مظفرگڑھ: 28 بچوں کو رکشے میں بٹھانے والے ڈرائیور کے خلاف ایف آئی آر
مظفرگڑھ میں ایک رکشہ ڈرائیور نے 28 سکول بچوں کو ایک گاڑی میں بٹھا کر ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا، پولیس نے فوری کارروائی کرتے گرفتار کر لیا اور کیس درج کر لیا۔
مظفرگڑھ کی الپور پولیس نے ایک خطرناک اقدام پر دستک دیتے ہوئے ایک رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے جس نے اپنی گاڑی میں 28 سکول جانے والے بچوں کو بٹھایا ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایک ہی رکشے پر 28 معصوم بچوں کو بٹھایا گیا تھا۔ اس ویڈیو نے عوام میں شدید غم و غصہ پیدا کیا اور پولیس کو فوری کارروائی پر مجبور کر دیا۔
واقعہ کی تفصیلات اور پولیس کی فوری کارروائی
ڈی پی او مظفرگڑھ کے ویژن کے تحت سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی اس ویڈیو پر سخت action لیا گیا جس میں 28 بچوں کو خطرناک طریقے سے ایک رکشے میں بٹھایا گیا تھا۔ شہر کے پولیس اسٹیشن کے افسران نے اس واقعے کو نوٹس میں لیتے ہوئے فوری طور پر متعلقہ مقام پر پہنچ کر رکشے کو روکا۔ پولیس نے 28 بچوں کو مکمل تحفظ کے ساتھ رکشے سے اتارا اور انہیں محفوظ حالت میں دیکھا۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
پولیس کی ٹیم نے تمام بچوں کی حفاظت یقینی بناتے ہوئے انہیں دوسرے محفوظ رکشوں میں بٹھا کر سکول بھیج دیا تاکہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس دوران پولیس نے رکشہ ڈرائیور کو اس کی بے احتیاطی اور قوانین کی خلاف ورزی پر فوری طور پر حراست میں لے لیا۔
مظفرگڑھ پولیس نے درج کیا ایف آئی آر
گرفتاری کے بعد الپور پولیس نے متاثرہ ڈرائیور کے خلاف شہر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کر دی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ کیس درج کرنے کا مقصد ڈرائیور کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کے تحت بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے الزام میں قانونی کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔
پولیس کے مطابق، ڈرائیور نے نہ صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی بلکہ اس نے 28 بچوں کی زندگیوں کو ہر حال میں خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس اقدام کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے پولیس نے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔
شہریوں کی طرف سے بچوں کی حفاظت کے تحفظات
واقعے کے بعد شہریوں نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر سکول جانے والے بچوں کی حفاظت کو لے کر شدید خدشات موجود ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی ڈرائیور اپنے فائدے کے لیے قوانین کی پروا کیے بغیر بچوں کو خطرناک صورت حال میں بٹھاتے ہیں۔
عوامی سطح پر یہ بات زیر بحث آئی کہ ایسے ڈرائیوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے جو بچوں کی جانوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ناقص ذرائع نقل و حمل میں بٹھاتے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سختی سے لیں اور بچوں کی حفاظت کے لیے نئے اور مؤثر اقدامات نافذ کریں۔
آنے والے دنوں میں متوقع اقدامات اور نتائج
اس واقعے کی روشنی میں توقع کی جا رہی ہے کہ مقامی پولیس اور انتظامیہ بچوں کی نقل و حمل کی حفاظت کے سلسلے میں مزید سخت قوانین نافذ کر سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کڑی نگرانی یقینی بنائیں گے۔
مظفرگڑھ میں اس واقعے نے نہ صرف عوامی توجہ حاصل کی بلکہ اس نے حکومتی سطح پر بھی بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک درج کردہ ایف آئی آر کے تحت قانونی کارروائی جاری ہے اور متوقع ہے کہ عدالتی عمل کے تحت ڈرائیور کو سزا دی جائے گی۔
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