معدنی شعبے میں سرمایہ کاری: علی پرویز ملک کا سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے پر زور
وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 میں کان کنی کی سیکیورٹی، جیولاجیکل سروے اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا اعلان کیا، جن کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔
اسلام آباد میں جمعہ، 13 نومبر 2026 کو وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے دو روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 یعنی PMIF26 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کان کنی کے مقامات، لاجسٹکس راستوں اور تربیت یافتہ انسانی وسائل کی سیکیورٹی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بیان دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق سامنے آیا، جس میں وزیر نے کہا کہ معدنی شعبے کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
وزیر پیٹرولیم نے بتایا کہ کان کنی کے آپریشنز کے لیے سیکیورٹی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا مقصد پاکستان کے معدنی وسائل کو عالمی منڈیوں سے جوڑنا اور مقامی صنعت کو مسابقتی بنانا ہے، اور اس کے لیے سیکیورٹی، جیولوجیکل ڈیٹا اور بنیادی ڈھانچے پر بیک وقت کام ہو رہا ہے۔Also readIslamabad to become Pakistan’s first cashless city
جیولوجیکل ڈیٹا اور سیکیورٹی کا نظام کیسے کام کرے گا
جیولوجیکل سروے آف پاکستان یعنی GSP کے ذریعے حکومت سائنسی معلومات کو بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کر رہی ہے، کیونکہ علی پرویز ملک کے مطابق قابلِ اعتماد سائنسی معلومات کے بغیر سرمایہ کار منصوبوں کے خطرات درست طور پر نہیں جانچ سکتے۔ وزیر نے واضح کیا کہ اس مقصد کے لیے 1:50,000 کے پیمانے پر تفصیلی سروے سمیت تیز رفتار جیولوجیکل میپنگ کی جا رہی ہے تاکہ ملک بھر میں معدنی امکانات کی نشاندہی ہو سکے۔
وزیر کے مطابق ان کوششوں کو جدید جیوکیمیکل اور جیوفزیکل سرویز، ایکسپلوریٹری ڈرلنگ اور جدید تجزیاتی ٹیکنالوجی سے لیس جیوسائنس ریسرچ لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کے ذریعے مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہائیوں پر محیط جیولوجیکل معلومات کو ڈیجیٹل شکل دی جا رہی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو قابلِ اعتماد ڈیٹا تک آسان رسائی ملے اور تلاش کے دوران غیر یقینی صورتحال کم ہو۔
علی پرویز ملک نے بتایا کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان جیوسائنس کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام جیسے بین الاقوامی تکنیکی تعاون سے ڈیجیٹل میپنگ، فضائی سرویز اور معدنی جائزوں کی مہارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق ملک میں دریافت ہونے والے معدنی ذخائر میں سے ان کی تلاش کی سرگرمیاں زیادہ تر تانبے اور سونے کے لیے چاغی اور مغربی بلوچستان، لیتھیم، ٹن اور ٹنگسٹن کے لیے گلگت بلتستان، اور اینٹیمنی اور بیس میٹلز کے لیے خیبر پختونخوا پر مرکوز ہیں۔
پالیسی کی وضاحت اور ترقی کے بڑے ہدف
وزیر پیٹرولیم نے واضح کیا کہ پاکستان روایتی طور پر خام دھات اور کنسنٹریٹس برآمد کرتا رہا ہے جبکہ تیار شدہ مصنوعات درآمد کرتا رہا ہے، اور حکومت اب کاپر اسمیلٹنگ کو آگے بڑھا رہی ہے تاکہ کان کنی سے لے کر تیار دھات تک سپلائی چین میں زیادہ قدر حاصل کی جا سکے۔ یہ پالیسی معدنی وسائل کو مقامی سطح پر پروسیسنگ اور ریفائننگ کے ذریعے بڑھانے کی سمت ایک بڑا قدم قرار دی گئی ہے۔
علی پرویز ملک کے مطابق کسی معدنی ذخیرے کی دریافت صرف آغاز ہے، کیونکہ قابلِ عمل کان کنی کے منصوبوں کو بجلی، پانی، سڑکوں، ریلوے اور عالمی منڈیوں تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے روہڑی-نوکنڈی ریلوے کاریڈور کی اپ گریڈیشن، پورٹ قاسم سے رابطے اور ریko ڈک کے گرد معاون بنیادی ڈھانچے کو معدنی خطوں کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے کے اہم اقدامات قرار دیا۔
وزیر نے کہا کہ ان کا مقصد صرف انفرادی کانیں بنانا نہیں بلکہ ایک مربوط، مسابقتی اور پائیدار معدنی صنعت کی تشکیل ہے۔ ان کے مطابق حکومت ایسی سرمایہ کاری چاہتی ہے جو تکنیکی اور تجارتی لحاظ سے قابلِ عمل ہو اور پروسیسنگ، ریفائننگ، ڈاؤن اسٹریم صنعتوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور عالمی ویلیو چینز میں شمولیت کو سہارا دے۔
مقامی کمیونٹیز اور نوجوانوں کے لیے مواقع
علی پرویز ملک نے کہا کہ معدنی صنعت کی ترقی سے پیداواری علاقوں کی کمیونٹیز کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، جس کے لیے بہتر روزگار، مہارتوں، خدمات اور مقامی مواقع فراہم کیے جائیں۔ ان کے مطابق تکنیکی مہارتوں، پیشہ ورانہ تربیت، انجینئرنگ خدمات اور مضبوط سپلائر بیس کے ذریعے پاکستانی صلاحیتوں کو مستحکم کرنا ہوگا۔
وزیر نے بتایا کہ شعبے میں نوجوانوں، بشمول خواتین، کے لیے کیریئر کے مواقع پیدا کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے ماحولیاتی انتظام، سیفٹی کے معیار اور شفاف کمیونٹی انگیجمنٹ کو ذمہ دار کان کنی کے لازمی تقاضے قرار دیا اور کہا کہ جن منصوبوں کو مقامی کمیونٹیز کا اعتماد حاصل ہوگا، ان کے کامیابی سے چلنے اور برقرار رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔
سرمایہ کاروں کے لیے اگلے مراحل اور فورم کا شیڈول
وزیر پیٹرولیم کے مطابق ان کی ٹیم سرمایہ کاروں کو فالو اپ میٹنگز، تکنیکی مذاکرات، سائٹ visits اور پروجیکٹ جائزوں کے ذریعے سہولت فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ انہوں نے شرکا کو نمائش گاہ کا دورہ کرنے، تکنیکی سیشنز میں شرکت کرنے اور فورم کے دوران اپنے سوالات اٹھانے کی ترغیب دی تاکہ بامعنی رابطہ ممکن ہو سکے۔
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