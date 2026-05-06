معرکہ حق کی پہلی سالگرہ: پاک افواج کا دشمن کو سخت پیغام اور قومی دفاع کا عزم

مسلح افواج نے معرکہ حق کے ایک سال مکمل ہونے پر مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں دشمن کو خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ طاقتور طریقے سے دیا جائے گا۔
معرکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج نے ایک جامع اور پر اثر مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں وطن عزیز کے دفاع کے حوالے سے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی دن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے پاک افواج نے واضح کیا کہ معرکہ حق محض ایک فوجی آپریشن نہیں تھا بلکہ یہ پاکستان کی قومی عزم، پیشہ ورانہ صلاحیت اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی ایک ایسی مثال تھی جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس آپریشن کے ذریعے دشمن کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی حدود کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نہ صرف ناکام بنایا جائے گا بلکہ اس کا جواب ایسی زبان میں دیا جائے گا جسے دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ پاک فضائیہ نے اپنی غیر معمولی جرات اور بروقت کارروائی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت عالمی معیار کے مطابق ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب قوم اور فوج ایک پیج پر ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ اعلامیے میں خاص طور پر پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق پاک فضائیہ اب محض روایتی جنگی حکمت عملی تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹمز اور ایسی صلاحیتوں کو اپنا رہی ہے جو مستقبل کی فضائی جنگوں میں فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت حاصل کرنے سے پاک فضائیہ ایک ایسی موثر فورس بن چکی ہے جو جدید دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس ترقی نے نہ صرف ادارہ جاتی عزم کو مضبوط کیا ہے بلکہ پاکستانی قوم کے اعتماد کو ایک نئی جلا بخشی ہے۔ معرکہ حق کے دوران کیے گئے آپریشنز فضائی جنگ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کے منفرد اور غیر معمولی اقدامات تھے جن میں اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاک فضائیہ کی اس کامیابی نے ثابت کیا کہ جب بات وطن کی سلامتی کی ہو تو پاکستانی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور دشمن کی ہر مہم جوئی کا جواب انتہائی سخت اور درستگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ جدید ہتھیاروں اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی فضائی حدود ناقابل تسخیر ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اس کی مسلح افواج کی تمام تر کوششیں خطے میں استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے مرکوز ہیں۔ تاہم امن کا مطلب کمزوری نہیں ہے بلکہ پاکستان کا امن ہمیشہ اس کی عزت، وقار اور خودمختار برابری کے اصولوں سے جڑا رہا ہے۔ پاک افواج اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خطے کی جیوپولیٹیکل صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور دشمن مسلسل جارحانہ فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی مسلح افواج مستقبل کے تمام ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ تربیت میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ پاک افواج نے واضح کیا ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ کسی قسم کی مہم جوئی کی تو اس کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت، درستگی اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ دشمن نے معرکہ حق میں پاکستان کی قوت اور فیصلہ کن صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا ہے، لہذا اب ہر جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ پاک فضائیہ کا یہ عزم کہ وہ ہمیشہ سیکنڈ ٹو نن رہے گی، قوم کے لیے فخر اور دشمن کے لیے خوف کی علامت ہے۔ پوری قوم اپنے ان بہادر جوانوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی انتھک محنت اور قربانیوں سے پاکستان کی فضائی حدود کا ناقابل تسخیر دفاع کیا۔ مسلح افواج کا یہ عزم ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گی اور ہر ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گی.
معرکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج نے ایک جامع اور پر اثر مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں وطن عزیز کے دفاع کے حوالے سے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی دن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے پاک افواج نے واضح کیا کہ معرکہ حق محض ایک فوجی آپریشن نہیں تھا بلکہ یہ پاکستان کی قومی عزم، پیشہ ورانہ صلاحیت اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی ایک ایسی مثال تھی جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس آپریشن کے ذریعے دشمن کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی حدود کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نہ صرف ناکام بنایا جائے گا بلکہ اس کا جواب ایسی زبان میں دیا جائے گا جسے دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ پاک فضائیہ نے اپنی غیر معمولی جرات اور بروقت کارروائی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت عالمی معیار کے مطابق ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب قوم اور فوج ایک پیج پر ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ اعلامیے میں خاص طور پر پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق پاک فضائیہ اب محض روایتی جنگی حکمت عملی تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹمز اور ایسی صلاحیتوں کو اپنا رہی ہے جو مستقبل کی فضائی جنگوں میں فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت حاصل کرنے سے پاک فضائیہ ایک ایسی موثر فورس بن چکی ہے جو جدید دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس ترقی نے نہ صرف ادارہ جاتی عزم کو مضبوط کیا ہے بلکہ پاکستانی قوم کے اعتماد کو ایک نئی جلا بخشی ہے۔ معرکہ حق کے دوران کیے گئے آپریشنز فضائی جنگ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کے منفرد اور غیر معمولی اقدامات تھے جن میں اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاک فضائیہ کی اس کامیابی نے ثابت کیا کہ جب بات وطن کی سلامتی کی ہو تو پاکستانی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور دشمن کی ہر مہم جوئی کا جواب انتہائی سخت اور درستگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ جدید ہتھیاروں اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی فضائی حدود ناقابل تسخیر ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اس کی مسلح افواج کی تمام تر کوششیں خطے میں استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے مرکوز ہیں۔ تاہم امن کا مطلب کمزوری نہیں ہے بلکہ پاکستان کا امن ہمیشہ اس کی عزت، وقار اور خودمختار برابری کے اصولوں سے جڑا رہا ہے۔ پاک افواج اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خطے کی جیوپولیٹیکل صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور دشمن مسلسل جارحانہ فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان کی مسلح افواج مستقبل کے تمام ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ تربیت میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ پاک افواج نے واضح کیا ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ کسی قسم کی مہم جوئی کی تو اس کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت، درستگی اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ دشمن نے معرکہ حق میں پاکستان کی قوت اور فیصلہ کن صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا ہے، لہذا اب ہر جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ پاک فضائیہ کا یہ عزم کہ وہ ہمیشہ سیکنڈ ٹو نن رہے گی، قوم کے لیے فخر اور دشمن کے لیے خوف کی علامت ہے۔ پوری قوم اپنے ان بہادر جوانوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی انتھک محنت اور قربانیوں سے پاکستان کی فضائی حدود کا ناقابل تسخیر دفاع کیا۔ مسلح افواج کا یہ عزم ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گی اور ہر ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گی
پاک فوج پاک فضائیہ معرکہ حق قومی سلامتی دفاع پاکستان