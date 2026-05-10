معرکہ حق کی پہلی سالگرہ: پاکستان بھر میں جوش و خروش سے تقریبات کا انعقاد

معرکہ حق کی ایک سالہ کامیابی کے موقع پر اسلام آباد میں پروقار تقریب اور ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں جن میں افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔
معرکہ حق کی ایک سالہ عظیم اور تاریخی فتح کی مناسبت سے اتوار کے روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر ایک انتہائی پروقار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت نے شرکت کی جس میں صدر اسیف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سر فہرست تھے۔ ان کے علاوہ قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق، سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر مواصلات عبد العلیم خان سمیت متعدد وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی اس تقریب میں شرکت کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس موقع پر غیر ملکی سفارت کاروں کی شرکت نے اس تقریب کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مضبوطی کا پیغام دیا۔ تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ پڑھا گیا جس کے دوران تمام شرکاء نے انتہائی احترام اور نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مسلح افواج کے تینوں شعبوں کے دستوں نے ایک شاندار مارچ پاس کیا اور سلامی پیش کی جس نے حاضرین کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ مزید بیدار کر دیا۔ یہ دن محض ایک یادگار نہیں بلکہ اس عزم کی تجدید کا دن تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور ملک کی حدود کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ معرکہ حق کی ایک سالہ کامیابی کے جشن میں صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے کونے کونے میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں سمیت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بھی مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جس میں انہوں نے وطن عزیز کی سالمیت اور دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے پختہ ارادے کا اعادہ کیا۔ ان تقریبات کا بنیادی مقصد نئی نسل کو اس عظیم کامیابی سے آگاہ کرنا اور انہیں بتانا تھا کہ جب قوم اور فوج ایک پیج پر ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اپنے اپنے شہروں میں پاکستانی پرچم لہرائے اور خصوصی دعا仪وں کا اہتمام کیا تاکہ ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے دعا کی جا سکے۔ اس موقع پر مقررین نے زور دیا کہ معرکہ حق کی کامیابی نے دشمن کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے اور کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ، چاہے وہ طالب علم ہوں یا مزدور، سب نے اس کامیابی کو اپنا قومی فخر قرار دیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں معرکہ حق کی ایک سالہ کامیابی کی خوشی میں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں جن میں مختلف سماجی اور سیاسی تنظیموں نے بھرپور شرکت کی۔ ان ریلیوں میں شرکاء کا جوش و خروش دیدنی تھا اور ہر طرف قومی پرچم لہراتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ مظاہرین نے پاکستان آرمی کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی اور اس بات پر زور دیا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے اور قومی دفاع کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پشاور میں تحریک نوجوان پاکستان کے زیر اہتمام ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت صوبائی صدر اکرام الدین نے کی۔ اس ریلی میں شرکاء نے اپنی گاڑیوں پر قومی پرچم سجا رکھے تھے اور ریلی گل بہار سے شروع ہو کر رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی تاریخی قلعہ بالاہسر پر ختم ہوئی۔ اس موقع پر شرکاء نے بلند آواز میں نعرے لگائے اور کہا کہ معرکہ حق میں دشمن کو عبرت ناک شکست دی گئی ہے جو کہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور یہ فتح ہماری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ اس خوشی کے موقع پر پاکستان ریلویز کے ملازمین نے بھی ایک خصوصی ریلی اور تقریب کا انعقاد کیا جس کی صدارت ریلویز کے چیئرمین سید مظہر علی شاہ نے کی۔ اپنی تقریر کے دوران چیئرمین ریلویز نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف ملک کا دفاع کیا بلکہ پوری قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کس طرح عبرت ناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ریلویز کے ملازمین کی جانب سے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کو سراہا اور کہا کہ ملک کی معاشی اور دفاعی ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام تقریبات اور ریلیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے ہیروز کی قدر کرنا جانتی ہے اور معرکہ حق کی یہ کامیابی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ وطن کی مٹی کی خوشبو اور آزادی کی قیمت کو سمجھنے والے ہر پاکستانی نے اس دن کو ایک قومی تہوار کے طور پر منایا اور یہ عہد کیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے.
