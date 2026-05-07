معرکہ حق کی پہلی برسی: پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور قومی دفاع کی نئی تاریخ

آئی ایس پی آر نے معرکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر پاک فضائیہ کی جدید ترین صلاحیتوں پیشہ ورانہ مہارت اور ملکی دفاع کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کا جشن منایا ہے۔
پاکستان کی مسلح افواج نے معرکہ حق کی پہلی برسی نہایت جوش و خروش اور قومی وقار کے ساتھ منائی ہے جس کا مقصد ملک کے دفاعی نظام میں ایک تاریخی باب کا اعتراف کرنا اور ان کامیابیوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے پاکستان کی فضائی برتری کو دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کے مطابق 6 اور 7 مئی کی رات کو کیے گئے آپریشنز پاکستان کی فوجی تاریخ خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوئے جس نے نہ صرف قومی اعتماد کو جلا بخشی بلکہ ادارے کے عزم کو بھی مزید مضبوط کیا۔ اس آپریشن نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایئر فورس کی جدید سازی اور صلاحیتوں میں اضافے کی مسلسل کوششیں بالکل درست سمت میں تھیں اور اب یہ فورس کسی بھی قسم کے پیچیدہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ معرکہ حق کے دوران کیے گئے آپریشنز فضائی جنگ کی تاریخ میں پیشہ ورانہ مہارت کی ایک ایسی اعلیٰ مثال کے طور پر سامنے آئے ہیں جس نے دنیا کو پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور اس کے جوانوں کی بے مثال جرات سے آگاہ کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بات وطن کی حرمت کی ہو تو پاکستان کے بیٹے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آئی ایس پی آر کے تفصیلی بیان میں اس بات پر خصوصی زور دیا گیا کہ یہ تاریخی سنگ میل پاکستان ایئر فورس کے مستقبل کے لیے تیار ایک جدید فضائی قوت بننے کے سفر کی حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ یہ نمایاں ترقی جدید ترین ہتھیاروں اور سمارٹ نظاموں کی شمولیت اور جدید ترین ٹیکنالوجیز کے تیز رفتار نفاذ کے ذریعے حاصل کی گئی ہے جس نے پاک فضائیہ کی آپریشنل سمت کو مکمل طور پر تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اب پاکستان ایئر فورس ملٹی ڈومین آپریشنز یعنی زمین سمندر اور فضاء کے مربوط استعمال میں مہارت حاصل کر چکی ہے جس کے ذریعے وہ بدلتے ہوئے جنگی ماحول اور جدید فضائی جنگ کے تقاضوں کا انتہائی مؤثر جواب دینے کے قابل ہو چکی ہے۔ مسلح افواج کا یہ پختہ عزم ہے کہ وہ پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں گے اور کسی بھی بیرونی مداخلت یا جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ کامیابیاں محض فوجی فتح نہیں بلکہ پاکستانی قوم کے اٹل عزم ہمت اور ناقابل شکست حوصلے کی علامت ہیں جس نے پوری قوم میں ایک نیا جوش اور فخر پیدا کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اس کی مسلح افواج ایک سمجھدار اور ذمہ دار اسٹریٹجک کلچر کی عکاسی کرتی ہیں جہاں ہر کوشش کا بنیادی مقصد خطے میں امن استحکام اور سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ تاہم پاکستان کے لیے امن ہمیشہ عزت وقار اور خودمختاری سے جڑا رہا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاک فوج علاقائی سیکیورٹی کے بدلتے ہوئے حالات اور دشمن قوتوں کی جارحانہ صلاحیتوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اسی لیے دفاعی نظام میں مسلسل سرمایہ کاری کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے۔ دشمن کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی معاندانہ سازش یا جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت درستگی اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا اور مستقبل میں کوئی بھی ردعمل معرکہ حق سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت قربانیوں اور انتھک محنت کو سراہتے ہوئے اسے قومی فخر اور دفاع کا ایک مضبوط ستون قرار دیا گیا ہے جو ہمیشہ دنیا کی دوسری تمام افواج سے ممتاز اور بے مثال رہے گا۔ پاک فضائیہ کا یہ سلوگن کہ وہ کسی سے کم نہیں یا سیکنڈ ٹو نون اب ایک حقیقت بن چکا ہے اور یہ فورس آنے والے وقت میں بھی اسی طرح ملک کا سر فخر سے بلند رکھے گی.
