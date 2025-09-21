معرکہ حق: افواجِ پاکستان کی کامیابی پر خراجِ تحسین، کشمیر پر عزم کا اظہار

کیڈٹ کالج پلندری میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی خصوصی نشست، بھارت کو شکست دینے پر خراجِ تحسین، کشمیر پر پختہ عزم اور دفاعِ وطن کے لیے جذبہ
معرکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر شرکاء نے افواج پاکستان کو شاندار خراجِ تحسین پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ کیا، جہاں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست منعقد کی گئی۔ اس موقع پر، شرکاء نے بھارت کو معرکہ حق میں ذلت آمیز شکست دینے پر افواج پاکستان کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر
نے طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو دفاعِ وطن کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تصدیق کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔\خصوصی نشست میں شرکاء نے مسئلہ کشمیر پر بھی اظہارِ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور اسے پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے اور ان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں جو ظلم و ستم ڈھایا ہے، وہ ناقابلِ قبول ہے اور اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خودارادیت کی مکمل حمایت کرتا ہے اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔\اس کے علاوہ، شرکاء نے کیڈٹ کالج پلندری کے پہلے شہید میجر رب نواز طارق کی قربانی کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میجر رب نواز طارق نے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کی اور وہ ہمیشہ نوجوان نسل کے لیے ایک مثال رہیں گے۔ شرکاء نے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کیا اور کہا کہ وہ دفاعِ وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس موقع پر، پرنسپل کیڈٹ کالج پلندری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی گفتگو نے طلباء اور اساتذہ کے حوصلوں کو مزید تقویت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دورہ کیڈٹ کالج کے لیے ایک اعزاز ہے اور اس سے طلباء میں حب الوطنی کا جذبہ مزید بڑھے گا۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر تحقیق ضروری ہے اور بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحیت کی کوشش کی صورت میں، پاکستان پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ہر طرح سے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کی حفاظت کریں گے
پاک فوج کشمیر ڈی جی آئی ایس پی آر کیڈٹ کالج پلندری بھارت