہو پاتی۔ کلائن فیلٹر سنڈروم کے شکار زیادہ تر افراد کی منی میں سپرم بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا، جسے طبی طور پر ایزوسپرمیا کہا جاتا ہے۔ بانجھ پن کا سامنا کرنے والے مردوں میں سے تقریباً 10 فیصد ایزوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں۔ خوشی اور حیرت سے مغلوب پینیلوپی نے اُس شام سیموئل کے گھر لوٹنے تک انتظار کیا تاکہ یہ خبر اُن کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ (رازداری کے تحفظ کے لیے دونوں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں۔) پینیلوپی کہتی ہیں کہ ’ان کے چپرے پر بے پناہ جذبات تھے۔۔ وہ رونے لگے۔ اس مرحلے تک پہنچنے میں بے پناہ محنت، وقت اور تحقیق لگی اور یہ کہ ہمارے پاس صرف ایک ایمبریو تھا اور ہمیں کامیابی ملی۔ ہم خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔‘ یہ حمل ایک نئی تکنیک کی بدولت ممکن ہوا، جسے سٹار (سپرم ٹریک اینڈ ریکوری) سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام کولمبیا یونیورسٹی نے ایزوسپرمیا کے شکار مردوں میں سپرم کے سراغ کے لیے تیار کیا۔ یہ نظام مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اُن چند ’پوشیدہ‘ سپرم خلیات کی نشاندہی اور تلاش میں مدد دیتا ہے جو اس کیفیت کے باوجود بعض مردوں میں موجود ہو سکتے ہیں۔ سیموئل کہتے ہیں کہ ’میں ڈرا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اپنی اولاد کبھی نہ پا سکوں اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔‘ انھیں بتایا گیا تھا کہ اولاد کے امکانات صرف 20 فیصد ہیں۔ بانجھ پن دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ تولیدی عمر کے تقریباً ہر چھ میں سے ایک فرد کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حاملہ ہونے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تقریباً 50 فیصد کیسز میں مردوں میں بانجھ پن ایک وجہ ہوتی ہے جبکہ تقریباً ایک فیصد مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے سپرم بالکل نہیں ہوتے (یعنی وہ ایزوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ممکنہ طور پر لاکھوں مردوں میں سپرم کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ انفرادی سپرم خلیات تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور انھیں ایزوسپرمک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اے آئی کی مدد سے ان پوشیدہ سپرم کی تلاش والدین بننے کے خواہشمند افراد کے لیے امید کی نئی کرن بن سکتی ہے۔ گذشتہ سال کے اختتام پر، پانچ سال کی تیاری کے بعد، سٹار سسٹم کے ذریعے پیدا ہونے والا پہلا بچہ دنیا میں آیا۔ اس نظام نے ایک ایسے جوڑے کو ممکنہ طور پر والدین بنایا جو تقریباً دو دہادیوں سے بانجھ پن سے نبردآزما تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی کے فرٹیلٹی سینٹر کے ڈائریکٹر زیو ولیمز اور ان کی ٹیم کے لیے یہ لمحہ ناقابلِ فراموش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ’سب خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اتنی محنت کا صلہ اتنی خوبصورت اور خاص صورت میں ملتا ہو۔ اب ایک ننھی بچی ہے، اور امید ہے کہ مزید بھی ہوں گے۔‘ پہلے سٹار بچے کی پیدائش کے بعد سے یہ ٹیکنالوجی فرٹیلٹی سینٹر میں باقاعدگی سے استعمال ہو رہی ہے اور حاملہ ہونے کے خواہشمند افراد کی انتظار کی فہرست سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے والے 175 مریضوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کی بنیاد پر، ولیمز کا کہنا ہے کہ تقریباً 30 فیصد کیسز میں سپرم تلاش کیا جا سکا ہے۔ یہ وہ افراد تھے جنھیں پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے سپرم کے ذریعے کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ مزید تجربات میں، ولیمز کے مطابق، سٹار نظام انسانی ماہر کے ذریعے ہاتھ سے کی جانے والی تلاش کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ سپرم دریافت کرنے میں کامیاب رہا۔ عام طور پر ایک ملی لیٹر منی میں کروڑوں سپرم موجود ہوتے ہیں۔ نمونے کی ایک چھوٹی سی بوند کو مائیکروسکوپ کے نیچے دیکھ کر سپرم کی تعداد کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ متحرک اور صحت مند ہیں یا نہیں۔ یوں ہر بار ایک چھوٹی بوند کو تلاش کرنا عملی طور پر ممکن نہیں رہتا۔ ولیمز کو 2020 میں سٹار سسٹم کا خیال اس وقت آیا جب انھوں نے پڑھا کہ مصنوعی ذہانت کو نئی ستاروں کی کھوج میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جدید دوربینیں آسمان کی اتنی زیادہ تصاویر پیدا کرتی ہیں کہ انسانی ماہرین کے لیے اُن کا مکمل تجزیہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے مگر مشین لرننگ الگورتھمز یہ کام چند منٹوں میں انجام دے سکتے ہیں۔ ولیمز کہتے ہیں کہ ’آسمان کی تصاویر بالکل ویسی تھیں جیسی ہم اُن مردوں کے نمونوں میں دیکھتے ہیں جنھیں بتایا جاتا ہے کہ ان میں سپرم نہیں۔‘ یہاں سے انھوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا ایسی ہی ٹیکنالوجی کو سپرم کی نشاندہی اور علیحدگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ٹیم پہلے ہی ایک ہائی پاور امیجنگ ٹیکنالوجی استعمال کر رہی تھی جس سے نمونے سکین کیے جا سکتے تھے
مصنوعی ذہانت بانجھ پن ایزوسپرمیا سپرم کولمبیا یونیورسٹی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
اپوزیشن لیڈر کو حادثات پر سیاست اور شعبدہ بازی کے سوا کچھ نہیں آتا۔۔فواد چودھریواد چودھری نے کہاکہ توقع تھی کہ شہباز شریف ایک لیڈر کی طرح بات کریں گے، انہوں نے 30، 30 سال حکومت کی لیکن یہ لیڈر نہیں بن سک
Read more »
ملک کا بدلتا سیاسی منظرنامہ چین کا پاکستان سےمتعلق اہم فیصلہ11:47 PM, 30 Mar, 2022, اہم خبریں, پاکستان, اسلام آباد:چین نے پاکستان کے لیے 4 ارب 30 کروڑ ڈالرز کا قرضہ موخر کردیا جبکہ دو ارب 30 کروڑ ڈالرز قرضہ موخر کرنے
Read more »
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پمپس پر شہریوں کا رششہریوں نے کچھ گھنٹوں کے لیے دستیاب سستا پٹرول اور ڈیزل خریدنے کے لیے پمپس کا رُخ کیا۔ تفصیلات جانیے: DailyJang PetrolPrice
Read more »
5 پاکستانی فنکار ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی ‘‘ کی فہرست میں شامللاہور : ( ویب ڈیسک ) پاکستان شوبز انڈسٹری کے 5 فنکار انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں ’’ 30 انڈر 30 جنوبی ایشائی‘‘ فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔
Read more »
Pakistanis included in Forbes 30 under 30 Asia list make nation proudSeven Pakistanis were included in the Forbes 30 under 30 Asia 2024 list
Read more »
پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ضمانت منظور، فوری رہا کرنے کا حکمانسداد دہشت گردی عدالت نے 30،30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی
Read more »