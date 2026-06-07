معاذ صداقت اپنڈکس آپریشن کے بعد کرکٹ سے باہر

قومی کرکٹر معاذ صداقت کے اپنڈکس کے کامیاب آپریشن کے بعد انہیں کم از کم دو ہفتوں کے لیے آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ وہ جلد صحت یاب ہو کر وائٹ بال کیمپ میں شامل ہوں گے۔
قومی کرکٹر معاذ صداقت اپنڈکس کے آپریشن کے باعث کم از کم دو ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے مطابق معاذ صداقت کا لاہور کے ایک مقامی اسپتال میں کامیاب لیپروسکوپک اپنڈیکٹومی آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن اس وقت کیا گیا جب انہوں نے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد کی شکایت کی۔ ہفتہ کی شب انہوں نے ایبٹ آباد اسکواڈ کے ساتھ ٹریننگ میں حصہ لیا تھا، لیکن اتوار کی صبح اچانک درد بڑھ گیا۔ اسپتال میں اسکین کے بعد ڈاکٹروں نے شدید اپنڈیسائٹس کی تشخیص کی اور فوری آپریشن کا مشورہ دیا۔ پی سی بی میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں یہ آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ اب معاذ صداقت کی طبیعت تسلی بخش ہے اور وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ پی سی بی میڈیکل ٹیم ان کی مسلسل نگہداشت کر رہی ہے تاکہ جلد از جلد مکمل صحت یابی ممکن ہو سکے۔ معاذ صداقت کا تعلق پاکستان کرکٹ کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ حال ہی میں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں پاکستان کی جانب سے اوپننگ کر چکے ہیں اور ان کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ انہیں 15 جون سے شروع ہونے والے وائٹ بال کیمپ کے لیے 27 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس سرجری کی وجہ سے وہ اس کیمپ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ مکمل صحت یابی اور میڈیکل کلیئرنس کے بعد ہی معاذ صداقت قومی وائٹ بال کیمپ میں شامل ہوں گے۔ اس دوران وہ اپنی فٹنس اور صحت پر توجہ دیں گے تاکہ جلد از جلد واپسی کر سکیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ٹیم مینجمنٹ متبادل کھلاڑیوں پر غور کرے گی۔ اپنڈکس کا آپریشن عام طور پر ایک معمولی سرجری سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد مکمل صحت یابی کے لیے مناسب آرام ضروری ہوتا ہے۔ لیپروسکوپک سرجری کی وجہ سے مریض جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کھیل وں میں واپسی کے لیے کم از کم دو ہفتوں کا وقفہ لینا پڑتا ہے۔ معاذ صداقت کی عمر 25 سال ہے اور وہ اس وقت پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے ستاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے کیریئر میں یہ پہلا بڑا وقفہ ہے جو سرجری کی وجہ سے آیا ہے۔ پی سی بی اور ان کے مداحوں کی طرف سے نیک خواہشات کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر میدان میں واپس آئیں گے اور پاکستان کرکٹ کو مزید کامیابیاں دیں گے.
قومی کرکٹر معاذ صداقت اپنڈکس کے آپریشن کے باعث کم از کم دو ہفتوں کے لیے کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے مطابق معاذ صداقت کا لاہور کے ایک مقامی اسپتال میں کامیاب لیپروسکوپک اپنڈیکٹومی آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن اس وقت کیا گیا جب انہوں نے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد کی شکایت کی۔ ہفتہ کی شب انہوں نے ایبٹ آباد اسکواڈ کے ساتھ ٹریننگ میں حصہ لیا تھا، لیکن اتوار کی صبح اچانک درد بڑھ گیا۔ اسپتال میں اسکین کے بعد ڈاکٹروں نے شدید اپنڈیسائٹس کی تشخیص کی اور فوری آپریشن کا مشورہ دیا۔ پی سی بی میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں یہ آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ اب معاذ صداقت کی طبیعت تسلی بخش ہے اور وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ پی سی بی میڈیکل ٹیم ان کی مسلسل نگہداشت کر رہی ہے تاکہ جلد از جلد مکمل صحت یابی ممکن ہو سکے۔ معاذ صداقت کا تعلق پاکستان کرکٹ کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ حال ہی میں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں پاکستان کی جانب سے اوپننگ کر چکے ہیں اور ان کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ انہیں 15 جون سے شروع ہونے والے وائٹ بال کیمپ کے لیے 27 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس سرجری کی وجہ سے وہ اس کیمپ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ پی سی بی نے واضح کیا ہے کہ مکمل صحت یابی اور میڈیکل کلیئرنس کے بعد ہی معاذ صداقت قومی وائٹ بال کیمپ میں شامل ہوں گے۔ اس دوران وہ اپنی فٹنس اور صحت پر توجہ دیں گے تاکہ جلد از جلد واپسی کر سکیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ٹیم مینجمنٹ متبادل کھلاڑیوں پر غور کرے گی۔ اپنڈکس کا آپریشن عام طور پر ایک معمولی سرجری سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد مکمل صحت یابی کے لیے مناسب آرام ضروری ہوتا ہے۔ لیپروسکوپک سرجری کی وجہ سے مریض جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کھیلوں میں واپسی کے لیے کم از کم دو ہفتوں کا وقفہ لینا پڑتا ہے۔ معاذ صداقت کی عمر 25 سال ہے اور وہ اس وقت پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے ستاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے کیریئر میں یہ پہلا بڑا وقفہ ہے جو سرجری کی وجہ سے آیا ہے۔ پی سی بی اور ان کے مداحوں کی طرف سے نیک خواہشات کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر میدان میں واپس آئیں گے اور پاکستان کرکٹ کو مزید کامیابیاں دیں گے
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