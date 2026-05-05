معاف گڑھ: قیدیوں نے نویں جماعت کے امتحانات میں شرکت کی

معاف گڑھ میں دو قیدیوں نے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے نویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں شرکت کی، جو علم کی طلب کی غیر معمولی مثال ہے۔
معاف گڑھ میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جہاں دو قیدی نویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں شرکت کرنے کے لیے امتحان مرکز پہنچ گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ علم کی طلب کبھی رکتی نہیں، حتی کہ قید کی زنجیریں بھی اس راستے میں حائل نہیں ہو سکتیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، یہ دونوں قیدی حماد اور عاصم نامی ہیں جو معاف گڑھ ضلعی جیل میں قتل کے مقدمے میں قید ہیں۔ دونوں قیدی وں کو سخت سیکیورٹی حصار میں اور ہاتھوں میں جکڑے ہوئے امتحان مرکز لایا گیا جہاں انہوں نے امتحانات دیئے۔ اس سے قبل، اپریل 2026 میں، معاف گڑھ میں ہی 55 سالہ شخص، غلام قادر نے نویں جماعت کے امتحانات میں شرکت کی تھی، جس نے بتایا کہ تعلیم عمر کی حدود سے بالاتر ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، غلام قادر نے کہا کہ ان کے بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور انہیں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کے لیے حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کی حمایت نے ان کے اس فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ماضی میں میٹرک کا امتحان دو بار پاس نہیں کیا تھا، لیکن ان ناکامیوں نے انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کے اپنے عزائم سے دستبردار نہیں کیا۔ یہ واقعہ معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے کہ تعلیم ہر عمر اور ہر حالت میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان میں پختہ ارادہ ہو تو کوئی بھی مشکل اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ قیدی وں کا امتحان دینا نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی ہے بلکہ یہ جیل انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ قیدی وں کو تعلیم کے مواقع فراہم کریں۔ اس سے قیدی وں کو زندگی میں دوبارہ مثبت قدم اٹھانے اور معاشرے میں دوبارہ شامل ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ واقعہ تعلیم کی اہمیت اور اس کے اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو جہالت اور ناامیدی کے اندھیرے سے نکال کر روشن مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اس لیے، تعلیم کو ہر سطح پر فروغ دینا ضروری ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ تعلیم کو ہر شہری کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ خاص طور پر پسماندہ علاقوں اور قیدی وں کے لیے تعلیم کے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ چاہے ہماری زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئیں، ہمیں ہمیشہ اپنے عزائم کو قائم رکھنا چاہیے اور تعلیم کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ یقیناً ایک مثال قائم کرے گا اور دوسروں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے प्रेरित کرے گا۔ اس طرح کے واقعات معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے واقعات کو سراہنا چاہیے اور ان سے سبق لینا چاہیے.
