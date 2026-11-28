مظفرگڑھ میں ہیڈ ماسٹر کا ٹیچرز کی بسکس کے ساتھ زہریلا رویہ اور تعلیمی محکمے کا نوٹس
مظفرگڑھ کے گورنمنٹ ہائی اسکول جتوئی میں ہیڈ ماسٹر کاشف رفیق سیال کی جانب سے ٹیچرز کی موٹر سائیکلز کی ہوا نکالنے کا واقعہ سامنے آیا ہے جس پر تعلیمی محکمے نے سخت نوٹس لیا ہے۔
مظفرگڑھ کے قریب واقعہ جتوئی سے ایک سنگین اور ناخوشگوار واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اپنے ہی شعبے کے ساتھی اساتذہ کے ساتھ انتہائی بے توقیری کا مظاہرہ کیا۔ کاشف رفیق سیال جو کہ جی ایچ ایس جتوئی نمبر 1 کے ہیڈ ماسٹر ہیں، نے اپنے ہی اسکول کے ٹیچرز کی موٹر سائیکلز کی ہوا نکال دی۔ یہ کارروائی اس بنیاد پر کی گئی کہ ان ٹیچرز نے اپنی گاڑیاں ہیڈ ماسٹر کی نئی کار کے بالکل قریب پارک کی تھیں۔
واقعے کی تفصیلات اور ویڈیو ثبوت
24News HD ٹیوی چینل نے شہرت کی ایک ویڈیو فریچ کی ہے جو اس واقعے کی سخت حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اساتذہ اپنی موٹر سائیکلز کھینچ رہے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے ہیڈ ماسٹر کی نئی گاڑی کے پاس اپنی موٹر سائیکل پارک کی تھی۔ یہ منظر انتہائی شرمناک ہے جس نے پورے علاقے میں غم و غصے کا بادشاہ بچایا ہے۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
24News TV چینل نے اس واقعے کو ہفتہ کو رپورٹ کیا ہے۔ ویڈیو فوٹیج اس بات کا ثبوت ہے کہ ہیڈ ماسٹر نے انتقامی کارروائی کی۔ اساتذہ نے بتایا کہ وہ صرف اپنی موٹر سائیکل پارک کرنے کے قصور میں سزا دئیے گئے۔
مقامی لوگوں کی رپورٹس اور پچھلے رویے کی شکایت
علاقے کے رہائشیوں نے بھی کاشف رفیق سیال کے رویے کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کا رویہ ہمیشہ سے ہی خراب رہا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے ہی ٹیچرز بلکہ طلباء اور ان کے والدین کے ساتھ بھی مناسب سلوک نہیں کرتے تھے۔
مقامی لوگوں نے کہا کہ ہیڈ ماسٹر کا یہ رویہ اسکول کے ماحول کو ٹکسیدار بنا چکا ہے۔ طلباء اور اولیاء کے ساتھ اس کا رویہ اکثر اوقات سخت اور بے ادبانہ ہوتا ہے۔
یہ شکایات طویل عرصے سے موجود تھیں لیکن اب یہ واقعہ سرحد پار کر گیا ہے۔ علاقے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہیڈ ماسٹر اپنی طاوت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
تعلیمی محکمے کا نوٹس اور انکوائری کا آغاز
مظفرگڑھ کے چیف ایجوکیشن آفیسر (CEO) نے اس واقعے پر سخت نوٹس لیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا موقف ہے کہ اساتذہ کی عزت و احترام اور وقار کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسے اقدامات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری مظفرگڑھ نے واقعے کی فوری تحقیقات کے لیے ایک انکوائری ٹیم تشکیل دی ہے۔ پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول شہر سلطان کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں۔
انکوائری آفیسر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام متعلقہ فریقین سے بیان ریکارڈ کریں۔ اس عمل میں ہیڈ ماسٹر کاشف رفیق سیال سے بھی سوال کیے جائیں گے۔
اساتذہ کی عزت و احترام اور مستقبل کے اقدامات
اس واقعے نے اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کے درمیان موجود کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا ماننا ہے کہ اسکول کا ماحول تعلیمی سرگرمیوں کے لیے موزوں ہونا ضروری ہے۔
اساتذہ کی عزت و احترام کو برقرار رکھنا تعلیمی نظام کی کامیابی کی کلید ہے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انکوائری رپورٹ کے بعد مزید قانونی یا انتظامی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ نتیجہ نکل چکا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کا یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔
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