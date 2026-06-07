مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ کی رائےجمعے

پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ نے 'مہاجرین مقیم پاکستان' کی 12 نشستوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں ترمیم کا فیصلہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ دوسری جانب کالعدم جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے نو جون کو احتجاج کی کال کے پیشِ نظر مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے
مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ کی رائےجمعے کی شب کالعدم قرار دی گئی جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ نے 'مہاجرین مقیم پاکستان' کی 12 نشستوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں ترمیم کا فیصلہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ دوسری جانب کالعدم جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے نو جون کو احتجاج کی کال کے پیشِ نظر مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جبکہ انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ مظفر آباد اور دیگر شہروں میں پیرا ملٹری فورس اور پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ مظفر آباد کے ڈپٹی کمشنر منیر احمد قریشی نے بی بی سی کی نامہ نگار تابندہ کوکب کو بتایا کہ شہر میں مظاہروں کے پیشِ نظر دفعہ 144 نافذ ہے اور فی الحال کسی قسم کا کوئی احتجاج یا مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ 'اکثر بازار بند ہیں تاہم گروسری سٹورز اور کھانے پینے کے ہوٹلز کھلے ہیں۔ مجموعی طور پر شہر کی فضا پر امن ہے۔' کالعدم قرار دی گئی جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کر رکھا ہے کہ قانون ساز اسمبلی میں پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کی جائیں، اس حوالے سے کمیٹی نے نو جون کو احتجاج اور لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے۔ جمعے کی شب حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس میں درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سنیچر کو کریک ڈاؤن کے دوران راولا کوٹ میں سکیورٹی فورسز کے ساتھ مبینہ جھڑپ کے دوران عوامی ایکشن کمیٹی کے رُکن کی ہلاکت کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ حکومت نے 12 نشستیں ختم کرنے کے مطالبے پر پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ سے رائے طلب کی تھی، جس پر عدالت نے اتوار کو محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنایا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے، الیکشن کمیشن نے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ 'سوچا سمجھا منصوبہ' یا 'لفظی گولہ باری': صدر ٹرمپ امریکہ ایران جنگ بندی کو 'دو افراد کا ٹینگو ڈانس' کیوں قرار دے رہے ہیں؟
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بی بی سی اردو اب واٹس ایپ پر بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیںصدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دیتے ہوئے چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کہا کہ ان 12 نشستوں کے خاتمے یا اس ضمن میں کوئی اور اقدام کرنے کے لیے آئین کے سیکشن 33 میں ترمیم ناگزیر ہے۔ ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس بارے میں ترمیم کا فیصلہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی منتخب قانون ساز اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ انتخابات کا انعقاد حکومتِ وقت کی ذمہ داری ہے اور سیاسی اختلافات انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اپنی رائے میں عدالت نے کہا کہ آئین میں ترمیم کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں بلکہ منتخب ایوان میں ہونا چاہیے، اور کسی فرد کا اپنے حق کے لیے احتجاج دوسروں کے حقوق سلب کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ عدالت نے مزید کہا کہ آئین میں تبدیلی کا راستہ ووٹ اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والا منتخب ایوان ہے، سڑکوں پر مظاہروں کے ذریعے آئینی ترامیم نہیں کی جا سکتیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ احتجاج ایک جمہوری حق ہے، تاہم اس حق کے استعمال کے لیے سڑکوں کی بندش، جس سے عام شہری کی زندگی متاثر ہو یا ان کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو، اس کی اجازت نہ قانون دیتا ہے اور نہ آئین
پاکستان، کشمیر، سپریم کورٹ، دفعہ 144، احتجاج
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