مصنوعی ذہانت کا دور: روزگار، منافع اور پاکستانی نوجوانوں کے چیلنجز
مصنوعی ذہانت روزگار اور منافع کی تقسیم پر گہرے اثرات ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل مہارتیں اور منصفانہ تعلیم اب ناگزیر ہو چکی ہیں۔
مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI) اب انسانی زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا اثر صرف سائنسی تجربہ گاہوں تک محدود نہیں رہا بلکہ موبائل فون، بینکنگ، کاروبار، اسپتالوں، تعلیمی اداروں، صحافت اور صنعتوں تک پہنچ چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ساتھ جڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ اس ترقی کا فائدہ کسے ہوگا اور اس کی قیمت کون ادا کرے گا۔
مصنوعی ذہانت آج معلومات کا تجزیہ کرتی ہے، فیصلوں میں معاونت کرتی ہے، تحریریں لکھتی ہے اور تصاویر بناتی ہے۔ یہ وہ کام ہیں جنھیں کبھی صرف انسانی ذہانت کا خاصہ سمجھا جاتا تھا۔ اس تبدیلی کے پس منظر میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ ترقی انسان کو زیادہ آزاد، خوشحال اور بااختیار بنائے گی یا اسے ایک ایسے نظام کا تابع بنا دے گی جہاں مشینیں فیصلے کریں گی۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
ماضی کی ایجادات اور ثمرات کی غیر مساوی تقسیم
پہیے سے لے کر بھاپ کے انجن، بجلی اور کمپیوٹر تک ہر ایجاد نے انسانی زندگی کا نقشہ بدلا۔ تاہم تاریخ کا ایک تلخ پہلو یہ ہے کہ ان ایجادات کے ثمرات تمام انسانوں تک یکساں طور پر نہیں پہنچے۔ نئی ٹیکنالوجی سے سب سے زیادہ فائدہ اکثر ان لوگوں نے اٹھایا جن کے پاس پہلے ہی دولت، سرمایہ اور اختیار موجود تھا۔
سرمایہ دارانہ نظام میں کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کی اہمیت عموماً اس پیمانے سے طے کی جاتی ہے کہ وہ لاگت کتنی کم کرتی ہے اور منافع میں کتنا اضافہ کرتی ہے۔ صنعتی انقلاب کے دوران مشینوں نے انسانی محنت کی جگہ لینا شروع کی تو کارخانوں میں پیداوار بڑھی اور اشیا سستی ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی محنت کش طبقے کو طویل اوقات کار، کم اجرت، غیر محفوظ ماحول اور بے روزگاری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
مصنوعی ذہانت کو اسی تاریخی عمل کا نیا اور زیادہ پیچیدہ مرحلہ قرار دیا گیا ہے۔ ماضی کی مشینیں زیادہ تر جسمانی محنت کا متبادل بنتی تھیں، جب کہ مصنوعی ذہانت انسانی ذہنی اور دفتری کاموں میں بھی مداخلت کر رہی ہے۔ اکاؤنٹنٹ، مترجم، ڈیزائنر، صحافی، کسٹمر سروس کے ملازمین، بینکوں کے کارکن اور محققین کے کام کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے۔
ملازمتوں پر اثرات اور منافع کی تقسیم کا سوال
مصنوعی ذہانت کے باعث بعض ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں، کچھ نئے کام پیدا ہو سکتے ہیں اور بہت سے پیشوں میں انسانی مہارت کی ضرورت کم یا مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ مصنوعی ذہانت تمام انسانوں کو بے روزگار کر دے گی، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی جہاں کچھ ملازمتیں ختم کرتی ہے وہاں نئے پیشوں کے امکانات بھی پیدا کرتی ہے۔
اصل تنازع اس بات پر ہے کہ اس تبدیلی کی قیمت کون ادا کرے گا۔ اگر کوئی کمپنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے اپنے اخراجات کم کرے، پیداوار بڑھائے اور منافع میں اضافہ کرے، تو کیا اس اضافی دولت میں ان کارکنوں کا بھی حصہ ہوگا جن کی ملازمتوں کی جگہ مشینوں نے لے لی، یا اس کا فائدہ صرف مالکان اور سرمایہ کاروں تک محدود رہے گا۔ یہی وہ بنیادی تضاد ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ٹیکنالوجی اپنی ذات میں نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری۔ اس کا اثر اس سماجی اور معاشی نظام پر منحصر ہوتا ہے جس میں اسے استعمال کیا جائے۔ اگر مصنوعی ذہانت کا مقصد صرف منافع بڑھانا اور محنت کی لاگت کم کرنا ہو تو یہ معاشی ناہمواری کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر اسے اجتماعی انسانی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اوقات کار کم کرنے، صحت اور تعلیم کی سہولتیں بہتر بنانے اور انسان کو غیر ضروری مشقت سے نجات دلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
پاکستان کے نوجوانوں اور تعلیم کے لیے چیلنجز
پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں مصنوعی ذہانت کا سوال مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے ہی بے روزگاری، غربت، کم اجرت، غیر معیاری تعلیم اور معاشی عدم مساوات جیسے سنگین مسائل موجود ہیں۔ پاکستان کی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور لاکھوں نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مناسب روزگار سے محروم ہیں۔
اگر مصنوعی ذہانت کے باعث بین الاقوامی منڈی میں روایتی دفتری اور خدماتی ملازمتوں کی طلب کم ہوتی ہے تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر فری لانسنگ، کال سینٹرز، ترجمے، ڈیٹا انٹری اور دیگر ڈیجیٹل خدمات کے ذریعے روزگار حاصل کرنے والے نوجوانوں کو بدلتی ہوئی دنیا کے لیے تیار ہونا ہوگا۔
مصنوعی ذہانت سے خوفزدہ ہو کر اس کی مخالفت شروع کرنا کوئی حل نہیں، کیونکہ ایسا کرنا ترقی کے عمل سے خود کو الگ کرنے کے مترادف ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں طلبہ کو روایتی تعلیم کے ساتھ ڈیجیٹل مہارتیں، تنقیدی سوچ، تحقیق اور نئی ٹیکنالوجی کے ذمے دارانہ استعمال کی تربیت بھی دی جائے۔
ٹیکنالوجی تک رسائی صرف امیر طبقے اور بڑے شہروں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ دیہی علاقوں، سرکاری تعلیمی اداروں اور کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کو بھی اس ترقی میں برابر کا شریک بنانا ضروری ہے، تاکہ مصنوعی ذہانت کے فوائد کسی ایک طبقے تک محدود نہ رہیں۔
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